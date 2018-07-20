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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Материалы по теме:

Стартовал 9-й этап надвижки Фрунзенского моста

Стартовал 9-й этап надвижки Фрунзенского моста

Продолжается строительство Фрунзенского моста. На днях специалисты начали 9-й этап надвижки пролетного строения через реку Самара. Накануне строителями была завершена укрупнительная сборка и стыковка металлоконструкций весом 1590 тонн к уже надвинутой части сооружения.

После завершения нового этапа надвижки длина мостовой секции 

17 июля 2018, 04:12
Из-за строительства газопровода перекроют две улицы в Самаре

Из-за строительства газопровода перекроют две улицы в Самаре

На двух улицах в Самаре из-за строительства газопровода будет ограничено движение транспорта. С 00:00 17 июля до 24:00 1 августа будет перекрыта улица Энтузиастов на участке протяженностью 30 метров от проспекта Карла Маркса. С 00:00 30 июля до 24:00 7 
12 июля 2018, 12:28
В 2,7 млн рублей обойдется подсветка ракеты на проспекте Ленина в Самаре

В 2,7 млн рублей обойдется подсветка ракеты на проспекте Ленина в Самаре

 

Стало известно, столько власти потратят на обещанную подсветку памятника-ракеты «Союз» на проспекте Ленина у музея «Самара Космическая». За 2,7 млн. рублей планируется купить все необходимое оборудование.

Подрядчик станет известен в конце июля, а предоставить всю аппаратуру он должен в течение месяца 

10 июля 2018, 03:14
32 остановки за 2,8 миллиона рублей купят для Самары

32 остановки за 2,8 миллиона рублей купят для Самары

Для самарских улиц планируют закупить 32 новых остановочных павильона. На приобретение и установку конструкций высотой 2,58 м собираются потратить примерно 2,8 млн рублей МБУ Самары "Самараинформресурс". Подрядчик должен изготовить остановки в течение 14 дней с даты получения заявки, а монтаж 
10 июля 2018, 10:47
Более 300 тысяч рублей потратят в Самаре на покупку конфет

Более 300 тысяч рублей потратят в Самаре на покупку конфет

В Самаре купят 535 подарочных наборов конфет за 344 тысячи рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Подрядчика ищет муниципальный «Центр информационно-хозяйственного обеспечения». Тендер разбит на 2 части. 

 

К каждому набору есть свои требования, как по оформлению, так и по составу. 

9 июля 2018, 05:41
Риелтор обманом выманил у дольщиков 150 тысяч рублей в Самарской области

Риелтор обманом выманил у дольщиков 150 тысяч рублей в Самарской области

В Самарской области завели уголовное дело в отношении директора одного из агентств недвижимости. Этого человека подозревают в мошенничестве с деньгами дольщиков многоквартирного дома в Похвистнево.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что в 2015-2016 годах риелтор обманывал участников долевого строительства 
9 июля 2018, 02:08
Ресторан, будку охраны и забор снесут в Самаре

Ресторан, будку охраны и забор снесут в Самаре

В областной столице продолжается снос незаконно возведенных объектов. Постановления об этом были опубликованы на сайте самарской мэрии. В ближайшие месяцы будут демонтированы нежилое здание и забор, расположенные на улице Травяной около участка №34 в Октябрьском районе Самары. До 31 декабря 

5 июля 2018, 02:05
«Тольяттинское троллейбусное управление» распродает имущество

«Тольяттинское троллейбусное управление» распродает имущество

Муниципальное предприятие «Тольяттинское троллейбусное управление» выставило на продажу свое имущество. С молотка должны уйти производственный корпус со всем оборудованием, гараж для спецмашин, контрольно-пропускной пункт, очистные сооружения, пишет «СитиТрафик». Итоги торгов будут подведены 16 августа. Объекты расположены по адресу: город 
10 мая 2018, 04:11
Реконструкция «МТЛ-Арены - 2» обойдется в 63 миллиона рублей

Реконструкция «МТЛ-Арены - 2» обойдется в 63 миллиона рублей

Новое здание ФОК «МТЛ-Арена - 2» уже требует реконструкции, которая обойдется региональному бюджету почти в 63 миллиона рублей. Как сообщается на сайте госзакупок, областное управление капитального строительства ищет подрядчика, который за 2 миллиона 900 тысяч рублей проведет проектно-изыскательские работы и 

2 июня 2017, 12:29
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