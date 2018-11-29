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В Самарской области КАМАЗ упал на бок, когда чистил снег на трассе
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29 ноября 2018, 01:13
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В Самаре на один день запретят остановку машин на улице Советской Армии
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29 ноября 2018, 12:19
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В Самарскую область придут морозы до -23
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29 ноября 2018, 11:51
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В Самарской области спецслужбы изъяли у участника ОПГ 10 кг наркотиков
В Самарской области сотрудники УФСБ России задержали неоднократно судимого мужчину. По оперативным данным, он является членом организованной преступной группировки. Во время обыска у него дома удалось изъять более 10 кг героина. Сейчас рассматривается версия, по которой местная ОПГ пыталась организовать …
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29 ноября 2018, 11:27
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19-летний тольяттинец притворился девушкой и обманом «заработал» 12 тысяч рублей
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29 ноября 2018, 10:37
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Эксперты рассказали, как отразится на жизни россиян налог на самозанятых
Президент Владимир Путин подписал закон об экспериментальном налоге на самозанятых. Теперь на территории четырех российских субъектов будет проводиться эксперимент с таким налогообложением. Нотариусам, арбитражным управляющим и адвокатам повезло: под действие нового закона о налогообложении самозанятых они не попадают. Всем остальным …
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29 ноября 2018, 08:53
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В Самарской области пытаются аннулировать лицензии 121 управляющей компании
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28 ноября 2018, 12:10
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Компанию, которая разработает концепцию туристического развития центра Самары, выберут 7 декабря
В Самаре разработают за 3 млн рублей концепцию туристического развития центра города, соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Подрядчика, который выполнит научно-исследовательскую работу, ищет городской департамент культуры и молодёжной политики. Согласно техзаданию, речь идет о территории в границах стрелки …
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28 ноября 2018, 02:07
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В России будет сложнее получить розничный кредит
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28 ноября 2018, 11:52
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Мэрия Тольятти пытается взыскать 407 млн рублей с ритуальщиков
Родственные разборки... В Тольятти местная мэрия пытается взыскать 407 млн рублей с подконтрольного ей же «Спецкомбината ритуальных услуг». С необычным иском городские власти обратились в Арбитражный суд Самарской области. Согласно материалам дела, речь идет о задолженности, возникшей в результате использования …
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27 ноября 2018, 12:15
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Депутаты Самарской губдумы предложили увеличить финансирование сферы промышленности
В начале декабря депутаты Самарской губернской думы будут принимать во втором, окончательном чтении, бюджет региона. Сейчас парламентарии занимаются распределением денег по конкретным статьям. В четверг главный финансовый документ области обсуждался на комитете по промышленности, предпринимательству и торговле.
На заседании …
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23 ноября 2018, 10:57
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В Самарской области семьям с двумя детьми предоставят ипотеку под 6%
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1 февраля 2018, 03:34
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Рассмотрение дела о выселении 117 самарских семей вновь перенесли
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1 февраля 2018, 02:03
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Первые семьи Самарской области получили выплаты за первенца
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1 февраля 2018, 12:02
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Пожар в поселке Гранный оставил без жилья четыре семьи
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20 октября 2016, 09:48