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В Самаре с минуты на минуту начнется оглашение приговора экс-директору гимназии № 1
В Кировском районном суде областной столицы в ближайшие минуты начнется вынесение приговора по громкому делу бывшего директора гимназии № 1 Любови Картамышевой. Женщину обвиняют в получении крупной взятки. Однако, по информации одного из адвокатов обвиняемой Вячеслава Яблокова, вынесение приговора могут …
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5 сентября 2018, 02:53
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На время ремонта Заводского шоссе в Самаре решили пустить дополнительные автобусы
В Самаре продолжается ремонт Заводского шоссе. Для проведения работ там пришлось перекрыть участок от улицы Земеца на XXII Партсъезда. Это спровоцировало транспортные проблемы, на которые стали жаловаться окрестные жители.
В связи с многочисленными обращениями на время ремонта было решено выпустить на …
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5 сентября 2018, 01:55
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В Самаре пропал 14-летний подросток, знающий четыре языка
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5 сентября 2018, 01:09
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ЦУМ «Самара» оцепили из-за поисков взрывчатки
Выяснилось, почему была перекрыта проезжая часть около ЦУМ "Самара" в Железнодорожном районе. Напомним, что утром в среду, 5 сентября, жители областной столицы столкнулись с неожиданной проблемой - территория по периметру старейшего торгового центра была оцеплена, на месте находились представители всех …
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5 сентября 2018, 12:38
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Крупное ДТП на трассе М-5: в Сызрани «Ларгус» протаранил «семерку»
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5 сентября 2018, 09:20
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В Самаре у «Рено» отлетело колесо и врезалось в другую машину
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5 сентября 2018, 08:29
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В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»
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4 сентября 2018, 02:40
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Момент ДТП под Самарой, в котором погибли 5 человек, попал на видео
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3 сентября 2018, 04:52
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В Тольятти водитель Mitsubishi ASX сбил двух подростков на велосипеде
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2 августа 2018, 01:29
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В Самарской области под колеса иномарки попал 11-летний велосипедист
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27 июля 2018, 02:52
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«Моя дорога!»: В Самаре велосипедист бросился под колеса автобуса с фанатами
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17 июня 2018, 03:13
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Тверские велосипедисты проехали 560 километров по льду Байкала
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5 марта 2018, 07:40