Да будет рынок: что станет с площадью Куйбышева В 2017 году традиционную осеннюю сельхозярмарку на площади Куйбышева в Самаре перенесут в другое место, сообщает мэрия. Такая необходимость возникла в связи с масштабной реконструкцией площади, которая стартует в мае и продлится до декабря. В настоящее время в гордепартаменте потребительского …