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«Бункер S» Эфир передачи от 31 октября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 октября 2017г 
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Материалы по теме:

4 ноября самарцев пустят на обновленную площадь Куйбышева

4 ноября самарцев пустят на обновленную площадь Куйбышева

В Самаре 4 ноября на площади Куйбышева, которая пока закрыта на капремонт, состоится праздничное мероприятие в честь Дня народного единства. В 12:00 на площади начнут работать концертные, игровые и интерактивные тематические площадки. Самарцы смогут посетить виртуальную экскурсию, посвященную ЧМ-2018. Состоится 

27 октября 2017, 01:26
На площади Куйбышева установят экран площадью до 160 квадратных метров

На площади Куйбышева установят экран площадью до 160 квадратных метров

В Самаре ведется подготовка развлекательной программы во время ЧМ-2018. Фан-зона на площади Куйбышева, где сейчас завершается реконструкция, будет самой большой по площади среди всех городов-организаторов ЧМ-2018. Сейчас в Китае ищут завод, способный собрать экран площадью до 160 квадратных метров, который 

18 октября 2017, 11:46
Дома в Ленинском районе украсят инновационными светильниками за 2,5 млн рублей

Дома в Ленинском районе украсят инновационными светильниками за 2,5 млн рублей

Дома в историческом центре Самары оснастят подсветкой за 2 500 000 рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Средства планируют взять из бюджета Ленинского района. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит доставить светодиодный дюралайт и смонтировать его на фасады. Шнуры с белыми инновационными 
17 октября 2017, 12:08
В Самаре на площади Куйбышева воссоздадут эпизод из 1941 года

В Самаре на площади Куйбышева воссоздадут эпизод из 1941 года

7 ноября в Самаре пройдет Парад Памяти. Традиционно он должен состояться на главной городской площади – Куйбышева, реконструкция которой к этому времени должна быть завершена.
13 октября 2017, 10:46
Доступ в Интернет через публичные сети Wi-Fi привяжут к госуслугам

Доступ в Интернет через публичные сети Wi-Fi привяжут к госуслугам

В Минкомсвязи родилась идея открывать публичный доступ в глобальную сеть в публичных зонах Wi-Fi после авторизации на сайте госуслуг. Для выхода в интернет будет использована Единая система идентификации и авторизации (ЕСИА), которая применяется при авторизации на ресурсе госуслуг.
Как рассказывают 

9 октября 2017, 09:12
С 1 августа обнуляется плата за Wi-Fi в малых населенных пунктах

С 1 августа обнуляется плата за Wi-Fi в малых населенных пунктах

«Ростелеком» принял решение с 1 августа отменить плату за пользование высокоскоростным интернетом через точки в Wi-Fi в тех населенных пунктах, где количество жителей находится в отметке от 250 до 500 человек.

Как пояснил глава компании Михаил Осеевский на встрече с премьер-министром 

27 июля 2017, 12:05
Дроны научились смотреть сквозь стены с помощью Wi-Fi

Дроны научились смотреть сквозь стены с помощью Wi-Fi

Специалисты Университета Калифорнии выяснили, что с помощью двух дронов, симметрично перемещающихся вокруг объекта, можно без особого труда исследовать его внутреннее строение. В эксперименте два автономных аппарата летали за пределами закрытого прямоугольного кирпичного строения с неизвестным интерьером. В процессе опытов один 

21 июня 2017, 09:12
В половине российских поездов дальнего следования появится Wi-Fi

В половине российских поездов дальнего следования появится Wi-Fi

Половину российских поездов оснастят беспроводным интернетом Wi-Fi уже до конца текущего года. Будут введены специальные тарифы, внося платежи по которым пассажиры получат возможность пользоваться услугами Интернета в пути.
В настоящее время воспользоваться беспроводной сетью могут только пассажиры отдельных фирменных поездов. 

16 января 2017, 11:12
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