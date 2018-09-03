В ближайшем будущем на российских дорогах могут появиться динамические знаки. Они могут менять свое значение в зависимости от погодных условий и текущей видимости.
Для осуществления данного проекта необходимо разработать специальный ГОСТ. Сейчас им занимается соответствующий институт, подведомственный Минтрансу, сообщают «Известия».
Предполагается, что динамические знаки будут размещаться на автомагистралях и скоростных дорогах (с разрешенной скоростью до 110 км/ч и до 90 км/ч соответственно). Они должны значительно повысить безопасность движения. При этом, стоить устройства будут в 5-10 раз дороже обычных знаков.
|
Движение по Московскому шоссе в Самаре полностью восстановят к 20:00
Движение транспорта по Московскому шоссе должно быть полностью восстановлено к 20:00 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба «Самарских коммунальных систем».
Напомним, 30 августа на одной из главных трасс города стартовали аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке водопровода. В 13:00 пятницы они завершились, …
|
31 августа 2018, 03:56
|
1 сентября в областном центре ограничат движение в окрестностях стадиона «Самара Арена»
|
31 августа 2018, 12:58
|
Из-за коммунальной аварии частично перекрыто Московское шоссе в Самаре
В Самаре частично перекрыто движение по Московскому шоссе. В районе телецентра, около дома №118а произошла коммунальная авария. Там прорвало водопроводную трубу диаметром 500 миллиметров. На время проведения ремонтных работ будет перекрыто движение по двум правым полосам Московского шоссе до улицы …
|
30 августа 2018, 04:36
|
В Самаре из-за ремонта теплотрассы перекроют улицу Революционную
|
24 августа 2018, 01:41
|
Систему безопасности введут на мосту через реку Сок под Самарой
|
3 июля 2018, 09:25
|
Использование квадрокоптеров запретили во время чемпионата мира по футболу в Самаре
|
14 июня 2018, 11:45
|
Закрыть самарские ТЦ «Московский», «Космопорт» и «МегаСити» требует прокуратура
|
21 мая 2018, 05:36
|
За охрану стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» заплатят 38 млн рублей
|
16 мая 2018, 05:41
|
В блогах: «Кто делал в Самаре знаки с QR-кодами?»
Блогер Владислав Харчев интересуется, кто сделал в Самаре знаки с «кривыми» QR-кодами? «Дело в том, что ссылки на них «битые», - поясняет автор. - Один из таких знаков установлен в районе остановки "Первомайская" на проспекте Ленина. Для тех, кто …
|
2 марта 2018, 10:52
|
В Самаре появились знаки, запрещающие ночную парковку
На 26 улицах Самары запланирована установка знаков, запрещающих ночную парковку. Как сообщает мэрия, такое нововведение позволит облегчить уборку коммунальным службам. В качестве эксперимента подобные таблички уже установлены на улицах Мориса Тореза и Самарской. Чиновники рассчитывают, что новые знаки помогут обеспечить …
|
20 мая 2014, 01:54