Реконструкция уникального самарского объекта культурного наследия - здания Фабрики-кухни, по всей видимости, потребует в 2 раза больше денег, чем планировалось ранее. Возможно, потребуется миллиард рублей, считает известный защитник памятников архитектуры, депутат Госдумы Александр Хинштейн. По завершении всех работ здесь откроется филиал Третьяковской галереи. Сейчас здание памятника архитектуры законсервировано. Укреплен фундамент. Сооружена временная крыша, чтобы влага не попала внутрь. Напомним, работы по реставрации здания, построенного в 1932 году, единственного в мире в форме скрещенных серпа и молота, стартовали еще в 2013 году. Финансирование все эти годы выделялось по минимуму. За пять лет потрачено чуть больше 30 миллионов рублей.
- Необходимо оголить кирпичи, посмотреть, в каком они состоянии. Если они в отвратительном состоянии, надо их обязательно убрать и заменить аутентичными кирпичами. Тут практически не осталось деревянных перекрытий, они были, но многие из них по конструктиву требовали нового решения. Здание будет очень светлым, просторным, воздушным, каким оно было первоначально задумано, - рассказал руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко.
В здании на момент начала реконструкции планировали разместить центр современного искусства. Теперь же проект корректируется, исходя из потребностей будущего пользователя - Государственной Третьяковской галереи, чей филиал по планам будет здесь размещаться. Внесение изменений в документ должны завершить к 1 июня. Ситуация на контроле комиссии из представителей областных властей, общественности и российского парламента.
- Увеличивается выставочная площадь, добавляются требования сохранения климатического режима, сохранности. Потому что, конечно, мы рассчитываем, что филиал Третьяковской галереи станет большим центром искусства 20 века, в том числе имеющим свои фонды, хранилища. Нам необходимо сделать так, чтобы ничего не пропало, и не было историй а-ля Куинджи, а с другой стороны - чтобы температурный режим позволял все работы содержать там, - отметил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
Конкурс на выполнение реставрационных работ планируют объявить в мае этого года. Финансирование на 2/3 должно поступить по линии федерального минкульта, остальное - из бюджета 63-го региона. Общие затраты вместо первоначальных 580 миллионов рублей могут составить и миллиард. Начало работ - лето 2019, а финиш - в 2020 или 2021 году. Еще один знаковый объект, на который обратила внимание комиссия - Иверский монастырь на Волжском проспекте. Храм Иерусалимской иконы Божьей Матери является одним из последних объектов на территории Самарского Иверского монастыря, который требует реконструкции. Общая сумма, которую потратят на проведение работ, - свыше 100 млн рублей. По сути, это центральное здание всего храмового комплекса. Здесь до революции располагалась торжественная трапезная, проводились праздничные обеды и богослужения. Площадь храмовых помещений - около 2 тысяч метров. Сейчас работы ведутся на пожертвования прихожан.
- Ремонта практически не было, в советское время там были небольшие работы, чтоб использовать здание под Дом науки и техники. В общем, ему больше 100 лет и никогда не проводился ремонт. Надо восстанавливать исторический облик - главки дополнительные ставить, конфигурацию крыши менять, - рассказал директор компании-подрядчика по реконструкции Иверского монастыря Александр Мусорин.
Комиссия приняла решение о поиске дополнительного финансирования. Если оно будет поступать регулярно, то реставрацию храма завершат в 2020 году.