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«Бункер S» Эфир передачи от 19.03.2019 
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Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
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Материалы по теме:

Сын за отца: в Самарской области двое братьев похитили мужчину, который обидел их папу

Сын за отца: в Самарской области двое братьев похитили мужчину, который обидел их папу

Суд Безенчукского района рассмотрит уголовное дело о похищении человека. По версии следствия, в феврале житель Безенчуксого района находился в гостях у своего знакомого в селе Калиновка. На встрече присутствовал житель села Потуловка. Мужчины внезапно поссорились, между ними вспыхнула драка и 
20 марта 2019, 03:02
Жители Самарской области задолжали за тепло и горячую воду 1,1 млрд рублей

Жители Самарской области задолжали за тепло и горячую воду 1,1 млрд рублей

К началу весны долги жителей 63-го региона за горячую воду и отопление превысили 1,1 млрд рублей. Как сообщили в самарском филиале «ЭнергосбыТ Плюс», задолженность жителей губернской столицы составляет 864,7 млн рублей, тольяттинцев - 315,4 млн рублей, новокуйбышевцев - 1,7 млн 
20 марта 2019, 02:37
В Тольятти пропала 15-летняя девушка с меховым рюкзаком в виде мишки

В Тольятти пропала 15-летняя девушка с меховым рюкзаком в виде мишки

В Тольятти полицейские ищут 15-летнюю девушку - Екатерину Крайнюкову, которая ушла из дома № 15 на бульваре Космонавтов 18 марта и не вернулась. Приметы: на вид 15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русого цвета, длина ниже плеч. Была 
20 марта 2019, 01:59
В Тольятти подростки катаются по реке на льдинах

В Тольятти подростки катаются по реке на льдинах

С наступлением весны лед на реках в Самарской области начал таять. В Тольятти подростки нашли экстремальное развлечение и катаются на льдах в Федоровке. Очевидец опубликовал фотоснимок в соцсетях - на нем видно, как человек стоит на льдине и отталкивается от 
20 марта 2019, 01:41
Прокуратура не одобрила законопроект о зачислении братьев и сестер в одну школу

Прокуратура не одобрила законопроект о зачислении братьев и сестер в одну школу

Прокуратура Самарской области и Министерство образования России не поддержали законопроект о льготах при зачислении в школы для братьев и сестер.

«Прокуратура Самарской области дала отрицательное заключение на законопроект, который был представлен региональным Минобром, а затем Самарской губдумой. Инициативу передали федеральному 
20 марта 2019, 08:40
В Колумбии появилась на свет девочка с зародышем внутри

В Колумбии появилась на свет девочка с зародышем внутри

Невероятный случай произошел в Колумбии: жительница города Барранкилья Моника Вега родила ребенка с зародышем внутри. На одном из УЗИ врачи нашли в теле семимесячного плода массу тканей с собственной пуповиной и околоплодной жидкостью. Эта аномалия называется fetus in fetu — 
19 марта 2019, 11:10
В Сызрани на глазах у детей избили единственного в городе воспитателя-мужчину

В Сызрани на глазах у детей избили единственного в городе воспитателя-мужчину

В Сызрани воспитателя детского сада избили на глазах у маленьких детей. Об сообщила депутат городской думы Анна Жукова. По ее словам в понедельник, 18 марта, к ней обратился воспитатель детского сада - Денис Ф. Он рассказал, что 15 марта около 
19 марта 2019, 08:09
В Самаре скончался мужчина, упавший с 9 этажа

В Самаре скончался мужчина, упавший с 9 этажа

Мужчина, который выпал сегодня с девятого этажа 42 дома по улице Чернореченской, умер в больнице Пирогова в 15:39. Его травмы все же оказались несовместимы с жизнью.

По словам осведомленного источника «ТЕРРЫ», мужчина был трезв, упал с балкона - окна 
19 марта 2019, 05:29
Смерть 18-летней спортсменки из Сызрани записали камеры видеонаблюдения

Смерть 18-летней спортсменки из Сызрани записали камеры видеонаблюдения

Стали известны подробности трагедии в Сызрани. Напомним, что накануне во время тренировки 18-летняя девушка потеряла сознание во время разминочного бега по кругу. Почему это произошло, до сих пор неясно. Сотрудники спортивной школы тут же вызвали «скорую помощь» и сами 
19 марта 2019, 02:56
В горах под Жигулевском заблудился турист из Тольятти

В горах под Жигулевском заблудился турист из Тольятти

Из Тольятти в Яблоневый овраг в Жигулевске 17 марта отправилась туристическая группа, но по пути один из поклонников активного отдыха отстал и заблудился в горном массиве. На поиски 64-летнего мужчины отправились на автомобиле повышенной проходимости восемь спасателей из Жигулевска и 
19 марта 2019, 08:59
В Самарской области 12-летнего мальчика унесло на льдине по Волге

В Самарской области 12-летнего мальчика унесло на льдине по Волге

В понедельник, 18 марта, в Ставропольском районе ребенка унесло на льдине. 12-летний мальчик играл в Волжском заливе в Яблоневом Овраге и оказался в смертельно опасной ситуации: лед тронулся и школьник очутился на льдине на середине реки, далеко от берега. На 
18 марта 2019, 04:34
В Самаре из школы на Мориса Тореза эвакуировали 340 человек

В Самаре из школы на Мориса Тореза эвакуировали 340 человек

В понедельник, 18 марта, оперативные службы выезжали в Советский район областной столицы. В 13:48 в школе № 76 на улице Мориса Тореза сработала пожарная сигнализация, на место отправились 54 человека, которые использовали 14 единиц техники. Как сообщили в ГУ МЧС 
18 марта 2019, 02:47
В Сызрани 14 человек тушили расселенный дом на Карпинского

В Сызрани 14 человек тушили расселенный дом на Карпинского

В воскресенье, 17 марта, в Сызрани тушили пожар в старом расселенном доме. Сигнал о возгорании поступил в 16:48. На улицу Карпинского отправились 14 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали четыре единицы техники. По информации ГУ МЧС по Самарской области, площадь пожара 
18 марта 2019, 08:15
На Алма-Атинке пожарные больше трех часов тушили автосервис

На Алма-Атинке пожарные больше трех часов тушили автосервис

Вчера, 15 марта, в 22.29 поступило сообщение о пожаре на улице Алма-Атинской, 63.
 
По информации ГУ МЧС по Самарской области, по указанному адресу загорелось двухэтажное строение. Пламя охватило площадь в 400 квадратных метров. Пожару был присвоен второй повышенный ранг 
16 марта 2019, 02:50
На пожаре в Новокуйбышевске погиб шестилетний мальчик

На пожаре в Новокуйбышевске погиб шестилетний мальчик

В пятницу, 15 марта, произошел пожар в многоэтажке в Новокуйбышевске. Сигнал о возгорании в доме на улице Миронова поступил дежурным в 16:02. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, в результате пожара погиб ребенок — шестилетний мальчик скончался в 
15 марта 2019, 09:38
В Новокуйбышевске 19-летний рыбак провалился под лед

В Новокуйбышевске 19-летний рыбак провалился под лед

В четверг, 14 марта, в Новокуйбышевске спасатели доставили на берег молодого человека, который провалился под лед. Ранее взрослый мужчина и 19-летний парень отправились порыбачить на реку Кривуша. Но из-за потепления лед на реке стал неоднородным и тонким, парень провалился. Мужчина, 
15 марта 2019, 04:33
Самарец получил ожоги рук из-за воспламенения газовоздушной смеси

Самарец получил ожоги рук из-за воспламенения газовоздушной смеси

В четверг вечером, 14 марта, в одной из самарских квартир случилось ЧП. В 18:15 стало известно о воспламенении газовоздушной смеси при приготовлении пищи в одной из квартир дома № 121 по Московскому шоссе. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской 
14 марта 2019, 08:47
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