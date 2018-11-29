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Материалы по теме:

В Самарской области КАМАЗ упал на бок, когда чистил снег на трассе

В Самарской области КАМАЗ упал на бок, когда чистил снег на трассе

Полицейские ведут проверку по факту аварии в Борском районе. В среду рано утром 42-летний водитель ехал на грузовике КАМАЗ по трассе «Подъезд к городу Оренбург от М-5» со стороны Нефтегорска. На перекрестке с круговым движением водитель большегруза убирал снег. Но 
29 ноября 2018, 01:13
В Самаре на один день запретят остановку машин на улице Советской Армии

В Самаре на один день запретят остановку машин на улице Советской Армии

В среду, 5 декабря, в областной столице введут временные ограничения для автомобилистов на улице Советской Армии. С 6:00 до 16:00 на участке этой улицы в районе школы №46 и «МТЛ-Арены» будут запрещены остановка и стоянка машин. Об этом сообщили в 
29 ноября 2018, 12:19
В Самарскую область придут морозы до -23

В Самарскую область придут морозы до -23

К середине недели циклонический вихрь с Черного моря принес в Самарскую область умеренный и сильный снег, слабую метель. По прогнозам синоптиков, на отдельных участках дорог возможны снежные заносы. В четверг на Среднюю Волгу распространится область высокого атмосферного давления с низкими 
29 ноября 2018, 11:51
В Самарской области спецслужбы изъяли у участника ОПГ 10 кг наркотиков

В Самарской области спецслужбы изъяли у участника ОПГ 10 кг наркотиков

В Самарской области сотрудники УФСБ России задержали неоднократно судимого мужчину. По оперативным данным, он является членом организованной преступной группировки. Во время обыска у него дома удалось изъять более 10 кг героина. Сейчас рассматривается версия, по которой местная ОПГ пыталась организовать 
29 ноября 2018, 11:27
19-летний тольяттинец притворился девушкой и обманом «заработал» 12 тысяч рублей

19-летний тольяттинец притворился девушкой и обманом «заработал» 12 тысяч рублей

Комсомольский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 19-летнего парня из Тольятти. По версии следствия, он создал в социальной сети профиль под женским именем «Наталья Власова» и разместил информацию о продаже косметики. На объявление обратили внимание, и некий клиент перечислил 
29 ноября 2018, 10:37
Эксперты рассказали, как отразится на жизни россиян налог на самозанятых

Эксперты рассказали, как отразится на жизни россиян налог на самозанятых

Президент Владимир Путин подписал закон об экспериментальном налоге на самозанятых. Теперь на территории четырех российских субъектов будет проводиться эксперимент с таким налогообложением. Нотариусам, арбитражным управляющим и адвокатам повезло: под действие нового закона о налогообложении самозанятых они не попадают. Всем остальным 
29 ноября 2018, 08:53
В Самарской области пытаются аннулировать лицензии 121 управляющей компании

В Самарской области пытаются аннулировать лицензии 121 управляющей компании

Госжилинспекция Самарской области подала иски в суд на аннулирование лицензий сразу 121 УК из 418 имеющихся в регионе. Возможно, уже до конца года они прекратят свое существование. Разрешение на деятельность отберут у тех компаний, которые в течение полугода не взяли 
28 ноября 2018, 12:10
Компанию, которая разработает концепцию туристического развития центра Самары, выберут 7 декабря

Компанию, которая разработает концепцию туристического развития центра Самары, выберут 7 декабря

В Самаре разработают за 3 млн рублей концепцию туристического развития центра города, соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Подрядчика, который выполнит научно-исследовательскую работу, ищет городской департамент культуры и молодёжной политики. Согласно техзаданию, речь идет о территории в границах стрелки 
28 ноября 2018, 02:07
В России будет сложнее получить розничный кредит

В России будет сложнее получить розничный кредит

Получить розничный кредит вскоре будет сложнее. По указанию Центробанка уже в 2019 году перед выдачей займа на сумму более 10 тысяч рублей банки начнут оценивать долговую нагрузку заемщика. Для этого будут учитываться сведения о доходе и других обязательствах клиентов. Сейчас 
28 ноября 2018, 11:52
Мэрия Тольятти пытается взыскать 407 млн рублей с ритуальщиков

Мэрия Тольятти пытается взыскать 407 млн рублей с ритуальщиков

Родственные разборки... В Тольятти местная мэрия пытается взыскать 407 млн рублей с подконтрольного ей же «Спецкомбината ритуальных услуг». С необычным иском городские власти обратились в Арбитражный суд Самарской области. Согласно материалам дела, речь идет о задолженности, возникшей в результате использования 
27 ноября 2018, 12:15
Депутаты Самарской губдумы предложили увеличить финансирование сферы промышленности

Депутаты Самарской губдумы предложили увеличить финансирование сферы промышленности

В начале декабря депутаты Самарской губернской думы будут принимать во втором, окончательном чтении, бюджет региона. Сейчас парламентарии занимаются распределением денег по конкретным статьям. В четверг главный финансовый документ области обсуждался на комитете по промышленности, предпринимательству и торговле.

На заседании 
23 ноября 2018, 10:57
В Самарской области семьям с двумя детьми предоставят ипотеку под 6%

В Самарской области семьям с двумя детьми предоставят ипотеку под 6%

В Самарской области разработаны новые меры поддержки для молодых семей. Родители двух и более детей смогут получить матпомощь для погашения жилищных кредитов. 
 
«Уже начата работа и принимаются документы о возможности получения ипотечного кредита, когда государство берет на себя гарантии того, что 
1 февраля 2018, 03:34
Рассмотрение дела о выселении 117 самарских семей вновь перенесли

Рассмотрение дела о выселении 117 самарских семей вновь перенесли

В среду, 31 января, суд Промышленного района в очередной раз не смог приступить к рассмотрению дела о выселении 117 семей из общежития на проспекте Юных Пионеров, 61.
Напомним, оно было построено предприятием «Самараавтотранс» в 1969 году для своих работников. В 
1 февраля 2018, 02:03
Первые семьи Самарской области получили выплаты за первенца

Первые семьи Самарской области получили выплаты за первенца

В Самарской области первые 15 семей уже получили выплаты за первенца. Об этом рассказала врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова.

Всего потенциальными получателями выплат определены 168 семей, в которых после 1 января 2018 года родился 
1 февраля 2018, 12:02
Пожар в поселке Гранный оставил без жилья четыре семьи

Пожар в поселке Гранный оставил без жилья четыре семьи

В ночь на 20 октября четыре семьи оказались на улице в результате пожара в поселке Гранном. Дотла выгорел пятиквартирный барак, расположенный в начале улицы Речной. По данным МЧС, пламя бушевало на площади 200 квадратных метров. Для тушения возгорания прибыли 9 
20 октября 2016, 09:48
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