В Самаре несколько домов остались без отопления из-за коммунальных аварий … Во вторник, 29 января, в Самаре снова произошли две аварии на теплосетях в Советском районе. Порывы зафиксировали около домов № 81 по Карбышева и № 87 по Энтузиастов. Как отметили представители районной администрации, в нескольких социальных учреждениях и зданиях была