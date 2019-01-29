В Тольятти ищут водителя, который спровоцировал ДТП с автобусом и сбежал … Устроил ДТП и уехал. Полицейские из Тольятти ищут водителя и свидетелей аварии, которая произошла еще 18 января. Силовикам позвонили сотрудники больницы, куда обратился несовершеннолетний тольятинец - участник аварии. К счастью, школьник отделался только различными ушибами, а не более серьезными травмами.