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В Самаре началась вторая волна гидравлических испытаний

В Самаре началась вторая волна гидравлических испытаний

27 мая «Предприятие тепловых сетей» начнет проводить гидравлические испытания тепломагистралей, подключенных к Самарской ТЭЦ. В связи с этим до 10 июня будет приостановлено горячее водоснабжение в пределах пр. Карла Маркса, улиц Алма-Атинской, Стара-Загоры, Ташкентской, Демократической, Солнечной, Ново-Садовой, Гастелло, Санфировой, Мелекесской, 

27 мая 2019, 01:14
На какие услуги можно рассчитывать во время текущего ремонта дома?

На какие услуги можно рассчитывать во время текущего ремонта дома?

Сезон текущего ремонта домов в разгаре. На какие услуги могут рассчитывать жители, сколько на счету их дома должно скопиться денег и чего лишаются те, кто копит долги по коммуналке? Смотрите программу «ЖКХ: вопросы и ответы» в понедельник, 27 мая, в 

27 мая 2019, 12:02
С 13 мая в Самаре и Тольятти начнут отключать горячую воду

С 13 мая в Самаре и Тольятти начнут отключать горячую воду

13 мая в Самаре и Тольятти начнется отключение горячей воды. В крупнейших городах региона стартуют гидравлические испытания тепловых сетей, сообщает самарский филиал «Т Плюс». В частности, в Самаре планируется проверка коммуникаций в Советском, Промышленном и Кировском районах. В связи с 

13 мая 2019, 07:45
В Самаре и Тольятти будут вывешивать списки должников за тепло и горячую воду

В Самаре и Тольятти будут вывешивать списки должников за тепло и горячую воду

Теплоэнергетики и старшие по домам начали размещать на подъездах списки должников за отопление и горячую воду. Они появятся на более чем 2000 зданий в Самаре и Тольятти  в рамках акции «Внимание, должник!». На начало мая общая сумма долгов физических лиц 
13 мая 2019, 05:05
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