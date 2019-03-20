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Сын за отца: в Самарской области двое братьев похитили мужчину, который обидел их папу
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20 марта 2019, 03:02
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Жители Самарской области задолжали за тепло и горячую воду 1,1 млрд рублей
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20 марта 2019, 02:37
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В Тольятти пропала 15-летняя девушка с меховым рюкзаком в виде мишки
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20 марта 2019, 01:59
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В Тольятти подростки катаются по реке на льдинах
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20 марта 2019, 01:41
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Прокуратура не одобрила законопроект о зачислении братьев и сестер в одну школу
Прокуратура Самарской области и Министерство образования России не поддержали законопроект о льготах при зачислении в школы для братьев и сестер.
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20 марта 2019, 08:40
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В Колумбии появилась на свет девочка с зародышем внутри
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19 марта 2019, 11:10
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В Сызрани на глазах у детей избили единственного в городе воспитателя-мужчину
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19 марта 2019, 08:09
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В Самаре скончался мужчина, упавший с 9 этажа
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19 марта 2019, 05:29
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Смерть 18-летней спортсменки из Сызрани записали камеры видеонаблюдения
Стали известны подробности трагедии в Сызрани. Напомним, что накануне во время тренировки 18-летняя девушка потеряла сознание во время разминочного бега по кругу. Почему это произошло, до сих пор неясно. Сотрудники спортивной школы тут же вызвали «скорую помощь» и сами …
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19 марта 2019, 02:56
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В горах под Жигулевском заблудился турист из Тольятти
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19 марта 2019, 08:59
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В Самарской области 12-летнего мальчика унесло на льдине по Волге
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18 марта 2019, 04:34
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В Самаре из школы на Мориса Тореза эвакуировали 340 человек
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18 марта 2019, 02:47
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В Сызрани 14 человек тушили расселенный дом на Карпинского
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18 марта 2019, 08:15
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На Алма-Атинке пожарные больше трех часов тушили автосервис
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16 марта 2019, 02:50
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На пожаре в Новокуйбышевске погиб шестилетний мальчик
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15 марта 2019, 09:38
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В Новокуйбышевске 19-летний рыбак провалился под лед
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15 марта 2019, 04:33
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Самарец получил ожоги рук из-за воспламенения газовоздушной смеси
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14 марта 2019, 08:47
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