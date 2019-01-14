8
32
06
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 14.01.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

В Самаре в новогоднюю ночь перекроют дороги около площади Куйбышева

В Самаре в новогоднюю ночь перекроют дороги около площади Куйбышева

С 13:00 31 декабря 2018 до 08:00 1 января следующего года в Самаре будет ограничено движение транспорта на улицах, прилегающих к площади Куйбышева. Там пройдет «Новогодняя ночь 2018-2019». Конечно, исключение сделают для машин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и автомобилей 
24 декабря 2018, 04:43
Очень страшная хрюша: самарцев поразил символ года в парке Дружбы

Очень страшная хрюша: самарцев поразил символ года в парке Дружбы

Самарский парк Дружбы в Советском районе украсили к Новому году. Атмосферные снимки опубликовало МАУ «Парки Самары», но они слегка шокировали пользователей соцсетей. Место отдыха украсили тремя скульптурами. Компанию дружелюбным Деду Морозу и Снегурочке составила ледяная фигура символа наступающего года - 
21 декабря 2018, 10:05
В Самаре стартовала акция «Елка желаний»

В Самаре стартовала акция «Елка желаний»

Благотворительная акция «Елка желаний» проводится вот уже 11 лет подряд. Каждый год десятки детей из малообеспеченных семей, сироты и прочие нуждающиеся получают подарки от депутатов самарской городской Думы. Правда, сами они об этом не догадываются. 
 
Для Самары эта новогодняя благотворительная 
8 декабря 2018, 08:15
Игрушечный вопрос: елку на площади Кирова украсят старыми шарами

Игрушечный вопрос: елку на площади Кирова украсят старыми шарами

Игрушечное недоразумение... В Самаре потратят 1 млн 400 тысяч рублей на новогодние шары и елочные макушки для праздничного комплекса на площади Куйбышева. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Подрядчика искало муниципальное "Агентство социально-значимых культурных и спортивных мероприятий". Согласно протоколу 
7 декабря 2018, 08:15
ХК «Лада» одержал пятую победу подряд

ХК «Лада» одержал пятую победу подряд

Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» одержал победу над «Бураном». Это уже пятый успех команды подряд. Хоккеисты «Лады» открыли счёт уже на 6-й минуте.

В середине периода счёт стал равным, однако до конца первого периода тольяттинцы успели отправить в ворота противника ещё одну шайбу — 2:1. К окончанию второго периода 

29 ноября 2018, 10:50
В Ульяновске состоится международный форум «Россия – спортивная держава»

В Ульяновске состоится международный форум «Россия – спортивная держава»

С 10 по 12 октября в Ульяновске пройдет международный форум «Россия – спортивная держава». По традиции в нем примут участие эксперты, руководители федераций, олимпийские чемпионы и многие другие. Ожидается, что мероприятие посетит президент России Владимир Путин и руководители регионов страны, 

20 сентября 2018, 03:31
Самара принимает заключительный этап Кубка России по пляжному футболу

Самара принимает заключительный этап Кубка России по пляжному футболу

Со 2 по 5 августа 2018 года на второй очереди Набережной реки Волги (спуск улицы Первомайской) в Самаре состоится заключительный, четвёртый этап-чемпионата России по пляжному футболу. Самара примет крупнейшие всероссийские соревнования по пляжному футболу уже девятый год подряд. Каждый из 
2 августа 2018, 09:32
Фестиваль пляжных видов спорта пройдет в Самаре

Фестиваль пляжных видов спорта пройдет в Самаре

18 июля в столице губернии начнется фестиваль пляжных видов спорта «Самара Open Комус Fest» . Мероприятие развернется на набережной Волги. Всего в нем ожидается до 1000 участников.

Соревнования будут проходить в четырех дисциплинах: пляжный волейбол, пляжный теннис, пляжный футбол, пляжное регби. 

13 июля 2018, 09:42
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх