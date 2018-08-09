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За месяц 9 самарцев похитили 143 тонны нефти
В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы, которых подозревают в хищении нефти в особо крупном размере. Как рассказали в региональном главке полиции, под подозрением оказались девять жителей области. По версии следствия, с 6 по …
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9 августа 2018, 04:20
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В Самаре на 15 библиотек подали в суд из-за долгов за капремонт
В Самаре с 15 библиотек пытаются выбить долги за капремонт. Региональный Фонд капремонта направил в арбитраж 15 исков к «Самарской муниципальной информационно-библиотечной системе». Оператор пытается заставить библиотеки, расположенные в жилых домах, погасить задолженности за капитальный ремонт. Если сложить сумму по …
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9 августа 2018, 03:09
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ФСБ задержала двоих членов ОПГ, которые продавали «левые» сигареты в Сызрани
На днях сотрудники регионального управления ФСБ задержали членов ОПГ, которые занимались продажей немаркированных сигарет. Злоумышленники базировались в Сызрани. 6 августа силовики провели «контрольную закупку» 7 тысяч пачек «левых» табачных изделий на 283 500 рублей. Как только предполагаемым преступникам передали 40 …
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9 августа 2018, 02:42
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Цветы, карнавальное шествие и ретро-автомобили: в Самаре пройдет Фестиваль цветов
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9 августа 2018, 02:42
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Сотрудники ФСБ выдворили из страны пособника террористов, задержанного в Самаре
В ноябре прошлого года сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности задержали в Самаре 26-летнего выходца одной из среднеазиатских республик Азамата Рузиева. Он находился в международном розыске за участие в деятельности террористической группировки.
После задержания мужчину поместили в следственный изолятор на время, …
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9 августа 2018, 10:55
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За переделку сигнального оружия в боевое тольяттинец получил условный срок
В Самарской области осудили жителя Тольятти Николая Сидорова. Мужчину задержали сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности по подозрению в том, что он занимается кустарной переделкой оружия под стрельбу боевыми патронами.
Обыск в квартире Сидорова прошел в марте. В итоге в руках …
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7 августа 2018, 12:58
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В Тольятти поймали на взятке инспектора пожарного надзора
Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело против пожарного инспектора МЧС в городе Тольятти. Он подозревается в получении взятки.
По версии правоохранителей, 30 июля работник МЧС взял 15 тысяч рублей у завхоза одной из тольяттинских школ за то, чтобы заведение получило …
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1 августа 2018, 10:32
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Сотрудники ФСБ задержали директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова
1 августа стало известно о задержании директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова. По информации источников «ТЕРРЫ», операцию, которая прошла накануне, проводили сотрудники регионального управления ФСБ. Вместе с ним силовики задержали и его брата.
По предварительным данным, Архипов подозревается в …
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1 августа 2018, 10:42
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Бывший замглавы администрации Ленинского района Самары останется в СИЗО еще на 3 месяца
Ленинский районный суд Самары продлил срок содержания под стражей для бывшего заместителя главы администрации Ленинского района города Сергея Завады. Его обвиняют в незаконном получении 120 тысяч рублей. За эти деньги он должен был «закрыть глаза» на нелегальное использование гражданином спортивной …
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25 июля 2018, 02:32
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За получение взятки будут судить главу села в Сызранском районе
В Сызранском районе завершено расследование уголовного дела против главы села Троицкое. Мужчина подозревается в получении взятки.
По версии следствия, чиновник пообещал одному из предпринимателей посодействовать в заключении муниципального контракта на очистку полей от самосевных деревьев. За свои услуги злоумышленник попросил 46 …
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12 июля 2018, 11:33
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Стало известно решение Самарского суда по второму сотруднику ФСБ
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8 июня 2018, 04:11