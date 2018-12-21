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Рекордный штраф за картель: самарская фирма выплатила 85 млн рублей
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21 декабря 2018, 01:13
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В Самаре 18-летняя девушка попала под троллейбус на проспекте Кирова
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21 декабря 2018, 12:36
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Наталью Умярову, осужденную по «делу блогеров», отпустят по УДО
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21 декабря 2018, 12:09
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В Самарской области автоледи на Granta врезалась в столб: пострадали трое
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21 декабря 2018, 11:34
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В Тольятти покалеченный на производстве рабочий получил компенсацию в 1 млн рублей
Прокуратура Автозаводского района Тольятти обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда со строительно-производственной организации. В результате несчастного случая на производстве пострадал один из сотрудников предприятия. В июне 2017 года 26-летний мужчина получил травму позвоночника при проведении работ …
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21 декабря 2018, 11:00
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В Самаре увеличат парковку на площади Куйбышева
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19 октября 2018, 11:02
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Желающих реставрировать памятник Куйбышеву не нашлось
В Самаре провалились торги на реставрацию памятника Куйбышеву на одноимённой площади. Ни один подрядчик не захотел участвовать в конкурсе, говорится в сообщении на портале госзакупок. Максимальная цена контракта составляла 236 тысяч рублей. Подрядчику предстояло восстановить поврежденную поверхность камня цементной мастикой. …
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29 августа 2018, 10:06
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В блогах: «Пятерочки» и «Магниты» дружно закрылись перед толпами голодных фанатов в Самаре
Самарец Евгений Курдов пожаловался, как "криво" в Самаре продумали вопросы сервиса и туристической инфраструктуры. "После 22:00 всякие-разные "Пятерочки" и "Магниты" в центре города, посреди всех этих толп болельщиков, дружно закрылись, - негодует автор. - Я понимаю, есть какие-то единые …
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4 июля 2018, 11:16
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Стену болельщиков возведут на площади Куйбышева в Самаре
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3 июля 2018, 09:33