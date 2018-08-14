В Самаре откроется «космический» ботанический сад В самарском ботаническом саду малые архитектурные формы и ряд оранжерей будут оформлены в космической тематике. Это произойдет в ходе реконструкции, первый этап которой уже стартовал. При этом от строительства предусмотренных первоначальным проектом инновационного учебного центра, конгресс-холла и лектория решено отказаться. Богатейшая …