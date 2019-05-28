На какие услуги можно рассчитывать во время текущего ремонта дома? Сезон текущего ремонта домов в разгаре. На какие услуги могут рассчитывать жители, сколько на счету их дома должно скопиться денег и чего лишаются те, кто копит долги по коммуналке? Смотрите программу «ЖКХ: вопросы и ответы» в понедельник, 27 мая, в …