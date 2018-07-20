Более 300 тысяч рублей потратят в Самаре на покупку конфет В Самаре купят 535 подарочных наборов конфет за 344 тысячи рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Подрядчика ищет муниципальный «Центр информационно-хозяйственного обеспечения». Тендер разбит на 2 части. К каждому набору есть свои требования, как по оформлению, так и по составу. …