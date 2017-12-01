В Самаре строители на стадионе для ЧМ-2018 завершили монтаж металлоконструкций одного из козырьков купола. Уже начались работы по сборке второго козырька. Монтажные работы ведутся на секторах А и C. Все должно быть завершено 5 декабря. На стадионе «Самара Арена» продолжается монтаж козырьков. Видеоблогер Александр Карягин опубликовал видео, как проходят работы.
«На стадионе «Самара Арена» продолжается монтаж козырьков», - сообщили представители ПСО «Казань».
Видео: https://youtu.be/jyFvZBomNdsи
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