Бюджет Самарской области на следующий год планируется с небольшим профицитом, несмотря на то, что выпадающие доходы из-за изменений в законодательстве превысят 6 миллиардов рублей. В среду проект главного финансового документа обсудили на расширенном заседании регионального правительства. В мероприятии приняли участие члены обеих палат федерального парламента,в том числе первый зампред думского комитета по промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент «Союза Машиностроителей России» Владимир Гутенев.
После снижения основных показателей на протяжении последних лет, в 2018 году экономика Самарской области перешла в зону роста. Предварительные итоги подвели на расширенном заседании правительства, которое прошло под председательством губернатора Дмитрия Азарова. Увеличились объемы производства в обрабатывающих отраслях, выросли инвестиции в основной капитал, достигнут минимальный за последние годы уровень безработицы. Областные власти прилагают максимум усилий для выполнения задач, поставленных в послании Президента Владимира Путина.
- Новая программа развития страны потребовала новых подходов и к развитию всех субъектов Российской Федерации. И, как вы знаете, мы уделили большое внимание вопросам стратегического планирования, разработке документов стратегического планирования, всех муниципальных образований, корректировке стратегии развития Самарской области, исходя из тех целей и задач, которые определены президентом страны, - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Региональное правительство представило проект бюджета на 2019 год. Без учета целевых трансферов из федеральной казны пока его доходная часть составляет 137 миллиардов рублей и превышает расходы на 140 миллионов. Между тем, по подсчетам регионального минфина, из-за сокращения сборов по ряду налогов, которое произойдет из-за изменения законодательства, область недосчитается порядка 7 миллиардов. Компенсировать выпадающие доходы будут за счет разных источников. Кроме того, Дмитрий Азаров на федеральном уровне предложил часть сборов от акцизов на табак оставлять в региональных бюджетах. Эта инициатива сейчас рассматривается. Продолжится политика сокращения госдолга губернии. По-прежнему, основные статьи расходов - это социальные нужды, образование и здравоохранение.
- К первому чтению (бюджета) я считаю, что сделано все возможное. С учетом финансирования, получения средств в нашем регионе, привлечения федеральных средств, участия в программах, нацпроектах, сделано все возможное. Только на социально-значимые направления почти 86 миллиардов рублей - это почти 70% всего нашего областного бюджета, - отметил председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.
Сделать свои предложения и задать вопросы, касающиеся будущего бюджета, смогли все желающие участники расширенного заседания правительства. Практика широкого обсуждения главного финансового документа работает уже второй год подряд, с тех пор, как регион возглавил Дмитрий Азаров.
- В дальнейшем это очень помогает общаться на одном языке и сокращать время решения проблем, поскольку задачи поставлены общие, подходы к решению задач тоже общие. Поэтому и вопросы рассматриваются быстрее,- сказала глава г. о. Самара Елена Лапушкина.
Теперь проект бюджета будет внесен в губернскую думу. Для того, чтобы его доработать и внести свои поправки, у депутатов есть еще месяц.
Тему формирования бюджета губернатор Дмитрий Азаров продолжил обсуждать на встрече с депутатами Государственной думы и членами Совета Федерации, представляющими Самарскую область в этих органах законодательной власти. В ней, в том числе, принял участие и первый зампред думского комитета по промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент «Союза Машиностроителей России» Владимир Гутенев. Речь, в частности, зашла об инициативах главы региона, касающихся компенсации выпадающих доходов бюджета из-за изменений в налоговом законодательстве, которые должны поддержать парламентарии. Кроме того, они могут помочь областному правительству в налаживании связей и получении необходимой информации от федеральных министерств и ведомств. Как показала практика, они не всегда делятся нужными сведениями. Депутаты и сенаторы также могут оказать содействие при выделении финансирования на реализацию программ в рамках нацпроектов.
- Очень важным является аспект привлечения федеральных инвестиций. Большая работа была здесь проведена на федеральном уровне, тем не менее, есть ряд проблемных участков. Во всяком случае участков, которые требуют вашего внимания к этим вопросам, - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.