В прошедшее воскресенье на полигоне ПАО «АВТОВАЗ» в Сосновке состоялись 22-ые рождественские «Гонки чемпионов», пишет СамараКульт. Это состязание любителей и профессиональных автогонщиков со всей России. Тысячи людей собрались посмотреть на это увлекательное шоу.
«Было принято решение, за отличные показатели в обучении и в целях популяризации автоспорта и Автопрома России, поощрить воспитанников Тольяттинской Навигацкой школы, поездкой на Рождественские гонки. Ребята с радостью приняли приглашение моряков. В форме, с гордо поднятыми флагами, юные моряки прошли сквозь толпы болельщиков под удивлённые, восторженные взгляды и одобрительные возгласы на свои места. Праздник удался! С массой положительных впечатлений ребята вернулись домой», — рассказали представители Тольяттинского отделения Самарской региональной общественной организации «Ветераны ВМФ».
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