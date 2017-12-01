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«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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Появилось видео горящего «Патриота» на улице Победы в Самаре

Появилось видео горящего «Патриота» на улице Победы в Самаре

Сегодня, 1 декабря, в Самаре на улице Победы на ходу загорелся автомобиль «УАЗ-Патриот». Столб дыма был виден издали. Фото и видео с места происшествия очевидец опубликовал в социальной сети.

«Безымянка, горит Патриот!», - написал пользователь.

 «К месту ДТП 
1 декабря 2017, 12:44
На стадионе «Самара Арена» установили первый козырек

На стадионе «Самара Арена» установили первый козырек

В Самаре строители начали монтировать козырьки на стадионе «Самара Арена». Об этом в пятницу, 24 ноября, в соцсети сообщила Анна Ситник, главный консультант департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области. Она опубликовала фото с площадки.

«На стадионе «Самара Арена» начался монтаж 

24 ноября 2017, 11:19
Появилось видео с новым ТЦ на Московском шоссе в Самаре

Появилось видео с новым ТЦ на Московском шоссе в Самаре

Видеоблогер Александр Карягин опубликовал видео с новым ТЦ на Московском шоссе в Самаре. Здание находится на первой линии прямо у магистрали, на участке между улицами Ташкентской и Георгия Димитрова, это территория Кировского района. Работы начались в марте 2017 года, и 

22 ноября 2017, 02:21
Незнакомец слил в Сеть интим-фото школьницы 10 лет из Самары

Незнакомец слил в Сеть интим-фото школьницы 10 лет из Самары

В Самаре выявлено преступление сексуального характера в отношении 10-летней школьницы. Незнакомец, с которым девочка начала общение в интернете, уговорил её сделать интим-фото и видео. Получив этим материалы, злоумышленник слил их в Сеть. Об этом сообщает портал «Волга-Ньюс» со ссылкой 
21 ноября 2017, 10:12
Весной «Крылья Советов» проведут на «Самара Арене» игры ФНЛ

Весной «Крылья Советов» проведут на «Самара Арене» игры ФНЛ

Футболисты клуба «Крылья Советов» весной должны сыграть на поле нового стадиона «Самара Арена». Предварительно планируется провести три матча. На 7 апреля намечен матч с командой «Спартак-2», на 15-е – встреча с «Енисеем», на шестое мая – игра с «Кубанью», рассказал 

17 ноября 2017, 07:09
Субподрядчика стадиона «Самара Арена» обвинили во лжи

Субподрядчика стадиона «Самара Арена» обвинили во лжи

Скандал вокруг стадиона «Самара Арена» переходит в горячую фазу. Подрядчик не согласился с обвинениями субподрядчика в воровстве и напомнил об уголовной ответственности за ложный донос.

Как уже сообщала «ТЕРРА», с заявлением о хищении при строительстве самарского стадиона почти 
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Появилось видео потопа и «плавающих» машин в Тольятти

Появилось видео потопа и «плавающих» машин в Тольятти

В Тольятти случился потоп. Утром в среду, 15 ноября, очевидец опубликовал видео с «плавающими» машинами в социальной сети. Под воду ушла дорога на улице Карбышева. Один автомобилист на «Ниве» пытался проехать через «лужу» и застрял. Второму водителю на внедорожнике повезло 

15 ноября 2017, 04:42
Конец раскружаливанию: Появилось фото стадиона «Самара Арена» без временных опор

Конец раскружаливанию: Появилось фото стадиона «Самара Арена» без временных опор

В Самаре полностью завершен демонтаж временных опор купола стадиона «Самара Арена» (так называемое раскружаливание).

«Он - свободен! Временные опоры купола стадиона «Самара Арена» полностью демонтированы», - сообщила на своей странице в соцсети Анна Ситник, главный консультант департамента информационной политики 
13 ноября 2017, 12:21
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