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В блогах: о фонде капремонта замолвите слово
Блогер Дмитрий Ширяев в ЖЖ-сообществе "Самарский край" пишет: "В последнее время в Интернете часто критикуют фонд капремонта, мол, ничего-то они не делают. Сегодня решил рассказать вам об обратном, положительном примере, который находится от меня буквально в шаговой доступности. Так, …
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27 июня 2019, 05:39
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Ремонт восьми дорог около Крымской площади в Самаре сделан на 40 процентов
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27 июня 2019, 05:28
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Самарец выловил гигантскую щуку на озерах в Рождествено
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27 июня 2019, 05:05
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Самарец спровоцировал ДТП с погибшим и пострадавшими в Краснодарском крае
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27 июня 2019, 04:41
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В Самаре ввели в эксплуатацию многоэтажку обманутых дольщиков на Владимирской
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27 июня 2019, 04:15
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В Самаре задержали подозреваемых в нападении на главу Росимущества
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27 июня 2019, 03:25
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В Самаре объявлен в розыск лысый уроженец Екатеринбурга, который ранил приятеля
Полицейские разыскивают в столице 63-го региона 29-летнего уроженца Екатеринбурга Дмитрия Ведерникова. Сейчас его подозревают в нападении на мужчину в Самаре. Силовики рассказали, что инцидент произошел 17 июня в квартире дома по улице Челюскинцев в Октябрьском районе. Серьезные травмы получил 36-летний …
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27 июня 2019, 10:52
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В Чапаевске будут судить мужчину, который заразил жену ВИЧ
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27 июня 2019, 08:48
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Самарец попался на подкупе полицейского
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26 июня 2019, 05:17
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Объявлен в розыск подозреваемый в убийстве 27-летнего дзюдоиста из Тольятти
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25 июня 2019, 12:31
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В Тольятти из травмата застрелили мастера спорта по дзюдо
В понедельник, 24 июня, в Тольятти скончался мастер по дзюдо Евгений Кушнир. «Сегодня трагически погиб мастер спорта России по дзюдо Кушнир Евгений, выражаем соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении группы «Федерация дзюдо г. Тольятти».
По предварительным …
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25 июня 2019, 08:20
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Самарец, который изнасиловал и убил 7-летнюю девочку, получил 20 лет
В среду, 19 июня, Советский районный суд вынес приговор жителю Самары Николаю Захарову. Мужчину обвиняли в изнасиловании и убийстве ребенка. Его признали виновным в убийстве малолетнего с целью скрыть другое преступление, изнасиловании, совершенном с использованием беспомощного состояния потерпевшей и иных …
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19 июня 2019, 08:45
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В Сызрани два бомжа зарезали собутыльника и сдались полиции
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15 июня 2019, 12:45
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В Самаре террорист, который вербовал сторонников, водил маршрутки
В Самаре сотрудники УФСБ России по Самарской области выявили и задержали члена запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Как сообщили в ведомстве, 31-летний гражданин одной из стран Средней Азии трудился водителем машрутки. Силовики установили, что он вербовал близких родственников …
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7 июня 2019, 05:25
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18-летний парень из Сызрани объявлен в федеральный розыск
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17 мая 2019, 11:46
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Самарские таможенники задержали почти четверть тонны запрещенных медикаментов
Самарские таможенники задержали крупную партию сильнодействующих веществ. Внимание сотрудников контрольной службы привлек грузовик, который въезжал в регион из Киргизии. В сопроводительных документах значилось, что он перевозит товары народного потребления и медикаменты. Машину было решено досмотреть. В итоге в ее грузовом …
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8 мая 2019, 02:21
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В Самарской области водитель сбил 68-летнего велосипедиста и сбежал
В Самарской области разыскивают водителя, который сбил велосипедиста и скрылся, не оказав помощь пострадавшему. Авария произошла в 15:20 во вторник, 23 апреля, на нерегулируемом перекрестке равнозначных улиц в сторону улицы Пацева в Рождествено. Автомобилист наехал на 68-летнего велосипедиста, который двигался …
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24 апреля 2019, 02:14
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Судью из Тольятти подозревают в получении крупной взятки
Очередное громкое дело в Самарской области: в среду поздно вечером, 13 марта, с поличным при получении взятки задержан федеральный судья Автозаводского районного суда Тольятти Иван Ежов, сообщает депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн. По словам …
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14 марта 2019, 03:48
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Пропавшего в Сызрани железнодорожника нашли в сугробе в центре города
В среду, 6 марта, в Сызрани завершились поиски пропавшего железнодорожника. Они длились месяц, а тело мужчины обнаружили буквально в 20 минутах ходьбы от его дома, пишет ktv-ray.ru. Последний раз его видели 2 февраля. По словам родственников, в роковой вечер мужчина …
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7 марта 2019, 09:03
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В Тольятти задержали водителя, который сбил ребенка на тротуаре и сбежал
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1 марта 2019, 04:49
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