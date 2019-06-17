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Материалы по теме:

«Добрый бег» стартовал на последней миле у стадиона

«Добрый бег» стартовал на последней миле у стадиона "Самара Арена"

Ежегодная благотворительная акция "Добрый бег" стартовала на последней миле у стадиона "Самара Арена". Забег проходит уже 4 раз. Его соорганизаторы - Русфонд, телеканал "Терра" и "Русское радио в Самаре". Участникам, а их больше 500, предстоит  преодолеть 5 км. Все собранные 
25 мая 2019, 01:43
В Самаре отключат подсветку железнодорожного вокзала

В Самаре отключат подсветку железнодорожного вокзала

В субботу, 30 марта, на самарском железнодорожном вокзале на один час - с 20:30 до 21:30 по местному времени выключат подветку. Таким образом Куйбышевская магистраль присоединится к ежегодной международной экологической акции «Час земли».

- Куйбышевская железная дорога, отмечая важность проведения 
27 марта 2019, 10:28
Останавливали всех подряд: В Самаре на Безымянке провели акцию «Трезвый водитель»

Останавливали всех подряд: В Самаре на Безымянке провели акцию «Трезвый водитель»

Вчера, 8 февраля, вечером в Самаре на улице Победы прошла акция "Трезвый водитель". Сотрудники ГИБДД выстроились свои патрульные машины около станции метро "Безымянка". Всех подряд водителей проверяли на алкогольное опьянение, пишет КП Самара.

«Несметное» количество патрульных авто и 
9 февраля 2019, 04:08
Матвеев везет гастарбайтеров в Димитровград

Матвеев везет гастарбайтеров в Димитровград

Главный критик самарской власти Михаил Матвеев приглашен в соседний регион, чтобы стать одним из действующих лиц смены власти в «городе атомщиков». Как сообщает портал 73онлайн, депутат самарской губдумы везет с собой внушительную группу поддержки.
 
Получивший в свое время пост 
8 февраля 2019, 09:38
«Русское Радио» запускает акцию «Золото Осени»

«Русское Радио» запускает акцию «Золото Осени»

«Русское Радио» представляет главное* эфирное событие этой осени – всероссийскую акцию «Золото Осени»!  В третий раз «Русское Радио» подарит 1 килограмм золота**!

24 игровых дня, 24 поездки на двоих в Москву по системе «Все включено», а это: авиабилеты, проживание 
22 октября 2018, 01:55
Нью-Йоркский отель дает скидку постояльцам за отказ от гаджетов

Нью-Йоркский отель дает скидку постояльцам за отказ от гаджетов

Необычную акцию запустила одна из гостиниц Нью-Йорка. Она называется Digital Detox и суть ее состоит в том, чтобы гости хотя бы на время отказывались от использования электронных гаджетов. Речь идет не только о мобильных телефонах, но также о планшетах, ноутбуках 
22 октября 2018, 10:58
На «Русском радио» стартует «Стол заказов»

На «Русском радио» стартует «Стол заказов»

На «Русском радио» в Самаре начинается программа «Стол заказов». Успейте передать свои приветы и поздравления в последний понедельник уходящего лета. Заявки в студии принимает ведущий Сергей Сергеев.

Телефон эфира: (846) 341-100-3.