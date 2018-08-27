На размытый дождями склон около Ботанического сада в Самаре укладывают рулонный газон



Напомним, что склон около Ботанического сада реконструировали во время капремонта Московского шоссе в 2015 году. … На склон около Ботанического сада в Самаре укладывают рулонный газон. Напомним, что этим летом во время ливней этот участок на Московском шоссе был размыт.Напомним, что склон около Ботанического сада реконструировали во время капремонта Московского шоссе в 2015 году.