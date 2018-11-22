|
В Самаре стартовал чемпионат «WorldSkills Russia 2018»
|
22 ноября 2018, 12:26
|
В Самаре нашли старинные ножницы и монеты при раскопках у Фрунзенского моста
В историческом центре областной столицы продолжаются археологические раскопки. Работы ведутся на участке, отведенном под строительство Фрунзенского моста через реку Самара. Специалисты нашли остатки культурного слоя на территории 400 кв.м.
|
22 ноября 2018, 11:19
|
На самарском «Прогрессе» сделают штатными особые меры при сборке ракет-носителей
|
22 ноября 2018, 10:27
|
В Самарской области прошли самые крупные сборы военной полиции
Утренняя тишина под Самарой накануне была нарушена оглушительными взрывами, стрельбой из автоматического оружия и рокотом двигателей тяжелых машин. На Рощинском полигоне собрались военные полицейские со всей страны, чтобы провести самые масштабные учения в своей истории.
|
22 ноября 2018, 10:17
|
В Самарской области молодой отец часами насиловал девушку, которая не хотела знакомиться
|
22 ноября 2018, 08:30
|
Самарец зарезал жену и 2-летнюю дочку и покончил с собой
|
21 ноября 2018, 07:05
|
Самарец продал служебную иномарку за 2 млн рублей
Житель областной столицы решил повысить свои доходы необычным способом - он сумел продать служебный автомобиль. 29-летний ранее не судимый мужчина работал менеджером одной из самарских компаний.
По предварительным данным, он обманом реализовал служебную машину, предоставив покупателю дорогой иномарки поддельные …
|
21 ноября 2018, 02:12
|
Депутат Минахмет Халиуллов подозревается в коммерческом подкупе
Стало известно, что в отношении депутата Совета депутатов Промышленного района Самары возбуждено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере». В сообщении регионального Следственного управления СКР не указывается фамилия фигуранта дела, но отмечается, что он избирался по …
|
21 ноября 2018, 12:33
|
Арестован экс-председатель совета директоров ОАО «АвтоВАЗ» Карлос Гон
|
21 ноября 2018, 08:53
|
В Самаре наказали сотрудника Пенсионного фонда, который пригласил умершую женщину за пособием
Сотрудника Пенсионного фонда, который пригласил умершую жительницу Самары за пособием, наказали. По словам представителя организации, к нему применили дисциплинарное взыскание. Напомним, что ранее горожанин выложил на своей страничке копию письма из Пенсионного фонда на имя его тещи, которая умерла еще …
|
20 ноября 2018, 09:57
|
Бюджет Самары приняли в первом чтении
Бюджет Самары в первом чтении приняли единогласно. Обсуждение главного финансового документа Самары во втором чтении запланировано на середину декабря.
Напомним, что в губернской столице проходило заседание городского парламента. На 51-м заседании Думы г.о. Самара рассматривался бюджет на 2019 год. …
|
20 ноября 2018, 12:41
|
Эксперты рассказали, почему работать в России может стать невыгодно
|
19 ноября 2018, 09:52