4
54
12
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 8 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В блогах: в Самаре разбирают федеральный памятник архитектуры «Фабрика-кухня»

В блогах: в Самаре разбирают федеральный памятник архитектуры «Фабрика-кухня»

Здание Фабрики-кухни в Самаре начали разбирать. Фотографии появились в социальной сети.

«В настоящий момент идёт разбор конструкций Фабрики-кухни - памятника архитектуры федерального значения 1930-1932 гг. постройки, арх. Е.Н. Максимова. Частично разобрана кровля «серпа», а также переходы-галереи из «молота», - 
13 апреля 2017, 12:55
Да будет рынок: что станет с площадью Куйбышева

Да будет рынок: что станет с площадью Куйбышева

В 2017 году традиционную осеннюю сельхозярмарку на площади Куйбышева в Самаре перенесут в другое место, сообщает мэрия. Такая необходимость возникла в связи с масштабной реконструкцией площади, которая стартует в мае и продлится до декабря. В настоящее время в гордепартаменте потребительского 

12 апреля 2017, 06:17
Когда на Московском шоссе исчезнут пробки

Когда на Московском шоссе исчезнут пробки

Движение по тоннелям на Московском шоссе в Самаре запустят 1 сентября 2017 года. Эта информация была озвучена на заседании комитета по строительству в Самарской губернской думе во вторник, 11 апреля, передает 63.ru. Готовность тоннелей на пересечении с проспектом Кирова 
11 апреля 2017, 03:01
У прокуратуры есть претензии по реконструкции Московского шоссе к чемпионату мира по футболу

У прокуратуры есть претензии по реконструкции Московского шоссе к чемпионату мира по футболу

Прокуратура Кировского района Самары возбудила административные дела в отношении подрядчика, который занимается реконструкцией Московского шоссе к чемпионату мира по футболу.
Речь идет о компании «Самаратрансстрой». Надзорное ведомство выявило несоблюдение требований закона по обеспечению безопасности движения при ремонте дорог на участке 

14 марта 2017, 05:19
В блогах: скейт-парк в Струковском

В блогах: скейт-парк в Струковском

Блогер Андрей Седогин рассказывает про "туманные перспективы скейт-парка в Струковском парке". "Долгие годы Струкачи были центром притяжения для экстремалов всех мастей. Именно здесь появился первый полноценный скейт-парк в Самаре. До сих пор он одновременно являлся единственной универсальной площадкой для 
23 декабря 2016, 11:01
В Самаре за проект реконструкции Струковского сада заплатят 5,8 млн рублей

В Самаре за проект реконструкции Струковского сада заплатят 5,8 млн рублей

Городской департамент благоустройства заказал разработку проектной документации для ремонта Струковского сада. На эти цели планируется потратить 5,8 млн рублей. Проект должны подготовить к концу 2016 года. В саду планируют провести ремонт тротуаров, уложить на дорожках бетонную плитку, заменить бортовые камни 
26 октября 2015, 04:49
Чтобы в Самаре выступил лучший уличный театр Европы, нужно 120 тысяч рублей

Чтобы в Самаре выступил лучший уличный театр Европы, нужно 120 тысяч рублей

В ближайшие выходные в Самаре уже в 4-й раз пройдет ежегодный фестиваль уличных искусств «Пластилиновый дождь – 2015». В этом году в Струковском саду может выступить лучший, по словам организаторов, уличный театр Европы - Compagnie Fai (Франция). Для этого к 
24 августа 2015, 04:54
В Самаре в Струковском саду пройдет ярмарка танцев

В Самаре в Струковском саду пройдет ярмарка танцев

Хореографические школы и студии проведут в Самаре ярмарку танцев. Мероприятие запланировано на 20 сентября. Оно состоится в Струковском саду. Гости смогут познакомиться с разнообразными танцевальными стилями – от уличных до бальных, а при желании - записаться на занятия к понравившемуся 
21 августа 2015, 02:33
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна