|
Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы
|
27 августа 2018, 05:50
|
Решать проблемы переселенцев из аварийного жилья будут по-новому
Решение проблемы ветхого и аварийного жилья выведут на новый уровень. Федеральный Минстрой включил соответствующий пункт в национальный проект «Жилье и городская среда», который обойдется в 1 трлн рублей. Большую часть средств выделят из федерального бюджета. Напомним, сейчас данным вопросом занимается …
|
27 августа 2018, 05:41
|
Житель Новокуйбышевска попался на попытке подкупа следователя
|
27 августа 2018, 05:27
|
В Самаре из-за ремонта теплотрассы перекроют улицу Революционную
|
24 августа 2018, 01:41
|
Горячей воды до сих пор нет в 138 домах Самары
|
21 августа 2018, 02:21
|
Общественный транспорт изменит работу из-за ремонта Заводского шоссе в Самаре
|
20 августа 2018, 11:35
|
На размытый дождями склон около Ботанического сада в Самаре укладывают рулонный газон
|
14 августа 2018, 04:35
|
Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
|
13 августа 2018, 11:37
|
Почему размещение шестого кассационного суда выгодно Самаре
На территории Самарской области будет работать один из девяти кассационных судов страны. В нем можно будет пересматривать решения, принятые нижестоящими инстанциями, в том числе республиканскими, краевыми и областными судами. Соответствующее решение накануне в третьем чтении приняла Государственная дума. Как уже …
|
18 июля 2018, 10:40
|
6,5 тысяч «травматов» и ножей пытались пронести в суды Самарской области
|
10 июля 2018, 11:50
|
Судьям Самарской области купят путевки в санатории за 1,5 млн рублей
|
21 мая 2015, 03:53
|
Новые назначения в судах Самарской области
Президент России Владимир Путин подписал приказ о назначениях в трех судах в Самарской области.
Судьей областного арбитража назначен Андрей Лихачев, должность судьи в суде Ленинского района Самары получила Ирина Фомина.
Фото: скриншот из архива …
|
22 января 2015, 05:19