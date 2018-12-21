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Материалы по теме:

Рекордный штраф за картель: самарская фирма выплатила 85 млн рублей

Рекордный штраф за картель: самарская фирма выплатила 85 млн рублей

Самарская фирма "Фарм СКД" выплатила 85 млн рублей штрафа за сговор на торгах, сообщает Федеральная Антимонопольная служба России. Это одна из самых крупных штрафных санкций за участие в картеле за последнее время, подчеркивают в ведомстве. Проверка службы установила, что "ФАРМ 
21 декабря 2018, 01:13
В Самаре 18-летняя девушка попала под троллейбус на проспекте Кирова

В Самаре 18-летняя девушка попала под троллейбус на проспекте Кирова

В четверг, 20 декабря, в 11:16 в Самаре троллейбус наехал на пешехода. 25-летний водитель направлялся по маршруту № 4 от завода «Металлург» до железнодорожного вокзала. Авария произошла, когда троллейбус двигался по проспекту Кирова в направлении Нагорной. Около дома № 231 
21 декабря 2018, 12:36
Наталью Умярову, осужденную по «делу блогеров», отпустят по УДО

Наталью Умярову, осужденную по «делу блогеров», отпустят по УДО

Фигурантку нашумевшего «дела блогеров» Наталью Умярову освободят условно-досрочно. Такое решение вынес Советский районный суд 20 декабря. Если в течение 10 дней его не обжалуют, то она выйдет на свободу.

Напомним, что еще в 2015 году она была приговорена к 
21 декабря 2018, 12:09
В Самарской области автоледи на Granta врезалась в столб: пострадали трое

В Самарской области автоледи на Granta врезалась в столб: пострадали трое

В Самарской области произошла авария, в которой пострадали три человека. По данным ГИБДД, в 12:30 20 декабря в Сызранском районе 25-летняя девушка ехала за рулем Lada Granta в сторону села Усинское. Шел снег, и автоледи не сумела справиться с управлением, 
21 декабря 2018, 11:34
В Тольятти покалеченный на производстве рабочий получил компенсацию в 1 млн рублей

В Тольятти покалеченный на производстве рабочий получил компенсацию в 1 млн рублей

Прокуратура Автозаводского района Тольятти обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда со строительно-производственной организации. В результате несчастного случая на производстве пострадал один из сотрудников предприятия. В июне 2017 года 26-летний мужчина получил травму позвоночника при проведении работ 
21 декабря 2018, 11:00
В Самаре увеличат парковку на площади Куйбышева

В Самаре увеличат парковку на площади Куйбышева

В областной столице хотят расширить зону парковки на площади Куйбышева. Напомним, что на небольшую стоянку и нехватку мест жаловались покупатели, которые приезжают на сельзхозярмарку, и сами фермеры. Решение приняли после выездного совещания главы города Елены Лапушкиной.

Напомним, запрет стоянки 
19 октября 2018, 11:02
Желающих реставрировать памятник Куйбышеву не нашлось

Желающих реставрировать памятник Куйбышеву не нашлось

В Самаре провалились торги на реставрацию памятника Куйбышеву на одноимённой площади. Ни один подрядчик не захотел участвовать в конкурсе, говорится в сообщении на портале госзакупок. Максимальная цена контракта составляла 236 тысяч рублей. Подрядчику предстояло восстановить поврежденную поверхность камня цементной мастикой. 
29 августа 2018, 10:06
В блогах: «Пятерочки» и «Магниты» дружно закрылись перед толпами голодных фанатов в Самаре

В блогах: «Пятерочки» и «Магниты» дружно закрылись перед толпами голодных фанатов в Самаре

Самарец Евгений Курдов пожаловался, как "криво" в Самаре продумали вопросы сервиса и туристической инфраструктуры. "После 22:00 всякие-разные "Пятерочки" и "Магниты" в центре города, посреди всех этих толп болельщиков, дружно закрылись, - негодует автор. - Я понимаю, есть какие-то единые 
4 июля 2018, 11:16
Стену болельщиков возведут на площади Куйбышева в Самаре

Стену болельщиков возведут на площади Куйбышева в Самаре

В Самаре во вторник, 3 июля, на фестивале болельщиков FIFA, который проходит на площади Куйбышева,  возведут стену – Fan Wall («Стена болельщиков»). Ее размеры 2 на 3 метра. Откроют стену возле одного из входов на площадку фанфеста глава Самарской области 

3 июля 2018, 09:33
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