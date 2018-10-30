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В Самаре вандалы украли кресла у арт-объекта в сквере Мичурина
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30 октября 2018, 04:33
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В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке
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30 октября 2018, 02:56
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Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе
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30 октября 2018, 02:36
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Самарцам предлагают выбрать имена для полярных сов
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30 октября 2018, 02:06
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За время ЧМ в Самару приехали 34 поезда с болельщиками
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20 июля 2018, 01:29
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Запрет на торговлю алкоголем в «стекле» отменили в Самаре
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16 июля 2018, 02:04
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Самарцев приглашают убраться на площадке Фанфеста
До окончания чемпионата мира по футболу остается два дня. В течение месяца десятки тысяч болельщиков собирались на площади Куйбышева, чтобы следить за трансляциями матчей между лучшими сборными планеты. Теперь там предстоит большая уборка, чтобы привести все в порядок.
Организаторы спортивного праздника …
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13 июля 2018, 01:24
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Окончание чемпионата мира по футболу самарцы отметят танцевальным парадом
Окончание чемпионата Мира по футболу в Самаре отметят танцевальным парадом. Зажигательное мероприятие запланировано на субботу, 14 июля. Колонна участников пройдет по пешеходной части улицы Куйбышева от площади Революции до Струковского сада.
На этот раз организаторы обещают смешанный музыкальный формат: зажигательные латиноамериканские …
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13 июля 2018, 12:05