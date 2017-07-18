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Материалы по теме:

Кому уже навредил паводок: видео из самых опасных точек Самары

Кому уже навредил паводок: видео из самых опасных точек Самары

В Самару и Новокуйбышевск пришла большая вода. Городские пляжи уже частично затоплены, в опасной зоне находится весь поселок Гранный, его жителям может потребоваться экстренная эвакуация. А накануне с берега реки Криуша уже пришлось спасать туристов. Из водной ловушки вытащили 15 

14 июля 2017, 08:08
Напор воды растет: кого затопит в Самарской области?

Напор воды растет: кого затопит в Самарской области?

Весь поселок Гранный, который находится в окрестностях Новокуйбышевска, оказался в зоне затопления. Туда быстрыми темпами приходит большая вода. Ее высота уже 30 метров, критичная для этого населенного пункта отметка - в 32 метра. И в ближайшее время уровень поднимется еще 
14 июля 2017, 01:13
До Самары дошло лето: в выходные обещают до +31 и без дождей

До Самары дошло лето: в выходные обещают до +31 и без дождей

Самарские синоптики опубликовали прогноз погоды на выходные. В Самаре наконец наступило настоящее лето: в субботу и воскресенье, 15 и 16 июля, ожидается до +31 градуса. Дождя не ожидается, ветер юго-восточный, 3–8 метров в секунду, сообщает Приволжское УГМС.

Хотя пляжей 
14 июля 2017, 10:32
Самарские пляжи затопило, эвакуировано около 50 взрослых и детей

Самарские пляжи затопило, эвакуировано около 50 взрослых и детей

В Самаре и Новокуйбышевске затопило пляжи. В зоне большого подтопления окажется весь поселок Гранный, сообщили в мэрии города спутника. С песчаной косы на реке Криуша, эвакуировали около 50 отдыхающих, включая детей.

Как уже сообщала «ТЕРРА», Новокуйбышевск в четверг стал зоной проведения 

14 июля 2017, 09:49
Под Самарой 20 автомобилистов не успели сбежать от паводка, проводится эвакуация

Под Самарой 20 автомобилистов не успели сбежать от паводка, проводится эвакуация

В Самарской области из-за повышения уровня воды в реках начали эвакуировать людей. Как уже сообщала «ТЕРРА», в среду, 12 июля, на Жигулевской ГЭС начались плановые сбросы воды. Сегодня объемы могут достигнуть 17,5 тысяч кубометров в секунду.

«По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС», 

13 июля 2017, 03:34
Самару будет заливать 10 дней

Самару будет заливать 10 дней

В главном управлении МЧС по Самарской области провели брифинг по поводу повышения уровня воды в Волге. Из-за обильных дождей паводок продолжается, приток в Куйбышевское водохранилище увеличился. На Жигулевской ГЭС решили начать сбросы - до 20 тысяч кубометров воды в секунду. 

13 июля 2017, 08:24
Уходим под Волгу: самарцев предупредили о повышении уровня воды

Уходим под Волгу: самарцев предупредили о повышении уровня воды

По сообщению самарской мэрии, в среду, 12 июля, в Самаре ожидается повышение уровня воды.

«Жигулевская ГЭС планирует сброс воды. В связи с этим в пределах границ городского округа Самара ожидается повышение уровня воды на 1 – 1,5 метра», - 
12 июля 2017, 01:13
Что угрожает самарцам на пляжах?

Что угрожает самарцам на пляжах?

В Самаре официально открыты 8 пляжей. Сегодня на них ни души. Желающих искупаться в шторм не находится. Тем не менее, на случай появления любителей экстрима, или просто нетрезвых граждан, там дежурят спасатели. Они работают ежедневно с 10-ти утра до девяти 

6 июля 2017, 05:50
Не по карману: Губернатор Нью-Джерси закрыл пляжи и парки штата ради экономии

Не по карману: Губернатор Нью-Джерси закрыл пляжи и парки штата ради экономии

Губернатор Нью-Джерси Крис Кристи задумал лишить жителей и гостей этого штата возможности провести время на пляжах и в парках. Такой шаг он объяснил экономией бюджетных средств.
По словам Кристи, решение ввести подобные ограничения для простых граждан вызвано отсутствием утвержденного бюджета. 

4 июля 2017, 12:11
На Мальорке несколько пляжей эвакуировали из-за акулы

На Мальорке несколько пляжей эвакуировали из-за акулы

Голубая акула, приблизившаяся к побережью Мальорки в минувший уик-энд, посеяла панику у отдыхавших. В итоге были эвакуированы несколько пляжей, сообщает Guardian.
Океанского хищника впервые увидели в субботу рядом с популярными пляжами в Кала-Махор и Кан-Пастилья. Акула проплыла буквально в считанных 

26 июня 2017, 12:05
Пляжные аномалии: вода в Волге стала чистая, но слишком холодная

Пляжные аномалии: вода в Волге стала чистая, но слишком холодная

Восемь самарских пляжей получили заключения о соответствии санитарным правилам, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Однако вода пока остается холодной. В конце минувшей недели температура достигла лишь +17 градусов по Цельсию. Ровно год назад вода в Волге была прогрета до +23 
26 июня 2017, 11:14
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