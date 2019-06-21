7
02
29
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20.06.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

Молодежный форум «iВолга 2.0» пройдет в Самарской области с 23 по 31 июля

Молодежный форум «iВолга 2.0» пройдет в Самарской области с 23 по 31 июля

Молодежный форум «iВолга 2.0» в этом году состоится с 23 по 31 июля. Традиционным местом его проведения станут Мастрюковские озера. В этот раз организаторы решили обновить его формат. Форум охватит абсолютно все области развития современной молодежи. Участники смогут выбрать одну 

19 июня 2019, 04:37
В блогах: панда танцует под Бузову

В блогах: панда танцует под Бузову

Блогер Наталья Ширяева опубликовала у себя на странице в «Фейсбуке» зажигательное видео. «Пока в Самаре решаются важные дела и встречаются серьезные люди в больших кабинетах - замруководители спортивных ведомств России и Китая (Косилов и Гца Ли Цзяньминь), укрепляют взаимоотношения 
18 июня 2019, 10:00
В Самаре открылись 8 Российско-Китайские летние молодежные игры

В Самаре открылись 8 Российско-Китайские летние молодежные игры

В Самарском театре оперы и балета торжественно открылись 8 Российско-Китайские летние молодежные игры. Напомним, соревнования продлятся до 22 июня. Предваряли торжественную церемонию мастер-классы на площади Куйбышева. Свое мастерство показали тхэквондисты, боксеры, баскетболисты, велосипедисты, танцоры. По оценке губернатора Дмитрия Азарова, эти 
17 июня 2019, 04:28
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Cовета ПФО в Ижевске

Дмитрий Азаров принял участие в заседании Cовета ПФО в Ижевске

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании Cовета Приволжского Федерального Округа в Ижевске под председательством полпреда президента Игоря Комарова. В совещании также участвовали представители федеральных министерств и ведомств, а также главы регионов.

Основная тема обсуждения – поддержка одаренной и 

12 марта 2019, 06:13
Прокуратура нашла неубранный снег в Кировском районе Самары

Прокуратура нашла неубранный снег в Кировском районе Самары

На днях прокуратура Кировского района Самары совместно с представителями местных властей и сотрудниками ГИБДД провела проверку качества уборки снега. Осмотр проходил на всех основных улицах: Черемшанской, Мирной, Стара-Загоре, Алма-Атинской, Олимпийской, Товарной, Магистральной, Зубчаниновском и Аэропортовском шоссе. Везде были выявлены нарушения. 

13 февраля 2019, 10:56
Росгвардия получила 21 машину для патрулирования самарских улиц

Росгвардия получила 21 машину для патрулирования самарских улиц

В четверг, 6 декабря, в подразделения вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Самарской области на площади Славы были торжественно переданы автомобили для патрулирования улиц. Всего поступила 21 машина, сообщает пресс-служба регионального УФСВНГ.

За 11 месяцев вневедомственная охрана пресекла 1353 преступления, 
6 декабря 2018, 05:05
На дорогах Самарской области могут появиться «весы» для грузовиков

На дорогах Самарской области могут появиться «весы» для грузовиков

1 ноября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с начальником главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилом Черниковым. В числе прочих вопросов стороны обсудили поддержание федеральных трасс в регионе в нормативном состоянии. Очень много проблем тут 

2 ноября 2018, 11:01
На российских трассах могут появиться динамические дорожные знаки

На российских трассах могут появиться динамические дорожные знаки

В ближайшем будущем на российских дорогах могут появиться динамические знаки. Они могут менять свое значение в зависимости от погодных условий и текущей видимости.

Для осуществления данного проекта необходимо разработать специальный ГОСТ. Сейчас им занимается соответствующий институт, подведомственный Минтрансу, сообщают «Известия».

Предполагается, что 

3 сентября 2018, 03:50
Самарский блогер требует видео с «IВолги»

Самарский блогер требует видео с «IВолги»

Блогер hvv в ЖЖ-сообществе "Самара ру" критикует молодежный форум "iВолга". "На форуме присутствует 2 тысячи человек (утверждается, что со всех уголков страны), бюджет форума - десятки миллионов рублей. Лекции, проходящие там, будут полезны для более чем 3 миллионов студентов, 
23 июня 2017, 10:00
«IВолга-2017»: сегодня объявят победителей, между которыми разделят 11 млн рублей

«IВолга-2017»: сегодня объявят победителей, между которыми разделят 11 млн рублей

Сегодня на Грушинской поляне Мастрюковских озер завершается пятый молодежный форум Приволжского федерального округа «IВолга». Грантовый фонд объемом 11 миллионов рублей распределен между лучшими проектами десяти тематических смен. В чем особенности юбилейного слета талантливой молодежи Поволжья?

Ключевое событие дня - окончание работы 

23 июня 2017, 05:31
Как привлечь деньги в социальный проект: на «IВолге» уже награждают

Как привлечь деньги в социальный проект: на «IВолге» уже награждают

Представители Союза машиностроителей России, крупнейшей общественной организации страны, приняли участие в молодежном форуме «IВолга». Вместе с участниками из разных регионов они обсудили, как мотивировать людей заниматься раздельным сбором отходов, как ликвидировать ущерб, нанесенный природе, и повторно использовать мусор.

95% отходов в 

19 июня 2017, 05:33
Приехали за грантами: 11 млн рублей разделят победители форума iВолга

Приехали за грантами: 11 млн рублей разделят победители форума iВолга

В Самарской области на 10 дней собрались ведущие молодые ученые, общественные деятели, специалисты из разных сфер науки и культуры – всего 2000 участников. Форум iВолга-2017 на фестивальной поляне у Мастрюковских озер проводится в пятый раз. В этом году конкурс для 

15 июня 2017, 05:03
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх