Самара стала пилотным регионом, в котором начнет реализовываться проект по цифровизации городского хозяйства «Умный город», сообщает мэрия. Он коснется всех сфер жизни - городской и коммунальной инфраструктуры, строительства, транспортного обеспечения, туризма и безопасности. Программа распланирована до 2024 года. Ряд пунктов уже реализованы, отмечают в горадминистрации, - в частности, модернизация системы освещения позволила сэкономить потребление энергии до 40 процентов. В самарском общественном транспорте установлена система ГЛОНАСС, с ее помощью перевозчики и жители могут следить за работой водителей. При этом координировать процесс помогает АСУДД - автоматическая система управления дорожным движением. В ближайших планах властей Самары значится - цитата - создание цифровой платформы для вовлечения граждан в решение вопросов городского развития.
|
В Самаре началась вторая волна гидравлических испытаний
27 мая «Предприятие тепловых сетей» начнет проводить гидравлические испытания тепломагистралей, подключенных к Самарской ТЭЦ. В связи с этим до 10 июня будет приостановлено горячее водоснабжение в пределах пр. Карла Маркса, улиц Алма-Атинской, Стара-Загоры, Ташкентской, Демократической, Солнечной, Ново-Садовой, Гастелло, Санфировой, Мелекесской, …
|
27 мая 2019, 01:14
|
На какие услуги можно рассчитывать во время текущего ремонта дома?
|
27 мая 2019, 12:02
|
С 13 мая в Самаре и Тольятти начнут отключать горячую воду
|
13 мая 2019, 07:45
|
В Самаре и Тольятти будут вывешивать списки должников за тепло и горячую воду
|
13 мая 2019, 05:05
Мы Вам перезвоним!