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В пожаре на Обувной в Самаре погибли три человека
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20 марта 2019, 07:24
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Прокуратура Сызрани заподозрила внешнего управляющего МУП «ЖЭС» в мошенничестве
Прокуратура Сызрани заподозрила внешнего управляющего МУП «ЖЭС», назначенного в рамках дела о банкротстве, в совершении преступления по статье «Мошенничество». Злоупотребления были допущены при выставлении в январе счетов за тепло и горячую воду.
В квитанциях содержались дополнительная плата за подогрев воды без фактического оказания …
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20 марта 2019, 05:24
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Вице-премьер Ольга Голодец пообещала, что Самаре выделят деньги на реконструкцию цирка
Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец пообещала выделить деньги на реконструкцию здания цирка имени Олега Попова в Самаре. Об этом стало известно 20 марта на заседании проектного комитета по нацпроекту «Культура». Губернатор Дмитрий Азаров рассказал о реализации нацпроекта, заключении соглашений по …
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20 марта 2019, 05:16
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До конца недели Самарскую область накроют дожди, туман и мокрый снег
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20 марта 2019, 04:44
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За неделю 9,4 тысяч жителей Самарской области ушли на больничный
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20 марта 2019, 03:59
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Жители Самарской области задолжали за тепло и горячую воду 1,1 млрд рублей
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20 марта 2019, 02:37
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В Тольятти пропала 15-летняя девушка с меховым рюкзаком в виде мишки
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20 марта 2019, 01:59
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На пожаре в Нефтегорске погиб мужчина, спасены женщина и ребенок
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20 марта 2019, 12:51
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С улиц Самары откачали 6400 кубометров воды
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20 марта 2019, 11:57
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Абсолютный рекорд: в 2018 году в ГЖИ поступило 43 000 обращений от собственников жилья
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20 марта 2019, 10:30
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В Сызрани на глазах у детей избили единственного в городе воспитателя-мужчину
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19 марта 2019, 08:09
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30% россиян пожаловались на отсутствие регулярных проверок газовых служб
30% россиян пожаловались на отсутствие регулярных инспекций газовых служб, сообщает ОНФ. Проверки газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов в квартирах граждан либо вообще никогда не проводились, либо проходят реже одного раза в год, выяснили исследователи. Большинство респондентов не устраивает то, …
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16 марта 2019, 10:15
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В Самарской области столкнулись «пятнадцатая» и Datsun: в больницу попали два человека
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13 марта 2019, 05:06
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В Тольятти под колеса Hyundai Solaris попала 16-летняя девушка
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13 марта 2019, 08:45
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Массовое ДТП в Новокуйбышевске: пострадала пассажирка
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12 марта 2019, 09:09
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Потребители задолжали "Т-плюс" за тепло 59 млрд рублей
По итогам 2018 года потребители "Т-Плюс" задолжали 59 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании. Уровень недоимок остался на уровне предыдущего года. В Самарской области дебиторская задолженность превысила 8 млрд рублей. Как отмечается в сообщении, наиболее крупная категория должников - организации-посредники. Речь …
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7 марта 2019, 10:27
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Под Самарой иномарка опрокинулась в кювет: пассажирка попала в больницу
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7 марта 2019, 04:17
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В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Кирова
В областной столице устранили коммунальную аварию на пересечении проспекта Кирова с Заводским шоссе. По данным министерства энергетики и ЖКХ, ремонтные работы были завершены в 20:30, теплоснабжение восстановлено.
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5 марта 2019, 09:31
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