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В Самаре встали троллейбусы на Стара-Загоре
В пятницу, 21 сентября, в областной столице остановилось движение троллейбусов на отрезке улицы Стара-Загора от Воронежской до проспекта Кирова. Оказалось, что грузовик оборвал электрический провод на этом участке и произошло короткое замыкание. Троллейбусы перестали перевозить пассажиров, движение остановилось. По информации …
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21 сентября 2018, 02:43
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В Самаре до конца сентября перекрыли движение по улице Академика Кузнецова
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21 сентября 2018, 02:16
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В Тольятти сын отправил отца на тот свет бутылкой
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21 сентября 2018, 01:58
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В Самарской области началась подготовка к осеннему призыву
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21 сентября 2018, 01:20
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В Самаре за падение 17-летнего подростка в лифтовую шахту ответит инженер
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19 сентября 2018, 03:31
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В Самаре директор вагона-ресторана украла 90 тысяч рублей с карты пассажира
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19 сентября 2018, 12:46
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В Самарской области сын «настучал» на отца, который угрожал его зарезать
В полицию обратился 21-летний житель поселка Чекалино Самарской области. Он рассказал правоохранителям, что отец угрожал ему убийством. Полицейские задержали 51-летнего мужчину.
Оказалось, он постоянно пьет и терроризирует всю семью. Соседи подтвердили слова родных семейного тирана. По словам злоумышленника, после …
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17 сентября 2018, 11:49
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В Самаре будут судить администратора кафе, который пытался избежать проверки
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14 сентября 2018, 02:11