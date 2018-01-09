|
Сюжет для Хичкока, проклятие для жителей: В Сызрани поведали про дом, куда 15 лет прилетают умирать птицы
На видеохостинге YouTube опубликован ролик, снятый в доме в Юго-Западном районе. Автор видео рассказал, что уже 15 лет птицы прилетают и умирают в техническом этаже их подъезда.
«Все загажено, вокруг – одни трупы. Обращение в ЖКХ «УК Центр» …
|
8 января 2018, 04:06
|
Под Сызранью поймали ульяновского браконьера с 15 налимами и «метлой»
На днях сотрудниками сызранского линейного отдела МВД на транспорте был выявлен 42-летний житель поселка Радищево Ульяновской области. Мужчина осуществлял незаконный вылов рыбы в акватории Волги. Браконьер был задержан стражами порядка напротив деревни Паньшино Радищевского района. У рыбака было обнаружено и …
|
8 января 2018, 03:20
|
В Сызрани ребенок снял экшен-видео катания на «ватрушке» с горок в парке Горького
На видеохостинге YouTube выложили ролик, снятый на днях в сызранском парке имени Горького с помощью селфи-палки. В 2-минутном видео малолетний ребенок (на виде ему около 10 лет) успевает несколько раз скатиться на «ватрушке» с различных по высоте горок, в …
|
5 января 2018, 04:49
|
На Малой Царевщине 8 пожарных тушили огромную баню
|
4 января 2018, 08:13
|
Полиция Сызрани просит помочь опознать мужчину с татуировкой, которого сбил поезд
|
1 января 2018, 07:19
|
По бой курантов: В новогоднюю ночь на проспекте Кирова сожгли лифт
|
1 января 2018, 06:08
|
В Сызрани спасатели помогли семье с детьми попасть домой
|
28 декабря 2017, 10:50
|
С 2018 года автобусы, перевозящие детей, будут оснащены мигалками
На крышах школьных автобусов со следующего года в обязательном порядке будут размещаться оранжевые или желтые проблесковые маячки. Соответствующий документ появился на портале кабмина.
|
27 декабря 2017, 10:10
|
В Самаре при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина
|
22 декабря 2017, 10:31
|
В Новокуйбышевске из-за аварии нарушено теплоснабжение жилых домов и соцобъектов
В Новокуйбышевске из-за аварии нарушено теплоснабжение жилых домов и соцобъектов. Во вторник, 19 декабря, около часа дня в МЧС поступило сообщение об утечке на трубе диаметром 250 миллиметров, расположенной на улице Дзержинского.
«На обратную схему теплоснабжения переключен 31 жилой многоквартирный дом …
|
19 декабря 2017, 03:40
|
Ученые: дети и шимпанзе любят наблюдать за наказанием своих обидчиков
|
19 декабря 2017, 10:20
|
ПТС предупредило жителей Самары об очень горячей воде в кранах
«Предприятие тепловых сетей» предупредило жителей Самары об очень горячей воде в кранах. Сотрудники организации просят горожан быть очень внимательными при включении крана с горячей водой, чтобы избежать термических ожогов. Взрослым следует следить, чтобы малыши не включали горячую воду самостоятельно.
«В …
|
18 декабря 2017, 02:24
|
На пожар в центре Самары направили 73 человека и 17 машин
|
18 декабря 2017, 10:10
|
МЧС предупредило самарцев об ухудшении погодных условий 13 декабря
МЧС распространило предупреждение об ухудшении погодных условий в Самарской области. Ожидается продолжение снегопада.
«По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», c 19 часов 13 декабря до 19 часов 14 декабря, в Самарской области, облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. …
|
13 декабря 2017, 01:30
|
Восстановлено движение по федеральным трассам Самарской области
Движение на федеральных дорогах Самарской области, ранее ограниченное из-за снегопадов, полностью восстановлено. Были предприняты все необходимые меры по устранению следствий снежной стихии, сообщает правительство Самарской области. На большинстве дорог ограничение сняли с полуночи.
|
7 декабря 2017, 12:39
|
Источник назвал вероятную причину ЧП с блоком «Фрегат»
Связь с космическим аппаратом «Метеор-М», который вчера был запущен на орбиту ракетой «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», установить не удалось. Об этом сообщили в Роскосмосе. Напомним, запуск с космодрома «Восточный» в Амурской области состоялся во вторник, 28 ноября.
|
29 ноября 2017, 11:37
|
Пожар повышенной сложности в Самаре: к ликвидации привлекли почти 100 человек
|
31 октября 2017, 11:23
|
В Забайкалье рухнул железнодорожный мост, есть погибшие
Двое мужчин погибли при обрушении железнодорожного моста на забайкальском отрезке Транссибирской магистрали. Об инциденте рассказывают региональные средства массовой информации.
|
25 сентября 2017, 12:21
|
ЧП под Самарой: сильный ветер срывал кровли домов и рвал провода
|
15 сентября 2017, 06:41