Управление капитального строительства Самарской области ищет подрядчика, который займется реконструкцией спорткомплекса «МТЛ-Арена-2». Начальная цена контракта составляет 59,87 миллиона рублей.
Исполнителю предстоит провести целый ряд работ. Ему необходимо выполнить отделку внутренних помещений, обустроить фундамент и привести в порядок кровлю. Также, подрядчик проложит электропроводку, линии связи и канализацию. Кроме того, в список работ входит благоустройство внешней территории.
Победителя аукциона определят 13 августа. Все работы должны быть выполнены к 30 ноября.
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