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4 ноября самарцев пустят на обновленную площадь Куйбышева
В Самаре 4 ноября на площади Куйбышева, которая пока закрыта на капремонт, состоится праздничное мероприятие в честь Дня народного единства. В 12:00 на площади начнут работать концертные, игровые и интерактивные тематические площадки. Самарцы смогут посетить виртуальную экскурсию, посвященную ЧМ-2018. Состоится …
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27 октября 2017, 01:26
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На площади Куйбышева установят экран площадью до 160 квадратных метров
В Самаре ведется подготовка развлекательной программы во время ЧМ-2018. Фан-зона на площади Куйбышева, где сейчас завершается реконструкция, будет самой большой по площади среди всех городов-организаторов ЧМ-2018. Сейчас в Китае ищут завод, способный собрать экран площадью до 160 квадратных метров, который …
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18 октября 2017, 11:46
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Дома в Ленинском районе украсят инновационными светильниками за 2,5 млн рублей
Дома в историческом центре Самары оснастят подсветкой за 2 500 000 рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Средства планируют взять из бюджета Ленинского района. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит доставить светодиодный дюралайт и смонтировать его на фасады. Шнуры с белыми инновационными …
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17 октября 2017, 12:08
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В Самаре на площади Куйбышева воссоздадут эпизод из 1941 года
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13 октября 2017, 10:46
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Доступ в Интернет через публичные сети Wi-Fi привяжут к госуслугам
В Минкомсвязи родилась идея открывать публичный доступ в глобальную сеть в публичных зонах Wi-Fi после авторизации на сайте госуслуг. Для выхода в интернет будет использована Единая система идентификации и авторизации (ЕСИА), которая применяется при авторизации на ресурсе госуслуг.
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9 октября 2017, 09:12
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С 1 августа обнуляется плата за Wi-Fi в малых населенных пунктах
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27 июля 2017, 12:05
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Дроны научились смотреть сквозь стены с помощью Wi-Fi
Специалисты Университета Калифорнии выяснили, что с помощью двух дронов, симметрично перемещающихся вокруг объекта, можно без особого труда исследовать его внутреннее строение. В эксперименте два автономных аппарата летали за пределами закрытого прямоугольного кирпичного строения с неизвестным интерьером. В процессе опытов один …
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21 июня 2017, 09:12
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В половине российских поездов дальнего следования появится Wi-Fi
Половину российских поездов оснастят беспроводным интернетом Wi-Fi уже до конца текущего года. Будут введены специальные тарифы, внося платежи по которым пассажиры получат возможность пользоваться услугами Интернета в пути.
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16 января 2017, 11:12