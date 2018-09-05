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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

В Самаре с минуты на минуту начнется оглашение приговора экс-директору гимназии № 1

В Самаре с минуты на минуту начнется оглашение приговора экс-директору гимназии № 1

В Кировском районном суде областной столицы в ближайшие минуты начнется вынесение приговора по громкому делу бывшего директора гимназии № 1 Любови Картамышевой. Женщину обвиняют в получении крупной взятки. Однако, по информации одного из адвокатов обвиняемой Вячеслава Яблокова, вынесение приговора могут 
5 сентября 2018, 02:53
На время ремонта Заводского шоссе в Самаре решили пустить дополнительные автобусы

На время ремонта Заводского шоссе в Самаре решили пустить дополнительные автобусы

В Самаре продолжается ремонт Заводского шоссе. Для проведения работ там пришлось перекрыть участок от улицы Земеца на XXII Партсъезда. Это спровоцировало транспортные проблемы, на которые стали жаловаться окрестные жители.

В связи с многочисленными обращениями на время ремонта было решено выпустить на 

5 сентября 2018, 01:55
В Самаре пропал 14-летний подросток, знающий четыре языка

В Самаре пропал 14-летний подросток, знающий четыре языка

В Самаре волонтеры и полиция ищут 14-летнего Илью Шаповалова. Во вторник утром, 4 сентября, подросток ушел со двора школы в Октябрьском районе областной столицы и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. 

Приметы: на вид 14 лет, рост 
5 сентября 2018, 01:09
ЦУМ «Самара» оцепили из-за поисков взрывчатки

ЦУМ «Самара» оцепили из-за поисков взрывчатки

Выяснилось, почему была перекрыта проезжая часть около ЦУМ "Самара" в Железнодорожном районе. Напомним, что утром в среду, 5 сентября, жители областной столицы столкнулись с неожиданной проблемой -  территория по периметру старейшего торгового центра была оцеплена, на месте находились представители всех 
5 сентября 2018, 12:38
Крупное ДТП на трассе М-5: в Сызрани «Ларгус» протаранил «семерку»

Крупное ДТП на трассе М-5: в Сызрани «Ларгус» протаранил «семерку»

В среду, 5 сентября, произошла крупная автоавария на 882 километре трассы М-5 «Урал». В районе «демидовского» перекрестка столкнулись легковушки ВАЗ-2107 и «Лада Ларгус». Обе машины ехали в сторону Москвы.

По предварительным данным,  водитель «семерки»  захотел развернуться, но  не пропустил  
5 сентября 2018, 09:20
В Самаре у «Рено» отлетело колесо и врезалось в другую машину

В Самаре у «Рено» отлетело колесо и врезалось в другую машину

Во вторник днем, 4 сентября, нестандартная автоавария произошла на пересечении улиц Киевской и Тухачевского в областной столице. Во время движения у иномарки «Рено» открутилось левое переднее колесо. По инерции оно покатилось вперед и повредило иномарку «Хендай». Информации о пострадавших нет, 
5 сентября 2018, 08:29
В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»

В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»

В понедельник, 3 сентября, в Сызрани произошла дорожной авария, в которой был ранен пешеход.  
 
В 18:50 31-летний водитель ехал на своей иномарке KIA по улице Декабристов в сторону Ульяновской. По пути автомобилист сбил  пешехода - 10-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по 
4 сентября 2018, 02:40
Момент ДТП под Самарой, в котором погибли 5 человек, попал на видео

Момент ДТП под Самарой, в котором погибли 5 человек, попал на видео

Появилась видеозапись жуткой аварии в Исаклинском районе области. Напомним, что в ней погибли двое взрослых и трое детей. Момент столкновения записал видеорегистратор машины, которая ехала за микроавтобусом Toyota Lite, в котором находились водитель и пять пассажиров.

Авария произошла в 
3 сентября 2018, 04:52
В Тольятти водитель Mitsubishi ASX сбил двух подростков на велосипеде

В Тольятти водитель Mitsubishi ASX сбил двух подростков на велосипеде

В среду, 1 августа, в Тольятти 58-летний водитель ехал на своей иномарке Mitsubishi ASX по улице Матросова в сторону набережной Комсомольского района. В 17:30 напротив дома № 38-а по Коммунистической на регулируемом перекрестке улиц Коммунистической и Матросова автомобилист сбил 15-летнего 
2 августа 2018, 01:29
В Самарской области под колеса иномарки попал 11-летний велосипедист

В Самарской области под колеса иномарки попал 11-летний велосипедист

В четверг вечером, 26 июля, в Волжском районе области произошла авария, в которой пострадал автомобилист. В 16:45 11-летний мальчик вместе со своим отцом ехал на велосипеде по трассе со стороны села Подгоры. 
 
«По предварительной информации полицейских, подросток при повороте налево допустил 
27 июля 2018, 02:52
«Моя дорога!»: В Самаре велосипедист бросился под колеса автобуса с фанатами

«Моя дорога!»: В Самаре велосипедист бросился под колеса автобуса с фанатами

Сегодня, 17 июня, днем в Самаре велосипедист едва не попал под колеса автобуса. Напротив центрального автовокзала самарец на двухколесном транспортном средстве попытался втиснуться между дорогой и съездом к остановке.

Мужчина задел рулём автобус, остановился перед ним и начал выяснять 
17 июня 2018, 03:13
Тверские велосипедисты проехали 560 километров по льду Байкала

Тверские велосипедисты проехали 560 километров по льду Байкала

Семеро велосипедистов из Твери совершили путешествие по льду Байкала. Они преодолели путь протяженностью в 560 километров от Северобайкальска до поселка Листвянка.

Путешественники все время двигались вдоль береговой линии озера. Путешествие началось 19 февраля, и длилось 12 дней. Это дольше 
5 марта 2018, 07:40
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