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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Сюжет для Хичкока, проклятие для жителей: В Сызрани поведали про дом, куда 15 лет прилетают умирать птицы

Сюжет для Хичкока, проклятие для жителей: В Сызрани поведали про дом, куда 15 лет прилетают умирать птицы

На видеохостинге YouTube опубликован ролик, снятый в доме в Юго-Западном районе. Автор видео рассказал, что уже 15 лет птицы прилетают и умирают в техническом этаже их подъезда.

«Все загажено, вокруг – одни трупы. Обращение в ЖКХ «УК Центр» 
8 января 2018, 04:06
Под Сызранью поймали ульяновского браконьера с 15 налимами и «метлой»

Под Сызранью поймали ульяновского браконьера с 15 налимами и «метлой»

На днях сотрудниками сызранского линейного отдела МВД на транспорте был выявлен 42-летний житель поселка Радищево Ульяновской области. Мужчина осуществлял незаконный вылов рыбы в акватории Волги. Браконьер был задержан стражами порядка напротив деревни Паньшино Радищевского района. У рыбака было обнаружено и 
8 января 2018, 03:20
В Сызрани ребенок снял экшен-видео катания на «ватрушке» с горок в парке Горького

В Сызрани ребенок снял экшен-видео катания на «ватрушке» с горок в парке Горького

На видеохостинге YouTube выложили ролик, снятый на днях в сызранском парке имени Горького с помощью селфи-палки. В 2-минутном видео малолетний ребенок (на виде ему около 10 лет) успевает несколько раз скатиться на «ватрушке» с различных по высоте горок, в 
5 января 2018, 04:49
На Малой Царевщине 8 пожарных тушили огромную баню

На Малой Царевщине 8 пожарных тушили огромную баню

Пожар случился сегодня, 4 января.

Пожарное подразделение получило вызов в 16:30. На улице Атаманской в селе Малая Царевщина, загорелась огромная частная баня. Пламя охватило сооружение площадью в 60 квадратных метров. На тушение выезжали 8 человек личного состава на 3 
4 января 2018, 08:13
Полиция Сызрани просит помочь опознать мужчину с татуировкой, которого сбил поезд

Полиция Сызрани просит помочь опознать мужчину с татуировкой, которого сбил поезд

Транспортная полиция Сызрани обратилась за помощью к населению. 30 декабря в районе улицы Карбышева, передает портал КТВ Луч, пассажирский поезд «Санкт-Петербург – Уфа» сбил насмерть мужчину.

У погибшего при себе не было вообще никаких документов. Опознавательным знаком может служить 
1 января 2018, 07:19
По бой курантов: В новогоднюю ночь на проспекте Кирова сожгли лифт

По бой курантов: В новогоднюю ночь на проспекте Кирова сожгли лифт

В новогоднюю ночь в Самаре сотрудникам городских аварийных служб и спасателям отдохнуть не получилось. Отдыхающие горожане напомнили о себе всего через несколько часов после боя кремлёвских курантов.

Примерно в 5:30 утра разгорелся нешуточный пожар в лифте одного из домов 
1 января 2018, 06:08

В Сызрани спасатели помогли семье с детьми попасть домой

В Сызрани спасатели помогли семье с детьми попасть домой

В Сызрани семья с детьми не могла попасть домой. Пришлось вызывать спасателей. Инцидент произошел по адресу: Нефтебазная, 3.

«Дети 12 и семи лет после школы пошли гулять на улицу и, вероятно, потеряли ключи. Когда пришли взрослые, у них ключей от квартиры 

28 декабря 2017, 10:50
С 2018 года автобусы, перевозящие детей, будут оснащены мигалками

С 2018 года автобусы, перевозящие детей, будут оснащены мигалками

На крышах школьных автобусов со следующего года в обязательном порядке будут размещаться оранжевые или желтые проблесковые маячки. Соответствующий документ появился на портале кабмина.
Как отмечается в распоряжении, включать мигалки следует лишь в процессе движения автобуса. Вместе с тем, новшество подразумевает 

27 декабря 2017, 10:10
В Самаре при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина

В Самаре при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина

В Кировском районе Самары при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина. Трагедия произошла в четверг, 21 декабря. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 20:02. В поселке Зубчаниновка на улице Александра Невского загорелся частный дом. Площадь пожара составила 120 

22 декабря 2017, 10:31
В Новокуйбышевске из-за аварии нарушено теплоснабжение жилых домов и соцобъектов

В Новокуйбышевске из-за аварии нарушено теплоснабжение жилых домов и соцобъектов

В Новокуйбышевске из-за аварии нарушено теплоснабжение жилых домов и соцобъектов. Во вторник, 19 декабря, около часа дня в МЧС поступило сообщение об утечке на трубе диаметром 250 миллиметров, расположенной на улице Дзержинского.

«На обратную схему теплоснабжения переключен 31 жилой многоквартирный дом 

19 декабря 2017, 03:40
Ученые: дети и шимпанзе любят наблюдать за наказанием своих обидчиков

Ученые: дети и шимпанзе любят наблюдать за наказанием своих обидчиков

6-летние дети, а также и взрослые особи шимпанзе любят смотреть на то, как наказывают их обидчиков. Такое умозаключение сделали ученые из Общества Макса Планка по результатам недавних исследований. И малыши, и приматы могут пожертвовать многим, чтобы получить возможность наблюдать, как 

19 декабря 2017, 10:20
ПТС предупредило жителей Самары об очень горячей воде в кранах

ПТС предупредило жителей Самары об очень горячей воде в кранах

«Предприятие тепловых сетей» предупредило жителей Самары об очень горячей воде в кранах. Сотрудники организации просят горожан быть очень внимательными при включении крана с горячей водой, чтобы избежать термических ожогов. Взрослым следует следить, чтобы малыши не включали горячую воду самостоятельно.  

«В 

18 декабря 2017, 02:24
На пожар в центре Самары направили 73 человека и 17 машин

На пожар в центре Самары направили 73 человека и 17 машин

Пожар в частном доме на площади 100 квадратных метров произошел накануне в центре Самары. Сообщение о ЧП в Ленинском районе на пересечении улиц Чкалова и Самарской поступило в МЧС в воскресенье, 17 декабря, в 16:30. К месту происшествия направили 17 

18 декабря 2017, 10:10
МЧС предупредило самарцев об ухудшении погодных условий 13 декабря

МЧС предупредило самарцев об ухудшении погодных условий 13 декабря

МЧС распространило предупреждение об ухудшении погодных условий в Самарской области. Ожидается продолжение снегопада.

«По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», c 19 часов 13 декабря до 19 часов 14 декабря, в Самарской области, облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. 

13 декабря 2017, 01:30
Восстановлено движение по федеральным трассам Самарской области

Восстановлено движение по федеральным трассам Самарской области

Движение на федеральных дорогах Самарской области, ранее ограниченное из-за снегопадов, полностью восстановлено. Были предприняты все необходимые меры по устранению следствий снежной стихии, сообщает правительство Самарской области. На большинстве дорог ограничение сняли с полуночи. 
 
«В 2:00 7 декабря 2017 года 

7 декабря 2017, 12:39
Источник назвал вероятную причину ЧП с блоком «Фрегат»

Источник назвал вероятную причину ЧП с блоком «Фрегат»

Связь с космическим аппаратом «Метеор-М», который вчера был запущен на орбиту ракетой «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», установить не удалось. Об этом сообщили в Роскосмосе. Напомним, запуск с космодрома «Восточный» в Амурской области состоялся во вторник, 28 ноября.
29 ноября 2017, 11:37
Пожар повышенной сложности в Самаре: к ликвидации привлекли почти 100 человек

Пожар повышенной сложности в Самаре: к ликвидации привлекли почти 100 человек

Рано утром во вторник, 31 октября, в Самаре в промзоне за Заводским шоссе произошел крупный пожар. Загорелся склад с автозапчастями, расположенный в Совхозном проезде. К ликвидации ЧП, которому присвоен повышенный ранг сложности, привлекли 90 человек и 25 единиц спецтехники. Общая 
31 октября 2017, 11:23
В Забайкалье рухнул железнодорожный мост, есть погибшие

В Забайкалье рухнул железнодорожный мост, есть погибшие

Двое мужчин погибли при обрушении железнодорожного моста на забайкальском отрезке Транссибирской магистрали. Об инциденте рассказывают региональные средства массовой информации.
Трагедия произошла недалеко от станции Ксеньевская. Как сообщается, сначала при осуществлении ремонтных работ рухнула одна из железобетонных балок мостового пролета. Через 

25 сентября 2017, 12:21
ЧП под Самарой: сильный ветер срывал кровли домов и рвал провода

ЧП под Самарой: сильный ветер срывал кровли домов и рвал провода

Под Самарой внезапным порывистым ветром сорвало кровлю с трех частных домов и оборвало провода электроснабжения. Всего без света остались 20 домов, в которых проживают 65 человек, в том числе 10 детей. Инцидент произошел в населенном пункте Булак Красноярского района. В 

15 сентября 2017, 06:41
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