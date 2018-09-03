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Движение по Московскому шоссе в Самаре полностью восстановят к 20:00

Движение по Московскому шоссе в Самаре полностью восстановят к 20:00

Движение транспорта по Московскому шоссе должно быть полностью восстановлено к 20:00 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба «Самарских коммунальных систем».

Напомним, 30 августа на одной из главных трасс города стартовали аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке водопровода. В 13:00 пятницы они завершились, 

31 августа 2018, 03:56
1 сентября в областном центре ограничат движение в окрестностях стадиона «Самара Арена»

1 сентября в областном центре ограничат движение в окрестностях стадиона «Самара Арена»

1 сентября областной центр ждет большой футбол. В рамках 6 тура чемпионата РПЛ на стадионе «Самара Арена» сойдутся «Крылья Советов» и махачкалинский «Анжи». В связи с этим в городе будут введены временные ограничения движения транспорта.

1 сентября с 14:00 до 22:00, 

31 августа 2018, 12:58
Из-за коммунальной аварии частично перекрыто Московское шоссе в Самаре

Из-за коммунальной аварии частично перекрыто Московское шоссе в Самаре

В Самаре частично перекрыто движение по Московскому шоссе. В районе телецентра, около дома №118а произошла коммунальная авария. Там прорвало водопроводную трубу диаметром 500 миллиметров. На время проведения ремонтных работ будет перекрыто движение по двум правым полосам Московского шоссе до улицы 

30 августа 2018, 04:36
В Самаре из-за ремонта теплотрассы перекроют улицу Революционную

В Самаре из-за ремонта теплотрассы перекроют улицу Революционную

В Самаре перекрыли очередную дорогу. Теперь речь идет об участке улицы Революционной от Московского шоссе до Маломосковской улицы. С 24 по 30 августа там будут идти работы по ремонту теплотрассы. Автомобилистов просят учитывать этот фактор при планировании поездок и отнестись 

24 августа 2018, 01:41
Систему безопасности введут на мосту через реку Сок под Самарой

Систему безопасности введут на мосту через реку Сок под Самарой

61,8 миллиона рублей заплатят победителю конкурса. 
3 июля 2018, 09:25
Использование квадрокоптеров запретили во время чемпионата мира по футболу в Самаре

Использование квадрокоптеров запретили во время чемпионата мира по футболу в Самаре

В Самаре вступил в силу еще один запрет, направленный на обеспечение безопасности во время чемпионата мира по футболу. С 13 июня по 16 июля в областном центре не допускается использование квадрокоптеров и других беспилотных летательных аппаратов подобного типа.

Напомним, ЧМ стартует 

14 июня 2018, 11:45
Закрыть самарские ТЦ «Московский», «Космопорт» и «МегаСити» требует прокуратура

Закрыть самарские ТЦ «Московский», «Космопорт» и «МегаСити» требует прокуратура

В Самаре из-за нарушений норм пожарной безопасности могут закрыть три крупных торговых центра. Прокуратура обратилась в суды с исками о полной приостановке деятельности объектов. Речь идет о торговых центрах холдинга «Виктор и Ко» - «Московский», «Космопорт» и «МегаСити», пишет газета 
21 мая 2018, 05:36
За охрану стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» заплатят 38 млн рублей

За охрану стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» заплатят 38 млн рублей

Охранять новый стадион «Самара Арена», на котором пройдут шесть матчей ЧМ-2018, в этом году будет фирма из Санкт-Петербурга, которой заплатят за это 38 миллионов рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Торги прошли в форме закупки у единственного поставщика. Победителем 

16 мая 2018, 05:41
В блогах: «Кто делал в Самаре знаки с QR-кодами?»

В блогах: «Кто делал в Самаре знаки с QR-кодами?»

Блогер Владислав Харчев интересуется, кто сделал в Самаре знаки с «кривыми» QR-кодами? «Дело в том, что ссылки на них «битые», - поясняет автор. - Один из таких знаков установлен в районе остановки "Первомайская" на проспекте Ленина. Для тех, кто 
2 марта 2018, 10:52
В Самаре появились знаки, запрещающие ночную парковку

В Самаре появились знаки, запрещающие ночную парковку

На 26 улицах Самары запланирована установка знаков, запрещающих ночную парковку. Как сообщает мэрия, такое нововведение позволит облегчить уборку коммунальным службам. В качестве эксперимента подобные таблички уже установлены на улицах Мориса Тореза и Самарской. Чиновники рассчитывают, что новые знаки помогут обеспечить 

20 мая 2014, 01:54
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