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Под горячей водой оказалась вся проезжая часть: подробности коммунальной аварии в центре Самары
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14 февраля 2019, 11:43
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Заправщик для ракет
Сызранский завод «Тяжмаш» приступил к первому этапу сборки металлоконструкций для заправки ракет на космодроме «Восточный» в Амурской области. Речь идет об изготовлении заправочной металлической башни высотой с семнадцатиэтажный дом. Общий вес конструкции - около 60 тонн. Сейчас инженеры «Тяжмаша» смонтировали …
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14 февраля 2019, 10:53
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Снежный шторм в Самаре продлится до конца недели
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14 февраля 2019, 10:14
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В Самаре завершили сварочные работы на месте порыва на Первомайской
Сварочные работы на месте порыва в центре Самары завершились. Сейчас систему заполняют водой, сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Напомним, что в районе дома № 34 по Первомайской произошло повреждение на подающем трубопроводе диаметром 373 мм. По резервной схеме …
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14 февраля 2019, 09:14
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Трубу, которую прорвало в центре Самары, не перекладывали 30 лет
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14 февраля 2019, 05:40
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Из-за прорыва на Полевой в Самаре дома перевели на резервную схему
Стало известно, что дома и социальные объекты на улице Первомайской в Самаре перевели на резервную схему теплоснабжения. В помещениях поддерживается комфортная температура, отметили представители «Предприятия тепловых сетей». Напомним, что прорвало теплосеть диаметром 400 мм на улице Полевой. Аварию устраняют …
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14 февраля 2019, 04:41
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Поднимаются клубы пара: на проспекте Ленина в Самаре снова порыв?
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14 февраля 2019, 02:52
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В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Ленина
Теплоэнергетики устранили аварию в центре Самары. В 18:20 специалисты «Предприятия тепловых сетей» завершили ремонт участка теплосети диаметром 500 мм по проспекту Ленина. В тепловой камере на пересечении улицы Осипенко и проспекта Ленина установили дополнительную запорную арматуру.
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12 февраля 2019, 07:46
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Сызрань замерзает! Более 40 домов без тепла
С возвращением мороза снова выросло число аварий на трассах теплосетей. После утреннего порыва в центре Самары, где под размытый кипятком асфальт провалились двое мужчин, стало известно о ЧП в Сызрани.
По сообщению городского комитета ЖКХ, порыв произошел в …
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12 февраля 2019, 05:20
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Мэрия: больницы в районе крупной коммунальной аварии в Самаре без тепла не останутся
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22 января 2019, 06:21
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Самарцев оставят без горячей воды еще на несколько дней
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20 июля 2018, 03:41
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Гидравлические испытания тепловых сетей начались в Самаре
В Самаре в среду, 16 мая, специалисты «Предприятия тепловых сетей» проведут ежегодные гидравлические испытания тепловых сетей второго подрайона Безымянской ТЭЦ. Речь идет о теплотрассе в границах проспекта Кирова, улиц Ветлянская, Кабельная и XXII Партсъезда. Энергетики просят горожан соблюдать меры предосторожности: …
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15 мая 2018, 12:36
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В Самаре из-за аварии на теплотрассе 68 домов остаются в зоне риска
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24 января 2018, 03:33
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В Самаре ремонт теплотрассы на Заводском шоссе продлили на 8 часов
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24 января 2018, 10:04
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Новый управляющий теплом появился в Самаре
Кадровые перестановки в самарской теплоэнергетике. Руководителем Безымянской ТЭЦ назначен Виктор Яшин. До этого он работал в должности замдиректора - главного инженера по эксплуатации. В ближайшее время Яшину предстоит заняться крупным проектом по модернизации теплофикационного оборудования станции. К концу декабря «Т …
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14 июля 2017, 07:48
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Крупная коммунальная авария на пр. Кирова в Самаре
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18 декабря 2012, 02:06
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