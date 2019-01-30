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«Бункер S» Эфир передачи от 29.01.2019  
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Цифры. Эфир передачи от 29.01.2019 
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Материалы по теме:

Тариф на вывоз ТКО в Самарской области могут пересмотреть

Тариф на вывоз ТКО в Самарской области могут пересмотреть

Тариф на вызов твердых коммунальных отходов в Самарской области может быть пересмотрен уже в сентябре. Причем, как в сторону увеличения, так и уменьшения. Регоператор должен предоставить целый набор сведений - объем вывезенного, затраты на перевозки и прочее. На основании этой 
30 января 2019, 07:28
В Самарской области директора МП подозревают в получении взяток на 1,2 млн рублей

В Самарской области директора МП подозревают в получении взяток на 1,2 млн рублей

В Самарской области директора муниципального учреждения задержали по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Оказалось, что в поле зрения правоохранителей попал руководитель одного из муниципальных учреждений Отрадного, 50-летний житель села Кинель-Черкассы.

- По предварительным данным, он получил незаконные 
30 января 2019, 05:36
В блогах: Сызранец по вечерам бесплатно возит горожан с остановок до дома

В блогах: Сызранец по вечерам бесплатно возит горожан с остановок до дома

Про еще одного необычного человека поведал другой YouTube-канал - "Делай добро и бросай его в воду". Сызранец по вечерам бесплатно возит горожан с остановок до дома. Своеобразный социальный эксперимент продолжается довольно долго. Мужчина, которого зовут Андрей, забирает пассажиров с 
30 января 2019, 05:05
В блогах: Житель Бузулука идет пешком в Самару

В блогах: Житель Бузулука идет пешком в Самару

На YouTube-канале «Бодрый ленивец» уже четвертый день подряд транслируется видео о необычном путешественнике из Бузулука, который идет пешком в Самару. Парень надеется выиграть спор на 200 тысяч рублей. Молодой человек по имени Дмитрий затеял поход, который должен связать две 
30 января 2019, 05:01
456 млн рублей потратят на контроль за качеством ракет

456 млн рублей потратят на контроль за качеством ракет

«Роскосмос» потратит 456 млн рублей на контроль за качеством работ при создании ракетно-космической техники, соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Сумма будет разбита на 4 года. Выплаты начнутся уже с 1 февраля 2019, а должны завершиться, предварительно, в конце 
29 января 2019, 09:21
В Самаре изменили правила парковки у драмтеатра

В Самаре изменили правила парковки у драмтеатра

В Самаре изменились правила парковки на улице Фрунзе. Речь идет об отрезке между улицами Шостаковича и Вилоновской около театра драмы. Знаки «Стоянка запрещена по четным и нечетным дням» заменили на знаки «Остановка запрещена с 00:00 до 06:00». Это было сделано 

25 января 2019, 03:34
Эксперты рассказали, почему в Самаре собираются объединить больницы

Эксперты рассказали, почему в Самаре собираются объединить больницы

Тренд на объединение затронул не только образовательные, но и медицинские учреждения. В Самарской области будут укрупнять и реструктуризовать больницы, службы скорой помощи и СПИД-центры. Начнут с двух крупных объектов Самары - к больнице имени Пирогова присоединят ГБ № 8. Сейчас 
19 января 2019, 08:10
Власти Самары просят 1 млрд на очистное сооружение

Власти Самары просят 1 млрд на очистное сооружение

Власти Самары попросили из вышестоящих бюджетов более 1 миллиарда рублей на строительство очистного сооружения "Чкаловское". В настоящее время сброс стоков в Волгу осуществляется без очистки, что уже привело к возбуждению двух исполнительных производств в адрес муниципального предприятия "Инженерные системы". Вопрос 
17 января 2019, 10:22
Эксперты Счетной палаты нашли нарушения на 306 млн рублей в деятельности Центра спортподготовки

Эксперты Счетной палаты нашли нарушения на 306 млн рублей в деятельности Центра спортподготовки

Счетная палата региона проверила финансово-хозяйственную деятельность «Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области» за 2016-2018 годы. Основная задача учреждения - подготовка спортсменов высших достижений и спортивного резерва для национальных сборных команд России. Его структурные подразделения — 4 спортивных комплекса 
15 января 2019, 09:58
В Самаре снова ищут подрядчика для реконструкции театра Драмы

В Самаре снова ищут подрядчика для реконструкции театра Драмы

В Самаре объявили повторный конкурс на реконструкцию академического театра драмы имени Горького, говорится в сообщении на портале «Все тендеры России». Подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ по переделке здания для современного использования ищут областные власти. Цена контракта - 104 млн 
19 декабря 2018, 10:24
Самарским автомобилистам напоминают об изменении схемы движения около культурных учреждений в центре города

Самарским автомобилистам напоминают об изменении схемы движения около культурных учреждений в центре города

С 13 ноября  около учреждений культуры в центре Самары действует новая схема движения транспорта. Это сделано для удобства гостей филармонии, драмтеатра, а также театра оперы и балета.

Знаки «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и «Стоянка запрещена по четным числам месяца» 

29 ноября 2018, 05:48
104 миллиона рублей выделят на проект реконструкции драмтеатра в Самаре

104 миллиона рублей выделят на проект реконструкции драмтеатра в Самаре

Власти города ищут подрядчика, который займется проектом реконструкции Театра драмы имени Горького. На это готовы выделить 104 миллиона рублей. Документация должна быть готова к концу 2019 года.

Известно, что в проекте должно быть предусмотрено создание нового входа со стороны сквера имени 

14 ноября 2018, 10:10
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