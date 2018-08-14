|
«Ходят ритмично»: самарские чиновники проверили, как ездят автобусы на Красную Глинку и Управленческий
Представители городского департамента транспорта проверили, как работает общественный транспорт в поселках Красная Глинка и Управленческий. Мониторинг провели из-за массы жалоб от горожан.
|
14 августа 2018, 05:35
|
На «АвтоВАЗе» начался выпуск обновленной LADA Granta
Тольяттинский «АвтоВАЗ» начал производство нового семейства Lada Granta, у автомобилей которого предусмотрено четыре типа кузова - седан, хетчбэк, лифтбэк и универсал. Премьерный показ запланирован на конец августа, новинку покажут на Московском международном автосалоне. Измененная Lada Granta отличается новой передней частью …
|
14 августа 2018, 03:52
|
В пятницу прогнозируют дожди и грозы в Самарской области
|
14 августа 2018, 02:33
|
В Сызрани полиция задержала банду, которая переправляла героин на пароме
В Сызрани предъявлено обвинение этнической группе, участников которой подозревают в сбыте героина. Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков узнали, что некие злоумышленники поставляли героин в Сызрань через паромную переправу и затем торговали им через тайники-закладки.
Во время проверки …
|
14 августа 2018, 02:07
|
Стало известно, когда откроют улицу Энтузиастов в Самаре
|
6 августа 2018, 04:06
|
Жителям Кировского и Промышленного районов Самары возвращают горячую воду
|
2 августа 2018, 12:59
|
В Самаре закроют музей «Самара Космическая»
|
1 августа 2018, 10:18
|
Стало известно, когда откроется Ботанический сад в Самаре
|
1 августа 2018, 10:00
|
После ливня в Самаре подмыло Московское шоссе
|
23 июля 2018, 11:00
|
В подземном переходе на Московском шоссе в Самаре крошится новая плитка
|
17 июля 2018, 10:00
|
В блогах: вандалы осквернили штурмовик "Ил-2" на Московском шоссе
Глава администрации Кировского района Игорь Рудаков через "Твиттер" обратился к муниципальному предприятию "Спецремстройзеленхоз", чтобы оно удалило надписи на штурмовике "Ил-2" на Московском шоссе. Накануне вандалы осквернили памятник. Они нацарапали на сером постаменте неприличную надпись на английском и изображение, в котором …
|
10 июля 2018, 11:16
|
Вандалы осквернили штурмовик Ил-2 на Московском шоссе в Самаре
|
10 июля 2018, 08:53
|
Труп мужчины обнаружен на дереве около Ботанического сада в Самаре
22 мая стало известно о ЧП, произошедшем рядом с Ботаническим садом в Самаре. Прохожие обнаружили на дереве около пересечения Московского шоссе и улицы Авроры труп неизвестного мужчины, сообщает 63.ru. На месте работали сотрудники полиции. Причины и обстоятельства гибели человека …
|
23 мая 2018, 09:13
|
В Самаре реконструкцию Ботанического сада завершат в апреле 2018 года
|
21 декабря 2017, 06:22
|
В Самаре откроется «космический» ботанический сад
В самарском ботаническом саду малые архитектурные формы и ряд оранжерей будут оформлены в космической тематике. Это произойдет в ходе реконструкции, первый этап которой уже стартовал. При этом от строительства предусмотренных первоначальным проектом инновационного учебного центра, конгресс-холла и лектория решено отказаться.
Богатейшая …
|
12 сентября 2017, 10:15