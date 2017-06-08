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В самарском музее Алабина открылась выставка «История славянской письменности»
В самарском музее Алабина состоялось открытие новой выставки «История славянской письменности». Горожан познакомят с истоками русской культуры, с жизнью и деятельностью создателей славянской азбуки - Кирилла и Мефодия. В экспозиции – роскошные факсимильные издания древних фолиантов, а также подлинные рукописные …
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25 мая 2017, 07:16
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В Самаре прошла выставка ретроавтомобилей
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22 мая 2017, 02:33
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По Сызрани прошлась студентка колледжа искусств в русской традиционной одежде «против течения»
18-летняя студентка Сызранского колледжа искусств и культуры Алиса Манахова присоединилась к проекту Аллы Соловкской «Против течения». Суть акции - реконструкция старинных народных женских костюмов, в которых участницы выходят на городские улицы и фотографируются на фоне современных жителей. Хотя московская художница …
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12 мая 2017, 11:11
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По 100 тысяч на руки: в Самаре наградили деятелей культуры и искусства
Накануне в здании областного правительства наградили лауреатов губернской премии в сфере культуры и искусств, а также победителей конкурса на предоставление губернских грантов.
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27 апреля 2017, 04:58
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На международной выставке в Италии арестовали партию крымского вина
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11 апреля 2017, 03:21
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Подведены итоги фотоконкурса «Самарский взгляд»
В Самаре подведены итоги восьмого городского открытого конкурса фотографии «Самарский взгляд». В галерее «Новое пространство» в семи номинациях награждены лауреаты, получившие высокую оценку экспертного жюри, которое возглавил обладатель самого престижного приза фотожурналистики Golden Eye, преподаватель МГУ и Национальной школы телевидения …
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5 апреля 2017, 03:35
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В Самаре открылась выставка "Арт-мост. Впечатления от лета"
Живопись мимолетных впечатлений о летнем настроении. В Самарском областном художественном музее открылась уникальная выставка работ современных российских импрессионистов "Арт-мост. Впечатления от лета". На вернисаже представлены картины трех известных художников из Санкт-Петербурга, Москвы и Сочи - всего более 40 работ. Все …
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18 ноября 2016, 07:34
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В Самаре откроется выставка известного в мире художника Николая Вдовкина
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14 ноября 2016, 05:19