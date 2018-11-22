Самарец зарезал жену и 2-летнюю дочку и покончил с собой



По версии … В среду, 21 ноября, примерно в 15:30 в одной из квартир дома по улице Клинической в областной столице обнаружили тела трех человек - 56-летнего мужчины, его 36-летней супруги и их двухлетней дочери. Дверь жилища была закрыта изнутри.По версии