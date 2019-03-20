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Материалы по теме:

В пожаре на Обувной в Самаре погибли три человека

В пожаре на Обувной в Самаре погибли три человека

В среду, 20 марта, произошел страшный пожар в Куйбышевском районе Самары. Как рассказали в ГУ МЧС по Самарской области, сигнал о возгорании в частном доме № 20 на улице Обувной поступил в 17:42. На месте событий работал 41 человек, которые 
20 марта 2019, 07:24
Прокуратура Сызрани заподозрила внешнего управляющего МУП «ЖЭС» в мошенничестве

Прокуратура Сызрани заподозрила внешнего управляющего МУП «ЖЭС» в мошенничестве

Прокуратура Сызрани заподозрила внешнего управляющего МУП «ЖЭС», назначенного в рамках дела о банкротстве, в совершении преступления по статье «Мошенничество». Злоупотребления были допущены при выставлении в январе счетов за тепло и горячую воду.

В квитанциях содержались дополнительная плата за подогрев воды без фактического оказания 

20 марта 2019, 05:24
Вице-премьер Ольга Голодец пообещала, что Самаре выделят деньги на реконструкцию цирка

Вице-премьер Ольга Голодец пообещала, что Самаре выделят деньги на реконструкцию цирка

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец пообещала выделить деньги на реконструкцию здания цирка имени Олега Попова в Самаре. Об этом стало известно 20 марта на заседании проектного комитета по нацпроекту «Культура». Губернатор Дмитрий Азаров рассказал о реализации нацпроекта, заключении соглашений по 
20 марта 2019, 05:16
До конца недели Самарскую область накроют дожди, туман и мокрый снег

До конца недели Самарскую область накроют дожди, туман и мокрый снег

Если в начале этой недели на погоду действовало поле повышенного атмосферного давления, то в ее середине регион оказался под влиянием ложбины циклона и связанных с ней атмосферных фронтов. На большей части Самарской области прогнозируют небольшие и умеренные осадки, по ночам 
20 марта 2019, 04:44
За неделю 9,4 тысяч жителей Самарской области ушли на больничный

За неделю 9,4 тысяч жителей Самарской области ушли на больничный

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в 63-м регионе постепенно шла на спад, но за последнюю неделю по региону  немного выросла.  В Самаре же тенденция обратная. За прошлую неделю, с 11 по 17 марта, в регионе заразились этими заболеваниями 9,4 тысячи человек, 
20 марта 2019, 03:59
Жители Самарской области задолжали за тепло и горячую воду 1,1 млрд рублей

Жители Самарской области задолжали за тепло и горячую воду 1,1 млрд рублей

К началу весны долги жителей 63-го региона за горячую воду и отопление превысили 1,1 млрд рублей. Как сообщили в самарском филиале «ЭнергосбыТ Плюс», задолженность жителей губернской столицы составляет 864,7 млн рублей, тольяттинцев - 315,4 млн рублей, новокуйбышевцев - 1,7 млн 
20 марта 2019, 02:37
В Тольятти пропала 15-летняя девушка с меховым рюкзаком в виде мишки

В Тольятти пропала 15-летняя девушка с меховым рюкзаком в виде мишки

В Тольятти полицейские ищут 15-летнюю девушку - Екатерину Крайнюкову, которая ушла из дома № 15 на бульваре Космонавтов 18 марта и не вернулась. Приметы: на вид 15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русого цвета, длина ниже плеч. Была 
20 марта 2019, 01:59
На пожаре в Нефтегорске погиб мужчина, спасены женщина и ребенок

На пожаре в Нефтегорске погиб мужчина, спасены женщина и ребенок

В ночь на среду, 20 марта, в Нефтегорске произошел страшный пожар. Сигнал о возгорании на улице Восточной поступил дежурным в 01:37. На площади 150 квадратных метров горел жилой дом. На месте событий работали семь человек, которые использовали три единицы техники.
20 марта 2019, 12:51
С улиц Самары откачали 6400 кубометров воды

С улиц Самары откачали 6400 кубометров воды

В Самаре на сегодняшний день очищены от снега, ледяной пробки и скопившихся мусора и листвы, а также промыты 1800 дождеприемников. Причем, 972 из них находятся в опасных местах. По словам мастера участка «Центральный» МП «Инженерные системы» Юрия Каерова, на один 
20 марта 2019, 11:57
Абсолютный рекорд: в 2018 году в ГЖИ поступило 43 000 обращений от собственников жилья

Абсолютный рекорд: в 2018 году в ГЖИ поступило 43 000 обращений от собственников жилья

За 2018 год в ГЖИ по Самарской области поступило 43 тысячи обращений от собственников жилья 63-го региона. Это абсолютный рекорд. А с начала 2019 года - уже 11 тысяч. Из них 7,5 тыс из Самары. Проводятся плановые и внеплановые проверки. 
20 марта 2019, 10:30
В Сызрани на глазах у детей избили единственного в городе воспитателя-мужчину

В Сызрани на глазах у детей избили единственного в городе воспитателя-мужчину

В Сызрани воспитателя детского сада избили на глазах у маленьких детей. Об сообщила депутат городской думы Анна Жукова. По ее словам в понедельник, 18 марта, к ней обратился воспитатель детского сада - Денис Ф. Он рассказал, что 15 марта около 
19 марта 2019, 08:09
30% россиян пожаловались на отсутствие регулярных проверок газовых служб

30% россиян пожаловались на отсутствие регулярных проверок газовых служб

30% россиян пожаловались на отсутствие регулярных инспекций газовых служб, сообщает ОНФ. Проверки газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов в квартирах граждан либо вообще никогда не проводились, либо проходят реже одного раза в год, выяснили исследователи. Большинство респондентов не устраивает то, 
16 марта 2019, 10:15
В Самарской области столкнулись «пятнадцатая» и Datsun: в больницу попали два человека

В Самарской области столкнулись «пятнадцатая» и Datsun: в больницу попали два человека

В Самарской области полицейские разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла накануне в Большеглушицком районе. В 09:00 25-летний мужчина ехал на ВАЗ 2115 по трассе А-300 Самара - Большая Черниговка со стороны села Большая Глушица. Шофер не справился с управлением, и 
13 марта 2019, 05:06
В Тольятти под колеса Hyundai Solaris попала 16-летняя девушка

В Тольятти под колеса Hyundai Solaris попала 16-летняя девушка

Во вторник утром, 12 марта, во время снегопада иномарка Hyundai Solaris сбила 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть в жилой зоне на улице 70 лет Октября в Автограде. После столкновения пострадавшая выжила, но ей потребовалась помощь врачей, сообщили в отделе 
13 марта 2019, 08:45
Массовое ДТП в Новокуйбышевске: пострадала пассажирка

Массовое ДТП в Новокуйбышевске: пострадала пассажирка

В Новокуйбышевске полицейские выясняют детали массовой аварии. Около пяти часов вечера 11 марта 39-летняя автоледи выезжала на иномарке «Форд Фьюжн» с прилегающей территории на улице Промышленности. Женщина не уступила дорогу другой машине и врезалась в «Ладу Весту», которая ехала со 
12 марта 2019, 09:09
Потребители задолжали

Потребители задолжали "Т-плюс" за тепло 59 млрд рублей

По итогам 2018 года потребители "Т-Плюс" задолжали 59 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании. Уровень недоимок остался на уровне предыдущего года. В Самарской области дебиторская задолженность превысила 8 млрд рублей. Как отмечается в сообщении, наиболее крупная категория должников - организации-посредники. Речь 
7 марта 2019, 10:27
Под Самарой иномарка опрокинулась в кювет: пассажирка попала в больницу

Под Самарой иномарка опрокинулась в кювет: пассажирка попала в больницу

В среду вечером, 6 марта, в Кинельском районе произошла авария. 33-летний водитель иномарки Kia Rio ехал по трассе Самара - Бугуруслан. По предварительной информации, между 32 и 33 километром трассы автомобилист не сумел справиться с управлением. Его машина скатилась на 
7 марта 2019, 04:17
В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Кирова

В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Кирова

В областной столице устранили коммунальную аварию на пересечении проспекта Кирова с Заводским шоссе. По данным министерства энергетики и ЖКХ, ремонтные работы были завершены в 20:30, теплоснабжение восстановлено. 
 
- В 17:30 были закончены сварочные работы. Поставлены две заплатки размерами 700*450 мм и 
5 марта 2019, 09:31
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