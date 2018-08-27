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Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Программа «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ» практически готова к выходу. Обо всем интересном, что произошло в понедельник, вам расскажут ведущая Евгения Гуляева и наши корреспонденты. Вот главне темы предстоящего выпуска:

Надо брать пока дешево. В России начали дорожать 
27 августа 2018, 05:50
Решать проблемы переселенцев из аварийного жилья будут по-новому

Решать проблемы переселенцев из аварийного жилья будут по-новому

Решение проблемы ветхого и аварийного жилья выведут на новый уровень. Федеральный Минстрой включил соответствующий пункт в национальный проект «Жилье и городская среда», который обойдется в 1 трлн рублей. Большую часть средств выделят из федерального бюджета. Напомним, сейчас данным вопросом занимается 
27 августа 2018, 05:41
Житель Новокуйбышевска попался на попытке подкупа следователя

Житель Новокуйбышевска попался на попытке подкупа следователя

В Новокуйбышевске завели уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в даче взятки. По версии следствия, 15 августа этот человек попытался передать 15 тысяч рублей (от предполагаемой взятки в размере 50 тысяч рублей) следователю из Новокуйбышевска. Деньги должны были 
27 августа 2018, 05:27
В Самаре из-за ремонта теплотрассы перекроют улицу Революционную

В Самаре из-за ремонта теплотрассы перекроют улицу Революционную

В Самаре перекрыли очередную дорогу. Теперь речь идет об участке улицы Революционной от Московского шоссе до Маломосковской улицы. С 24 по 30 августа там будут идти работы по ремонту теплотрассы. Автомобилистов просят учитывать этот фактор при планировании поездок и отнестись 

24 августа 2018, 01:41
Горячей воды до сих пор нет в 138 домах Самары

Горячей воды до сих пор нет в 138 домах Самары

Сейчас в областной столице без горячей воды сидят жители 138 домов. Причины у отключения горячего водоснабжения разные.

В 85 домах в границах улиц Ново-Вокзальной, Стара-Загоры, проспекта Кирова это вызвано перекладкой труб. Ориентировочно, горячая вода вернется в дома местных жителей 
21 августа 2018, 02:21
Общественный транспорт изменит работу из-за ремонта Заводского шоссе в Самаре

Общественный транспорт изменит работу из-за ремонта Заводского шоссе в Самаре

С 21 августа стартует капитальный ремонт Заводского шоссе. В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в порядок будут приводить участок дороги от улицы XXII Партсъезда до Земеца. Как сообщает самарская мэрия, в связи с этим изменится схема движения транспорта. 
20 августа 2018, 11:35
На размытый дождями склон около Ботанического сада в Самаре укладывают рулонный газон

На размытый дождями склон около Ботанического сада в Самаре укладывают рулонный газон

На склон около Ботанического сада в Самаре укладывают рулонный газон. Напомним, что этим летом во время ливней этот участок на Московском шоссе был размыт. 

Напомним, что склон около Ботанического сада реконструировали во время капремонта Московского шоссе в 2015 году. 
14 августа 2018, 04:35
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Почему размещение шестого кассационного суда выгодно Самаре

Почему размещение шестого кассационного суда выгодно Самаре

На территории Самарской области будет работать один из девяти кассационных судов страны. В нем можно будет пересматривать решения, принятые нижестоящими инстанциями, в том числе республиканскими, краевыми и областными судами. Соответствующее решение накануне в третьем чтении приняла Государственная дума. Как уже 

18 июля 2018, 10:40
6,5 тысяч «травматов» и ножей пытались пронести в суды Самарской области

6,5 тысяч «травматов» и ножей пытались пронести в суды Самарской области

За первые шесть месяцев 2018 года жители нашего региона пытались пронести в суды 6,5 тысяч запрещенных предметов. Судебные приставы забрали у нарушителей 239 единиц огнестрельного оружия, 339 газовых и травматических пистолетов, 5078 боеприпасов, 808 ножей, 115 электрошокеров и 590 других 

10 июля 2018, 11:50
Судьям Самарской области купят путевки в санатории за 1,5 млн рублей

Судьям Самарской области купят путевки в санатории за 1,5 млн рублей

Управление судебного департамента по Самарской области объявило тендер на покупку санаторно-курортных путевок для судей региона и членов их семей. Цена контракта - 1,5 млн рублей. Средства поступят из федерального бюджета. Всего нужна 31 путевка. 24 из них - в санатории 
21 мая 2015, 03:53
Новые назначения в судах Самарской области

Новые назначения в судах Самарской области

Президент России Владимир Путин подписал приказ о назначениях в трех судах в Самарской области.

Судьей областного арбитража назначен Андрей Лихачев, должность судьи в суде Ленинского района Самары получила Ирина Фомина.  
Председателем Промышленного районного суда назначена Татьяна Керосирова.

Фото: скриншот из архива 

22 января 2015, 05:19
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