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В блогах: форвард

В блогах: форвард "КС" стал голосом "Яндекс.Навигатора"

Паблик самарских "Крыльев Советов" в соцети "ВКонтакте" сообщает, что нападающий клуба Сергей Корниленко стал голосом "Яндекс.Навигатора". Белорусский форвард теперь новый диктор одного из самых популярных приложений. Футболист записал более 120 фраз, с помощью которых приложение ведет водителя по маршруту. 
27 ноября 2018, 07:02
В блогах: Похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен

В блогах: Похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен

Самарец Сидор Молотов пишет, что, похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен. "Дмитрий Азаров рекомендовал и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе. Вакансия образовалась еще в конце октября, когда по собственному желанию пост главы Жигулевска покинул 
27 ноября 2018, 06:53
В Новокуйбышевске пассажир «заплатил» таксисту 20 ударами кирпичом

В Новокуйбышевске пассажир «заплатил» таксисту 20 ударами кирпичом

В дежурную часть Новокуйбышевска обратились медики. Они рассказали, что в больницу поступила 45-летняя женщина — жительница Самары с ранами на голове и сотрясением мозга. Пострадавшая смогла вызвать «скорую» самостоятельно.

Полицейские навестили пациентку в больнице. Женщина-водитель такси рассказала, что молодой 
27 ноября 2018, 05:13
Самарца отправили под арест на 10 суток из-за долга перед сыном

Самарца отправили под арест на 10 суток из-за долга перед сыном

Житель Самарской области отправится за решетку на десять суток из-за долга перед собственным ребенком. Мужчина не поддерживал своего сына финансово, и в итоге задолжал 150 тысяч рублей. Судебные приставы Хворостянского района завели в отношении алиментщика исполнительное производство. Мужчину привлекли к 
27 ноября 2018, 04:50
Главой Жигулевска может стать и.о. руководителя администрации губернатора

Главой Жигулевска может стать и.о. руководителя администрации губернатора

Глава Самарской области Дмитрий Азаров предложил и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе на замещение должности главы Жигулевска. Такое решение было принято по итогам их рабочей встречи. Напомним, что кресло стало вакантным после отставки Владимира Классена, 
27 ноября 2018, 04:27
Тольяттинская «Лада» обыграла «Саров» на своем льду

Тольяттинская «Лада» обыграла «Саров» на своем льду

В воскресенье, 25 ноября, тольяттинская «Лада» принимала на своем льду «Саров». Матч регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги завершился в пользу хозяев со счетом 3:2.

В первом периоде обошлось без заброшенных шайб, а голевых моментов конкуренты не создали. В самом 
26 ноября 2018, 09:30
Тольяттинская «Лада» в овертайме победила ЦСК ВВС

Тольяттинская «Лада» в овертайме победила ЦСК ВВС

Во вторник, 30 октября, в ледовом дворце спорта «Лада-Арена» в Тольятти за победу в матче регулярного чемпионата ВХЛ сразились две хоккейные команды нашего региона - «Лада» и ЦСК ВВС. 
 
В первом тайме тольяттинские хоккеисты больше атаковали, но по-настоящему опасных моментов 
31 октября 2018, 09:09
В Самаре ЦСК ВВС обыграл «Торпедо» из Усть-Каменогорска

В Самаре ЦСК ВВС обыграл «Торпедо» из Усть-Каменогорска

В понедельник, 1 октября, хоккейный клуб ЦСК ВВС принимал на своем льду «Торпедо» из Усть-Каменогорска. Самарцы одержали третью победу подряд, обыграв гостей со счетом 3:2. Шайбы у волжан забили Максим Кутявин, Игорь Угольников и Булат Набиуллин. Следующая игра состоится в 
2 октября 2018, 09:53
ЦСК ВВС уступил «Горняку» с разгромным счетом 2:9

ЦСК ВВС уступил «Горняку» с разгромным счетом 2:9

В понедельник, 10 сентября, самарский ЦСК ВВС во втором матче ВХЛ – Кубке Шёлкового пути принимал у себя  учалинский «Горняк». На  игре в Ледовом дворце «Кристалл» присутствовали 310  зрителей. Гости разгромили  «летчиков» с большим преимуществом 2:9. У  самарской команды шайбы 
11 сентября 2018, 08:22
Хоккейная «Лада» обыграла ЦСК ВВС со счетом 4:2

Хоккейная «Лада» обыграла ЦСК ВВС со счетом 4:2

6 сентября в Самаре состоялся матч первого тура нового сезона Высшей хоккейной лиги. Игроки ЦСК ВВС принимали тольяттинскую «Ладу».

С самого начала игры инициативу на себя взяли автозаводцы. В первом периоде Дмитрий Возовик и Вячеслав Андрющенко обеспечили своей команде значительный перевес 

7 сентября 2018, 10:52
Зарплату за ноябрь и декабрь дали хоккеистам ЦСК ВВС в Самаре

Зарплату за ноябрь и декабрь дали хоккеистам ЦСК ВВС в Самаре

В Самаре продолжается выплата долгов по зарплате хоккеистам ЦСК ВВС, информирует областное министерство спорта. Спортсменам полностью выдали деньги за ноябрь и декабрь прошлого года. Вопрос с выплатой оставшейся суммы в настоящее время прорабатывается.

Как уже рассказывала «ТЕРРА», долги по зарплате стали 

28 февраля 2018, 05:47
Хоккеисты самарского ЦСК ВВС вышли в полуфинал РХЛ

Хоккеисты самарского ЦСК ВВС вышли в полуфинал РХЛ

ХК ЦСК ВВС одержал победу в заключительном, третьем матче 1/4 финала серии плей-офф чемпионата Российской хоккейной лиги. 12 марта 2014 года самарцы обыграли на выезде хоккейный клуб «Брянск» со счетом 3:2. Шайбы в ворота хозяев забросили «летчики» Айваз Халиков, Сергей 

13 марта 2014, 09:34
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