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В Самаре встали троллейбусы на Стара-Загоре

В Самаре встали троллейбусы на Стара-Загоре

В пятницу, 21 сентября, в областной столице остановилось движение троллейбусов на отрезке улицы Стара-Загора от Воронежской до проспекта Кирова. Оказалось, что грузовик оборвал электрический провод на этом участке и произошло короткое замыкание. Троллейбусы перестали перевозить пассажиров, движение остановилось. По информации 
21 сентября 2018, 02:43
В Самаре до конца сентября перекрыли движение по улице Академика Кузнецова

В Самаре до конца сентября перекрыли движение по улице Академика Кузнецова

В областной столице до 23:00 субботы, 29 сентября, ограничено движение транспорта по улице имени Академика Кузнецова напротив дома № 15 в поселке Управлеченский. Как пояснили в горадминистрации, это сделано ради безопасности участников дорожного движения -  сейчас на этом месте ведется 
21 сентября 2018, 02:16
В Тольятти сын отправил отца на тот свет бутылкой

В Тольятти сын отправил отца на тот свет бутылкой

В Тольятти силовики возбудили уголовное дело из-за гибели местного жителя. Полицейских вызвали на место происшествия жильцы дома, расположенного на улице Карла Маркса. Оказалось, что 19 сентября в своей квартире выпивали 51-летний отец и его 33-летний сын. Внезапно они поссорились и 
21 сентября 2018, 01:58
В Самарской области началась подготовка к осеннему призыву

В Самарской области началась подготовка к осеннему призыву

Осенний призыв в армию в Самарской области стартует 1 октября. В течение трех месяцев призывники будут получать повестки и проходить медкомиссии. Ответы на возникающие при этом вопросы можно будет получить по телефонам горячей линии и в консультативных пунктах военной прокуратуры 

21 сентября 2018, 01:20
В Самаре за падение 17-летнего подростка в лифтовую шахту ответит инженер

В Самаре за падение 17-летнего подростка в лифтовую шахту ответит инженер

В Самаре будут судить инженера по охране труда одного из ООО. Специалиста обвиняют в нарушении правил безопасности во время строительных работ, повлекших за собой гибель человека. 

По версии следствия, 27 ноября прошлого года 17-летний подросток находился на стройплощадке на 
19 сентября 2018, 03:31
В Самаре директор вагона-ресторана украла 90 тысяч рублей с карты пассажира

В Самаре директор вагона-ресторана украла 90 тысяч рублей с карты пассажира

Суд Железнодорожного района областной столицы рассмотрел дело в отношении директора вагона-ресторана пассажирского поезда «Нижневартовск - Пенза». По материалам дела, женщина втерлась в доверие к пьяному пассажиру и взяла у него банковскую карту и пин-код.  Она уверяла «приятеля», что на одной 
19 сентября 2018, 12:46
В Самарской области сын «настучал» на отца, который угрожал его зарезать

В Самарской области сын «настучал» на отца, который угрожал его зарезать

В полицию обратился  21-летний житель поселка Чекалино Самарской области. Он рассказал правоохранителям, что отец угрожал ему убийством. Полицейские задержали 51-летнего мужчину. 

Оказалось, он постоянно пьет и терроризирует всю семью. Соседи подтвердили слова родных семейного тирана. По словам злоумышленника, после 
17 сентября 2018, 11:49
В Самаре будут судить администратора кафе, который пытался избежать проверки

В Самаре будут судить администратора кафе, который пытался избежать проверки

Куйбышевский следственный отдел завел уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в даче взятки. По версии следствия, в  июне этого года мужчина работал администратором  одного из кафе в областной столице. Он передал взятку в 200 тысяч рублей эксперту отдела 
14 сентября 2018, 02:11
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