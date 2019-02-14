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Материалы по теме:

Под горячей водой оказалась вся проезжая часть: подробности коммунальной аварии в центре Самары

Под горячей водой оказалась вся проезжая часть: подробности коммунальной аварии в центре Самары

В Самаре новая коммунальная авария, и снова на проспекте Ленина, где два дня назад был поврежден трубопровод. Тогда без тепла остались 24 дома и 2 детских сада. Плюс, в результате разлива горячей воды ожоги различной степени тяжести получили двое мужчин. 
14 февраля 2019, 11:43
Заправщик для ракет

Заправщик для ракет

Сызранский завод «Тяжмаш» приступил к первому этапу сборки металлоконструкций для заправки ракет на космодроме «Восточный» в Амурской области. Речь идет об изготовлении заправочной металлической башни высотой с семнадцатиэтажный дом. Общий вес конструкции - около 60 тонн. Сейчас инженеры «Тяжмаша» смонтировали 
14 февраля 2019, 10:53
Снежный шторм в Самаре продлится до конца недели

Снежный шторм в Самаре продлится до конца недели

В Самарскую область пришел снежный шторм, ранее атаковавший европейскую часть России. Снег начал идти в четверг утром и, скорее всего, продлится до конца недели. Во многих городах, в частности, в Москве и в Брянске, уже обновились суточные максимумы по количеству 
14 февраля 2019, 10:14
В Самаре завершили сварочные работы на месте порыва на Первомайской

В Самаре завершили сварочные работы на месте порыва на Первомайской

Сварочные работы на месте порыва в центре Самары завершились. Сейчас систему заполняют водой, сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Напомним, что в районе дома № 34 по Первомайской произошло повреждение на подающем трубопроводе диаметром 373 мм. По резервной схеме 
14 февраля 2019, 09:14
Трубу, которую прорвало в центре Самары, не перекладывали 30 лет

Трубу, которую прорвало в центре Самары, не перекладывали 30 лет

Трубу, которая «рванула» в четверг днем, 14 февраля, на улице Полевой в Самаре не перекладывали 30 лет. Об этом рассказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Сейчас на месте порыва работают 50 сотрудников «Предприятия тепловых сетей», они используют 11 единиц 
14 февраля 2019, 05:40
Из-за прорыва на Полевой в Самаре дома перевели на резервную схему

Из-за прорыва на Полевой в Самаре дома перевели на резервную схему

Стало известно, что дома и социальные объекты на улице Первомайской в Самаре перевели на резервную схему теплоснабжения. В помещениях поддерживается комфортная температура, отметили представители «Предприятия тепловых сетей». Напомним, что прорвало теплосеть диаметром 400 мм на улице Полевой. Аварию устраняют 
14 февраля 2019, 04:41
Поднимаются клубы пара: на проспекте Ленина в Самаре снова порыв?

Поднимаются клубы пара: на проспекте Ленина в Самаре снова порыв?

В четверг, 14 февраля, в центре областной столицы, видимо, произошла очередная коммунальная авария. Как сообщает корреспондент «ТЕРРЫ» с места событий, на проспекте Ленина и на улице Полевой в районе ресторана «Макдоналс» видны клубы пара, видимость значительно снижена, пешеходы и автомобилисты 
14 февраля 2019, 02:52
В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Ленина

В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Ленина

Теплоэнергетики устранили аварию в центре Самары. В 18:20 специалисты «Предприятия тепловых сетей» завершили ремонт участка теплосети диаметром 500 мм по проспекту Ленина. В тепловой камере на пересечении улицы Осипенко и проспекта Ленина установили дополнительную запорную арматуру. 

- Благодаря этому теплоэнергетики 
12 февраля 2019, 07:46
Сызрань замерзает! Более 40 домов без тепла

Сызрань замерзает! Более 40 домов без тепла

С возвращением мороза снова выросло число аварий на трассах теплосетей. После утреннего порыва в центре Самары, где под размытый кипятком асфальт провалились двое мужчин, стало известно о ЧП в Сызрани.
 
По сообщению городского комитета ЖКХ, порыв произошел в 
12 февраля 2019, 05:20
Мэрия: больницы в районе крупной коммунальной аварии в Самаре без тепла не останутся

Мэрия: больницы в районе крупной коммунальной аварии в Самаре без тепла не останутся

Больница имени Середавина, а также городская больница №5 на улице Шверника, которые оказались в зоне крупной коммунальной аварии в Самаре, не останутся без тепла. Их подключают на резервную схему отопления. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Напомним, 22 января на пересечении улиц 

22 января 2019, 06:21
Самарцев оставят без горячей воды еще на несколько дней

Самарцев оставят без горячей воды еще на несколько дней

В Самаре завершился первый этап гидравлических испытаний на тепловых сетях. Они проходили с 16 по 20 июля. За это время специалисты зафиксировали 50 повреждений на тепломагистралях. Как отмечает пресс-служба ОАО «ПТС», большинство неисправностей было обнаружено на бывших бесхозных сетях. Сейчас 

20 июля 2018, 03:41
Гидравлические испытания тепловых сетей начались в Самаре

Гидравлические испытания тепловых сетей начались в Самаре

В Самаре в среду, 16 мая, специалисты «Предприятия тепловых сетей» проведут ежегодные гидравлические испытания тепловых сетей второго подрайона Безымянской ТЭЦ. Речь идет о теплотрассе в границах проспекта Кирова, улиц Ветлянская, Кабельная и XXII Партсъезда. Энергетики просят горожан соблюдать меры предосторожности: 

15 мая 2018, 12:36
В Самаре из-за аварии на теплотрассе 68 домов остаются в зоне риска

В Самаре из-за аварии на теплотрассе 68 домов остаются в зоне риска

Глава администрации Кировского района Самары Игорь Рудаков сообщил об аварии на теплотрассе на улице Стара-Загоре. Он опубликовал фотографии с места происшествия. Коммунальное ЧП произошло около дома №230. Диаметр трубы - 1000 миллиметров.  

«Сделали переключение, но в зоне риска 
24 января 2018, 03:33
В Самаре ремонт теплотрассы на Заводском шоссе продлили на 8 часов

В Самаре ремонт теплотрассы на Заводском шоссе продлили на 8 часов

В Самаре ремонт на месте повреждения теплотрассы на Заводском шоссе продлили почти на восемь часов. Во вторник, 23 января, в районе пересечения с улицей XXII Партсъезда выявили два повреждения на теплосети диаметром 900 миллиметров. Потребителей перевели на резервную схему теплоснабжения. 
24 января 2018, 10:04
Новый управляющий теплом появился в Самаре

Новый управляющий теплом появился в Самаре

Кадровые перестановки в самарской теплоэнергетике. Руководителем Безымянской ТЭЦ назначен Виктор Яшин. До этого он работал в должности замдиректора - главного инженера по эксплуатации. В ближайшее время Яшину предстоит заняться крупным проектом по модернизации теплофикационного оборудования станции. К концу декабря «Т 

14 июля 2017, 07:48
Крупная коммунальная авария на пр. Кирова в Самаре

Крупная коммунальная авария на пр. Кирова в Самаре

Как говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области, в 10 час. 28  мин. 18 декабря 2012 года произошел прорыв трубопровода теплоснабжения диаметром  600 мм  по адресу: г.о. Самара, Промышленный район, проспект Кирова, 208.

О происшествии оповещены службы функциональной и 

18 декабря 2012, 02:06
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