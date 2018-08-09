4
49
38
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 08.08.2018 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                888         d8888   888888888                                
                888        d8P888   888                                      
                888       d8P 888   888                                      
 88888b.d88b.   888888   d8P  888   8888888b.   888  888   8888b.    8888b.  
 888 "888 "88b  888     d88   888        "Y88b  888  888      "88b      "88b 
 888  888  888  888     8888888888         888  Y88  88P  .d888888  .d888888 
 888  888  888  Y88b.         888   Y88b  d88P   Y8bd8P   888  888  888  888 
 888  888  888   "Y888        888    "Y8888P"     Y88P    "Y888888  "Y888888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

За месяц 9 самарцев похитили 143 тонны нефти

За месяц 9 самарцев похитили 143 тонны нефти

В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы, которых подозревают в хищении нефти в особо крупном размере. Как рассказали в региональном главке полиции, под подозрением оказались девять жителей области. По версии следствия, с 6 по 
9 августа 2018, 04:20
В Самаре на 15 библиотек подали в суд из-за долгов за капремонт

В Самаре на 15 библиотек подали в суд из-за долгов за капремонт

В Самаре с 15 библиотек пытаются выбить долги за капремонт. Региональный Фонд капремонта направил в арбитраж 15 исков к «Самарской муниципальной информационно-библиотечной системе». Оператор пытается заставить библиотеки, расположенные в жилых домах, погасить задолженности за капитальный ремонт. Если сложить сумму по 
9 августа 2018, 03:09
ФСБ задержала двоих членов ОПГ, которые продавали «левые» сигареты в Сызрани

ФСБ задержала двоих членов ОПГ, которые продавали «левые» сигареты в Сызрани

На днях сотрудники регионального управления ФСБ задержали членов ОПГ, которые занимались продажей немаркированных сигарет. Злоумышленники базировались в Сызрани. 6 августа силовики провели «контрольную закупку» 7 тысяч пачек «левых» табачных изделий на 283 500 рублей. Как только предполагаемым преступникам передали 40 

9 августа 2018, 02:42
Цветы, карнавальное шествие и ретро-автомобили: в Самаре пройдет Фестиваль цветов

Цветы, карнавальное шествие и ретро-автомобили: в Самаре пройдет Фестиваль цветов

В субботу, 25 августа, в Струковском саду в Самаре пройдет XIV Фестиваль цветов. Напомним, что его организуют в нашем городе с 2005 года. В этом году по пешеходной улице Куйбышева пройдет тематическое карнавальное шествие. В нем будут участвовать артисты театра 

9 августа 2018, 02:42
Сотрудники ФСБ выдворили из страны пособника террористов, задержанного в Самаре

Сотрудники ФСБ выдворили из страны пособника террористов, задержанного в Самаре

В ноябре прошлого года сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности задержали в Самаре 26-летнего выходца одной из среднеазиатских республик Азамата Рузиева. Он находился в международном розыске за участие в деятельности террористической группировки.

После задержания мужчину поместили в следственный изолятор на время, 

9 августа 2018, 10:55
За переделку сигнального оружия в боевое тольяттинец получил условный срок

За переделку сигнального оружия в боевое тольяттинец получил условный срок

В Самарской области осудили жителя Тольятти Николая Сидорова. Мужчину задержали сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности по подозрению в том, что он занимается кустарной переделкой оружия под стрельбу боевыми патронами.

Обыск в квартире Сидорова прошел в марте. В итоге в руках 

7 августа 2018, 12:58
В Тольятти поймали на взятке инспектора пожарного надзора

В Тольятти поймали на взятке инспектора пожарного надзора

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело против пожарного инспектора МЧС в городе Тольятти. Он подозревается в получении взятки.

По версии правоохранителей, 30 июля работник МЧС взял 15 тысяч рублей у завхоза одной из тольяттинских школ за то, чтобы заведение получило 

1 августа 2018, 10:32
Сотрудники ФСБ задержали директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова

Сотрудники ФСБ задержали директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова

1 августа стало известно о задержании директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова. По информации источников «ТЕРРЫ», операцию, которая прошла накануне, проводили сотрудники регионального управления ФСБ. Вместе с ним силовики задержали и его брата.

По предварительным данным, Архипов подозревается в 

1 августа 2018, 10:42
Бывший замглавы администрации Ленинского района Самары останется в СИЗО еще на 3 месяца

Бывший замглавы администрации Ленинского района Самары останется в СИЗО еще на 3 месяца

Ленинский районный суд Самары продлил срок содержания под стражей для бывшего заместителя главы администрации Ленинского района города  Сергея Завады. Его обвиняют в незаконном получении 120 тысяч рублей. За эти деньги он должен был «закрыть глаза» на нелегальное использование гражданином спортивной 
25 июля 2018, 02:32
За получение взятки будут судить главу села в Сызранском районе

За получение взятки будут судить главу села в Сызранском районе

В Сызранском районе завершено расследование уголовного дела против главы села Троицкое. Мужчина подозревается в получении взятки.

По версии следствия, чиновник пообещал одному из предпринимателей посодействовать в заключении муниципального контракта на очистку полей от самосевных деревьев. За свои услуги злоумышленник попросил 46 

12 июля 2018, 11:33
Стало известно решение Самарского суда по второму сотруднику ФСБ

Стало известно решение Самарского суда по второму сотруднику ФСБ

В Самаре стало известно решение суда по второму фигуранту уголовного дела о получении взятки сотрудниками ФСБ. Павлу Чермашенцеву продлили арест на три месяца до 10 сентября 2018 года. Напомним, ранее было поддержано аналогичное ходатайство следователей в отношении Сергея Гудованого.
 
8 июня 2018, 04:11
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх