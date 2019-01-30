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Тариф на вывоз ТКО в Самарской области могут пересмотреть
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30 января 2019, 07:28
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В Самарской области директора МП подозревают в получении взяток на 1,2 млн рублей
В Самарской области директора муниципального учреждения задержали по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Оказалось, что в поле зрения правоохранителей попал руководитель одного из муниципальных учреждений Отрадного, 50-летний житель села Кинель-Черкассы.
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30 января 2019, 05:36
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В блогах: Сызранец по вечерам бесплатно возит горожан с остановок до дома
Про еще одного необычного человека поведал другой YouTube-канал - "Делай добро и бросай его в воду". Сызранец по вечерам бесплатно возит горожан с остановок до дома. Своеобразный социальный эксперимент продолжается довольно долго. Мужчина, которого зовут Андрей, забирает пассажиров с …
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30 января 2019, 05:05
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В блогах: Житель Бузулука идет пешком в Самару
На YouTube-канале «Бодрый ленивец» уже четвертый день подряд транслируется видео о необычном путешественнике из Бузулука, который идет пешком в Самару. Парень надеется выиграть спор на 200 тысяч рублей. Молодой человек по имени Дмитрий затеял поход, который должен связать две …
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30 января 2019, 05:01
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456 млн рублей потратят на контроль за качеством ракет
«Роскосмос» потратит 456 млн рублей на контроль за качеством работ при создании ракетно-космической техники, соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Сумма будет разбита на 4 года. Выплаты начнутся уже с 1 февраля 2019, а должны завершиться, предварительно, в конце …
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29 января 2019, 09:21
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В Самаре изменили правила парковки у драмтеатра
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25 января 2019, 03:34
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Эксперты рассказали, почему в Самаре собираются объединить больницы
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19 января 2019, 08:10
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Власти Самары просят 1 млрд на очистное сооружение
Власти Самары попросили из вышестоящих бюджетов более 1 миллиарда рублей на строительство очистного сооружения "Чкаловское". В настоящее время сброс стоков в Волгу осуществляется без очистки, что уже привело к возбуждению двух исполнительных производств в адрес муниципального предприятия "Инженерные системы". Вопрос …
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17 января 2019, 10:22
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Эксперты Счетной палаты нашли нарушения на 306 млн рублей в деятельности Центра спортподготовки
Счетная палата региона проверила финансово-хозяйственную деятельность «Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области» за 2016-2018 годы. Основная задача учреждения - подготовка спортсменов высших достижений и спортивного резерва для национальных сборных команд России. Его структурные подразделения — 4 спортивных комплекса …
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15 января 2019, 09:58
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В Самаре снова ищут подрядчика для реконструкции театра Драмы
В Самаре объявили повторный конкурс на реконструкцию академического театра драмы имени Горького, говорится в сообщении на портале «Все тендеры России». Подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ по переделке здания для современного использования ищут областные власти. Цена контракта - 104 млн …
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19 декабря 2018, 10:24
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Самарским автомобилистам напоминают об изменении схемы движения около культурных учреждений в центре города
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29 ноября 2018, 05:48
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104 миллиона рублей выделят на проект реконструкции драмтеатра в Самаре
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14 ноября 2018, 10:10
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