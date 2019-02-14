Мэрия: больницы в районе крупной коммунальной аварии в Самаре без тепла не останутся Больница имени Середавина, а также городская больница №5 на улице Шверника, которые оказались в зоне крупной коммунальной аварии в Самаре, не останутся без тепла. Их подключают на резервную схему отопления. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Напомним, 22 января на пересечении улиц …