На стадионе «Самара Арена» установлены первые десять зрительских кресел отечественного производства, сообщили в ФГУП «Спорт-Ин», которое является заказчиком стадионов для ЧМ-2018 года. На странице организации опубликовано фото.
«На будущем футбольном поле продолжаются подготовительные работы для устройства «пирога», - указано в сообщении.
Напомним, стадион «Самара Арена» строят на территории радиоцентра. ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля следующего года. В Самаре запланировано проведение шести матчей мундиаля.
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