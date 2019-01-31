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«Бункер S» Эфир передачи от 29.01.2019  
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Цифры. Эфир передачи от 29.01.2019 
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Материалы по теме:

На трассе в Кинель-Черкасском районе погибла 35-летняя автоледи

На трассе в Кинель-Черкасском районе погибла 35-летняя автоледи

В среду, 30 января, произошла трагедия на трассе в Кинель-Черкасском районе. По предварительным данным, столкновение двух транспортных средств было зафиксировано на 5 километре дороги от трассы М-5 к селу Муханово. В ДТП получила страшные травмы и погибла на месте 35-летняя 
31 января 2019, 08:26
В Самаре несколько домов остались без отопления из-за коммунальных аварий

В Самаре несколько домов остались без отопления из-за коммунальных аварий

Во вторник, 29 января, в Самаре снова произошли две аварии на теплосетях в Советском районе. Порывы зафиксировали около домов № 81 по Карбышева и № 87 по Энтузиастов. Как отметили представители районной администрации, в нескольких социальных учреждениях и зданиях была 
29 января 2019, 05:18
В Самаре грузовик врезался на встречке в иномарку: пострадала автоледи

В Самаре грузовик врезался на встречке в иномарку: пострадала автоледи

Полицейские выясняют обстоятельства аварии в Кировском районе областного центра. По информации регионального ГУ МВД, 56-летний мужчина ехал на своем грузовике ГАЗ-4732 по Аэропортовскому шоссе в сторону Транзитной. Шофер не смог обеспечить контроль за движением транспортного средства, его фура оказалась на 
29 января 2019, 04:47
В Тольятти в ДТП с «Ладой» и снегоуборочным трактором погибла 23-летняя девушка

В Тольятти в ДТП с «Ладой» и снегоуборочным трактором погибла 23-летняя девушка

В ночь на вторник, 29 января, в Тольятти произошла смертельная авария. 23-летний водитель ВАЗ-2110 столкнулся с трактором коммунальной службы на улице Борковской. В этот момент техника, убиравшая снег, ехала в попутном направлении. 23-летняя пассажирка легковушки получила страшные травмы и погибла. 
29 января 2019, 01:21
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