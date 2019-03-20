Прокуратура не одобрила законопроект о зачислении братьев и сестер в одну школу Прокуратура Самарской области и Министерство образования России не поддержали законопроект о льготах при зачислении в школы для братьев и сестер.

«Прокуратура Самарской области дала отрицательное заключение на законопроект, который был представлен региональным Минобром, а затем Самарской губдумой. Инициативу передали федеральному … «Прокуратура Самарской области дала отрицательное заключение на законопроект, который был представлен региональным Минобром, а затем Самарской губдумой. Инициативу передали федеральному