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Бункер S

Илья Табуев , Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей. Сегодня в программе:
- В России может измениться методика расстановки дорожных камер.
- В 
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Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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Материалы по теме:

В блогах: о фонде капремонта замолвите слово

В блогах: о фонде капремонта замолвите слово

Блогер Дмитрий Ширяев в ЖЖ-сообществе "Самарский край" пишет: "В последнее время в Интернете часто критикуют фонд капремонта, мол, ничего-то они не делают. Сегодня решил рассказать вам об обратном, положительном примере, который находится от меня буквально в шаговой доступности. Так, 
27 июня 2019, 05:39
Ремонт восьми дорог около Крымской площади в Самаре сделан на 40 процентов

Ремонт восьми дорог около Крымской площади в Самаре сделан на 40 процентов

Комплексный ремонт дорог около Крымской площади выполнен на 40 %. Напомним, что уже в октябре здесь должен заработать Шестой кассационный суд общей юрисдикции. В мэрии напомнили, что подрядчик должен завершить все работы по контракту до 30 сентября и сейчас их 
27 июня 2019, 05:28
Самарец выловил гигантскую щуку на озерах в Рождествено

Самарец выловил гигантскую щуку на озерах в Рождествено

В Самарской области рыбак выловил гигантскую щуку. Огромную рыбину на озерах в Рождествено поймал на блесну пенсионер Николай Быков, который увлекается рыбалкой более 40 лет. Удивленные домочадцы не взвешивали щуку, но она была явно тяжелее 10 кг. 

- Это не 
27 июня 2019, 05:05
Самарец спровоцировал ДТП с погибшим и пострадавшими в Краснодарском крае

Самарец спровоцировал ДТП с погибшим и пострадавшими в Краснодарском крае

В четверг, 27 июня, в первой половине дня на трассе неподалеку от Горячего Ключа в Краснодарском крае произошла массовая авария с пострадавшими. Столкновение зафиксировали на федеральной трассе рядом с поворотом на село Фанагорийское около одиннадцати часов дня. По предварительным данным, 
27 июня 2019, 04:41
В Самаре ввели в эксплуатацию многоэтажку обманутых дольщиков на Владимирской

В Самаре ввели в эксплуатацию многоэтажку обманутых дольщиков на Владимирской

В столице 63-го региона ввели в эксплуатацию дом обманутых дольщиков с надземной автостоянкой в жилом комплексе «На Владимирской», который расположен на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Владимирской в Железнодорожном районе. Ранее многоэтажку возводило с 2002 ООО «Кросс». Но позже 
27 июня 2019, 04:15
В Самаре задержали подозреваемых в нападении на главу Росимущества

В Самаре задержали подозреваемых в нападении на главу Росимущества

В Самарской области задержали семерых местных жителей, которых подозревают в нападениях по найму. В частности, речь идет о налете на дом главы Росимущества. Как установили во время расследования, 10 ноября прошлого года примерно в 20:00 несколько человек проникли в дом 
27 июня 2019, 03:25
В Самаре объявлен в розыск лысый уроженец Екатеринбурга, который ранил приятеля

В Самаре объявлен в розыск лысый уроженец Екатеринбурга, который ранил приятеля

Полицейские разыскивают в столице 63-го региона 29-летнего уроженца Екатеринбурга Дмитрия Ведерникова. Сейчас его подозревают в нападении на мужчину в Самаре. Силовики рассказали, что инцидент произошел 17 июня в квартире дома по улице Челюскинцев в Октябрьском районе. Серьезные травмы получил 36-летний 
27 июня 2019, 10:52
В Чапаевске будут судить мужчину, который заразил жену ВИЧ

В Чапаевске будут судить мужчину, который заразил жену ВИЧ

В Чапаевске возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 122 УК РФ «Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни». В июне в городскую прокуратуру обратилась местная жительница. Она рассказала, что бывший супруг заразил ее ВИЧ-инфекцией. По 
27 июня 2019, 08:48
Самарец попался на подкупе полицейского

Самарец попался на подкупе полицейского

В столице 63-го региона возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя. Этого человека подозревают в даче взятки. По версии следствия, 17 июня он находился в отделе полиции и попытался передать сотруднику полиции 50 тысяч рублей. Деньги предназначались за прекращение 
26 июня 2019, 05:17
Объявлен в розыск подозреваемый в убийстве 27-летнего дзюдоиста из Тольятти

Объявлен в розыск подозреваемый в убийстве 27-летнего дзюдоиста из Тольятти

Предполагаемого убийцу тольяттинского дзюдоиста Евгения Кушнира объявили в розыск. Подозреваемым по резонансному делу проходит 31-летний Эльшан Эльман Оглы Гахирманов, гражданин одной соседних республик, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Как отметили силовики, в период с 14:30 по 15:20 в кафе 
25 июня 2019, 12:31
В Тольятти из травмата застрелили мастера спорта по дзюдо

В Тольятти из травмата застрелили мастера спорта по дзюдо

В понедельник, 24 июня, в Тольятти скончался мастер по дзюдо Евгений Кушнир. «Сегодня трагически погиб мастер спорта России по дзюдо Кушнир Евгений, выражаем соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении группы «Федерация дзюдо г. Тольятти».

По предварительным 
25 июня 2019, 08:20
Самарец, который изнасиловал и убил 7-летнюю девочку, получил 20 лет

Самарец, который изнасиловал и убил 7-летнюю девочку, получил 20 лет

В среду, 19 июня, Советский районный суд вынес приговор жителю Самары Николаю Захарову. Мужчину обвиняли в изнасиловании и убийстве ребенка. Его признали виновным в убийстве малолетнего с целью скрыть другое преступление, изнасиловании, совершенном с использованием беспомощного состояния потерпевшей и иных 
19 июня 2019, 08:45
В Сызрани два бомжа зарезали собутыльника и сдались полиции

В Сызрани два бомжа зарезали собутыльника и сдались полиции

В Сызрани в ночь на 10 июня в пустующей квартире одного из домов на улице Московской произошло убийство. Здесь самовольно проживал гражданин, к которому за несколько дней до трагической развязки приехали «погостить» его бездомные друзья.
 
В ночь убийства бомжи 
15 июня 2019, 12:45
В Самаре террорист, который вербовал сторонников, водил маршрутки

В Самаре террорист, который вербовал сторонников, водил маршрутки

В Самаре сотрудники УФСБ России по Самарской области выявили и задержали члена запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Как сообщили в ведомстве, 31-летний гражданин одной из стран Средней Азии трудился водителем машрутки. Силовики установили, что он вербовал близких родственников 
7 июня 2019, 05:25
18-летний парень из Сызрани объявлен в федеральный розыск

18-летний парень из Сызрани объявлен в федеральный розыск

В федеральный розыск по подозрению в крупной краже объявлен 18-летний житель Самарской области Илькин Ханоглан Оглы Агаев. По данным регионального Главка полиции, он является уроженцем поселка Павловка Ульяновской области, но в последнее время проживал в Сызрани. 
 
- Информацию о местонахождении 
17 мая 2019, 11:46
Самарские таможенники задержали почти четверть тонны запрещенных медикаментов

Самарские таможенники задержали почти четверть тонны запрещенных медикаментов

Самарские таможенники задержали крупную партию сильнодействующих веществ. Внимание сотрудников контрольной службы привлек грузовик, который въезжал в регион из Киргизии. В  сопроводительных документах значилось, что он перевозит товары народного потребления и медикаменты. Машину было решено досмотреть. В итоге в ее грузовом 

8 мая 2019, 02:21
В Самарской области водитель сбил 68-летнего велосипедиста и сбежал

В Самарской области водитель сбил 68-летнего велосипедиста и сбежал

В Самарской области разыскивают водителя, который сбил велосипедиста и скрылся, не оказав помощь пострадавшему. Авария произошла в 15:20 во вторник, 23 апреля, на нерегулируемом перекрестке равнозначных улиц в сторону улицы Пацева в Рождествено. Автомобилист наехал на 68-летнего велосипедиста, который двигался 
24 апреля 2019, 02:14
Судью из Тольятти подозревают в получении крупной взятки

Судью из Тольятти подозревают в получении крупной взятки

Очередное громкое дело в Самарской области: в среду поздно вечером, 13 марта, с поличным при получении взятки задержан федеральный судья Автозаводского районного суда Тольятти Иван Ежов, сообщает депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн. По словам 
14 марта 2019, 03:48
Пропавшего в Сызрани железнодорожника нашли в сугробе в центре города

Пропавшего в Сызрани железнодорожника нашли в сугробе в центре города

В среду, 6 марта, в Сызрани завершились поиски пропавшего железнодорожника. Они длились месяц, а тело мужчины обнаружили буквально в 20 минутах ходьбы от его дома, пишет ktv-ray.ru. Последний раз его видели 2 февраля. По словам родственников, в роковой вечер мужчина 
7 марта 2019, 09:03
В Тольятти задержали водителя, который сбил ребенка на тротуаре и сбежал

В Тольятти задержали водителя, который сбил ребенка на тротуаре и сбежал

В Тольятти полицейские задержали автомобилиста, который сбил ребенка и уехал с места аварии. ДТП случилось вечером 24 февраля на улице Голосова. Около дома № 75 автолюбитель наехал на ребенка на тротуаре, а затем скрылся. Пострадавшему потребовалась помощь врачей.

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1 марта 2019, 04:49
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