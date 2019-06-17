Лето - пора отпусков и путешествий по нашей стране! А хорошо ли вы знаете населенные пункты России? Проверим в игре «Карту на стол» на «Русском радио» в Самаре. Ежедневно в 17.55 звоните по телефону (846) 341-100-3, угадывайте реально существующий населенный пункт России и получайте два билета в кино!
Условия акции
Наименование акции: «Карту на стол»
Организатор акции: АО Телерадиокомпания «ТЕРРА»
Наименование и количество призов: сертификат номиналом 300 рублей (2 штуки в одни руки), дающий право на просмотр кинофильма, со стоимостью билета в пределах указанной в сертификате, в мультиплексе «CINEMA» ТРК «Амбар».
Количество призов – 51 штука
Место и порядок выдачи призов: Антонова-Овсеенко 44 А, 5 этаж, АО «Телерадиокомпания ТЕРРА» по будним дням с 10.00 до 19.00 в период проведения акции. При получении приза необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.
Срок проведения акции с учетом выдачи призов: акция проводится с 17 июня 2019 г. по 6 августа 2019 г., выдача призов с 18 июня 2019 г. по 22 августа 2019 г.
Механика розыгрыша: для того чтобы стать участником акции, радиослушателю необходимо дозвониться в студию радиостанции после объявления ведущим о начале акции по номеру 8(846)341-100-3 в 17.55, в прямом эфире правильно ответить на вопрос ведущего, выбрав из трех вариантов ответа один верный.
Акция проводится в эфире радиоканала «ТЕРРА», «Русское Радио» в г. Самара на частоте 100,3 МГц.
Победитель обязан сообщить ведущему ФИО, номер телефона для связи и последующей идентификации при получении приза.
Победитель акции не имеет права повторно участвовать в акции. Победитель акции не может обменять приз на денежный эквивалент.
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Телефон эфира: (846) 341-100-3.