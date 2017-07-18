Самарские пляжи скоро увеличатся. На Жигулевской ГЭС объявили о снижении объемов сброса воды. Это связано с уменьшением притока к створу гидроузла. Напомним, всю первую половину лета в Самарской области шли дожди. В результате паводок затянулся и продолжается до сих пор. Большинство самарских пляжей оказались затоплены. Но скоро уровень воды начнет снижаться, и места на самарских пляжах снова станет больше. Паводок на Волге должен завершиться 22 июля. Отметим, по прогнозу синоптиков в ближайшие дни ожидается в районе 30 градусов тепла. Правда местами по области ожидаются кратковременные дожди, сообщает Приволжское УГМС.
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