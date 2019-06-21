Организаторы молодежного форума ПФО «iВолга 2.0» рассказали о мерах безопасности, которые будут предприняты на время проведения мероприятия. Доступ на площадку получат только те, у кого будет аккредитация. На «iВолге» смогут присутствовать только участники, эксперты, представители СМИ и организаторы.
Напомним, форум «iВолга 2.0» пройдет на Мастрюковских озерах с 23 по 31 июля. В 2019 году мероприятие пройдет в обновленном формате: новая тренинговая и культурно-досуговая программа, окружные мероприятия, возможности построения карьеры, а также конкурс проектов с грантовым фондом более 10 миллионов рублей.
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