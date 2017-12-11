В понедельник, 11 декабря, в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост главы Самары поступили две новые заявки. Теперь их стало двенадцать. На кресло мэра претендуют слесарь-сборщик ракетных двигателей Валентин Сульянов, который трудится на ПАО «Кузнецов», и ветеран МВД Виталий Копылов (сейчас не работает).
Напомним, конкурс состоится с 20 по 22 декабря. Как уже рассказывала «ТЕРРА», выбирать лучших кандидатов будет конкурсная комиссия в составе 20 человек. Ее возглавляет врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Сейчас обязанности градоначальника исполняет Владимир Василенко.
http://www.trkterra.ru/news/na-post-glavy-samary-pretenduyut-deputat-mihail-matveev-i-bezrabotnyy-sergey-vlasov
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