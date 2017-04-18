Реконструкция самарского Струковского сада обойдется в 227 млн рублей. Тендер по определению подрядчика объявил департамент городского хозяйства и экологии. Согласно техзаданию, исполнителю предстоит заняться монтажом лестниц, ограждения, бордюра и подпорных стенок, устройством систем освещения и автополива, малых архитектурных форм, выполнить озеленение.
В парке установят 97 чугунных урн, 78 скамеек с художественными опорами и подлокотниками, по 12 вазонов и скамеек с навесом, две велопарковки и две тактильных схемы для незрячих граждан. Также появятся напольные шахматы, детский развлекательный комплекс, книжный шкаф-киоск. Обновят скейтпарк, установят 2 зрительские трибуны. Работы выполнят до конца текущего года.
Отметим, еще летом 2014 года ремонт Струкачей оценивался в 150 млн рублей. Однако тогда власти денег на ремонт не нашли. Осенью 2016-го итоговая сумма выросла почти в 2 раза - до 297 млн рублей. После корректировки смета «похудела» на 70 млн - до 227 млн рублей, нынешней стартовой цены аукциона.
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