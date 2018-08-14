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«Ходят ритмично»: самарские чиновники проверили, как ездят автобусы на Красную Глинку и Управленческий

«Ходят ритмично»: самарские чиновники проверили, как ездят автобусы на Красную Глинку и Управленческий

Представители городского департамента транспорта проверили, как работает общественный транспорт в поселках Красная Глинка и Управленческий. Мониторинг провели из-за массы жалоб от горожан. 
 
В частности, чиновники побывали в автобусах № 1,50 и 51 14 августа. Замечания жителей Красноглинского района касаются расписания и 
14 августа 2018, 05:35
На «АвтоВАЗе» начался выпуск обновленной LADA Granta

На «АвтоВАЗе» начался выпуск обновленной LADA Granta

Тольяттинский «АвтоВАЗ» начал производство нового семейства Lada Granta, у автомобилей которого предусмотрено четыре типа кузова - седан, хетчбэк, лифтбэк и универсал. Премьерный показ запланирован на конец августа, новинку покажут на Московском международном автосалоне. Измененная Lada Granta отличается новой передней частью 
14 августа 2018, 03:52
В пятницу прогнозируют дожди и грозы в Самарской области

В пятницу прогнозируют дожди и грозы в Самарской области

Во вторник, 13 августа, в Самарской области при прохождении атмосферного фронта местами прошел кратковременный дождь, в отдельных районах с грозой. В последующие дни под влиянием антициклона азовского происхождения установится сухая и солнечная погода. Но в пятницу с очередным холодным фронтом 
14 августа 2018, 02:33
В Сызрани полиция задержала банду, которая переправляла героин на пароме

В Сызрани полиция задержала банду, которая переправляла героин на пароме

В Сызрани предъявлено обвинение этнической группе, участников которой подозревают в сбыте героина. Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков узнали, что некие злоумышленники поставляли героин в Сызрань через паромную переправу и затем торговали им через тайники-закладки.

Во время проверки 
14 августа 2018, 02:07
Стало известно, когда откроют улицу Энтузиастов в Самаре

Стало известно, когда откроют улицу Энтузиастов в Самаре

В ночь на вторник, 7 августа, в областной столице откроют для движения транспорта улицу Энтузиастов. Напомним, что участок протяженностью 30 метров от проспекта Карла Маркса перекрыли еще с 17 июля, а затем планировали открыть 1 августа. Но перекрытие пришлось продолжить, 
6 августа 2018, 04:06
Жителям Кировского и Промышленного районов Самары возвращают горячую воду

Жителям Кировского и Промышленного районов Самары возвращают горячую воду

Жителям Кировского и Промышленного районов города, которые последние недели сидели без горячей воды, начали ее возвращать. Речь идет о домах, подключенных от I тепломагистрали Самарской ТЭЦ. С 20 июля там велись ремонтные работы. Специалисты приводили в порядок запорную и регулирующую 

2 августа 2018, 12:59
В Самаре закроют музей «Самара Космическая»

В Самаре закроют музей «Самара Космическая»

С пятницы, 3 августа в областной столице будет закрыт музей «Самара Космическая» на проспекте Ленина. До 16 августа, то есть почти две недели, там будет проходить ремонт. Представители группы музея в соцсетях не стали сообщать, какие именно работы запланированы.
1 августа 2018, 10:18
Стало известно, когда откроется Ботанический сад в Самаре

Стало известно, когда откроется Ботанический сад в Самаре

Благоустройство Ботанического сада в Самаре вышло на финишную прямую. Ремонт там начался еще в 2016 году. За это время специалисты выполнили целый комплекс работ: восстановили забор вдоль фасадной части сада, укрепили насыпь около озера, отремонтировали главный вход на пересечении Московского 

1 августа 2018, 10:00
После ливня в Самаре подмыло Московское шоссе

После ливня в Самаре подмыло Московское шоссе

В понедельник, 23 июля, жители областной столицы пожаловались на качество работ по ремонту Московского шоссе в районе Ботанического сада. Грунт на склонах размыло во время дождя в выходные, плиты, которые положили во время ремонта, поехали, а мелкая щебенка и дерн 
23 июля 2018, 11:00
В подземном переходе на Московском шоссе в Самаре крошится новая плитка

В подземном переходе на Московском шоссе в Самаре крошится новая плитка

Жители областной столицы заметили, что плитка в подземном пешеходном переходе рядом с торговым центром «Империя» на Московском шоссе начала разрушаться, она раскрошилась на заезде и пандусе для инвалидов.
 
- Подземный переход ТЦ Империя Московское шоссе. Плитка крошится. Надо бы заменить. 
17 июля 2018, 10:00
В блогах: вандалы осквернили штурмовик

В блогах: вандалы осквернили штурмовик "Ил-2" на Московском шоссе

Глава администрации Кировского района Игорь Рудаков через "Твиттер" обратился к муниципальному предприятию "Спецремстройзеленхоз", чтобы оно удалило надписи на штурмовике "Ил-2" на Московском шоссе. Накануне вандалы осквернили памятник. Они нацарапали на сером постаменте неприличную надпись на английском и изображение, в котором 

10 июля 2018, 11:16
Вандалы осквернили штурмовик Ил-2 на Московском шоссе в Самаре

Вандалы осквернили штурмовик Ил-2 на Московском шоссе в Самаре

Неизвестные вандалы нанесли оскорбительную надпись и загадочные рисунки на штурмовик Ил-2 на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе в Самаре. Злоумышленники нацарапали на сером постаменте неприличную надпись на английском и изображение, в котором трудно что-либо угадать. Об этом в своем 
10 июля 2018, 08:53
Труп мужчины обнаружен на дереве около Ботанического сада в Самаре

Труп мужчины обнаружен на дереве около Ботанического сада в Самаре

22 мая стало известно о ЧП, произошедшем рядом с Ботаническим садом в Самаре. Прохожие обнаружили на дереве около пересечения Московского шоссе и улицы Авроры труп неизвестного мужчины, сообщает 63.ru. На месте работали сотрудники полиции. Причины и обстоятельства гибели человека 
23 мая 2018, 09:13
В Самаре реконструкцию Ботанического сада завершат в апреле 2018 года

В Самаре реконструкцию Ботанического сада завершат в апреле 2018 года

После благоустройства на территории Ботанического сада появятся новые дорожки с системой освещения и видеонаблюдения, ценные породы деревьев, новое ограждение и отремонтированная дамба у озера.

Как пишет sgpress.ru, новый вход 
21 декабря 2017, 06:22
В Самаре откроется «космический» ботанический сад

В Самаре откроется «космический» ботанический сад

В самарском ботаническом саду малые архитектурные формы и ряд оранжерей будут оформлены в космической тематике. Это произойдет в ходе реконструкции, первый этап которой уже стартовал. При этом от строительства предусмотренных первоначальным проектом инновационного учебного центра, конгресс-холла и лектория решено отказаться.

Богатейшая 

12 сентября 2017, 10:15
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