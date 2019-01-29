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В Самаре грузовик врезался на встречке в иномарку: пострадала автоледи
Полицейские выясняют обстоятельства аварии в Кировском районе областного центра. По информации регионального ГУ МВД, 56-летний мужчина ехал на своем грузовике ГАЗ-4732 по Аэропортовскому шоссе в сторону Транзитной. Шофер не смог обеспечить контроль за движением транспортного средства, его фура оказалась на …
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29 января 2019, 04:47
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В Тольятти в ДТП с «Ладой» и снегоуборочным трактором погибла 23-летняя девушка
В ночь на вторник, 29 января, в Тольятти произошла смертельная авария. 23-летний водитель ВАЗ-2110 столкнулся с трактором коммунальной службы на улице Борковской. В этот момент техника, убиравшая снег, ехала в попутном направлении. 23-летняя пассажирка легковушки получила страшные травмы и погибла. …
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29 января 2019, 01:21
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В Самаре хозяйка торговой точки пыталась подкупить полицейского
В Самаре завели уголовное дело на 65-летнюю местную жительницу, хозяйку торгового павильона на улице Ново-Вокзальной. Как рассказали в региональном Главке полиции, она предложила сотруднику подразделения отдела экономической безопасности и противодействия коррупции 20 тысяч рублей. Дама хотела избежать ответственности и обойтись …
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28 января 2019, 02:28
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В Тольятти ищут водителя, который спровоцировал ДТП с автобусом и сбежал
Устроил ДТП и уехал. Полицейские из Тольятти ищут водителя и свидетелей аварии, которая произошла еще 18 января. Силовикам позвонили сотрудники больницы, куда обратился несовершеннолетний тольятинец - участник аварии. К счастью, школьник отделался только различными ушибами, а не более серьезными травмами. …
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22 января 2019, 10:09
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