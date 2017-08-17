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«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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25 чиновников мэрии Самары обучат английскому за казенный счет

25 чиновников мэрии Самары обучат английскому за казенный счет

За право на обучение самарских чиновников английскому языку поборются сразу два местных вуза: педагогический и международный институт рынка. Конкурс на оказание этих образовательных услуг объявил городской департамент управделами администрации. «Пед» готов подготовить 25 представителей власти к чемпионату мира по футболу 

17 августа 2017, 04:47
Как похищают квартиры самарские

Как похищают квартиры самарские "черные" риелторы?

Как похищают квартиры "черные" риелторы? Можно ли вернуть украденное имущество? Что будет с людьми, купившими квартиры, оформленные по подложным документам? Об этом и многом другом программе «Первые лица» телерадиокомпании «ТЕРРА» рассказал Дмитрий Зубалов - заместитель начальника Следственного управления - начальник следственной 

17 августа 2017, 03:36
В Самаре появится дельфинарий

В Самаре появится дельфинарий

Его разместят либо в парке Гагарина, либо в Струковском саду, на месте бывшего бассейна «Чайка». Горадминистрация подписала меморандум о сотрудничестве с московским дельфинарием. Соглашение рассчитано на три года. Как уже сообщала «ТЕРРА», впервые информация о строительстве объекта в Самаре появилась осенью 

17 августа 2017, 11:20
В Самаре ищут инвестора проекта по организации платных парковок

В Самаре ищут инвестора проекта по организации платных парковок

В ближайшее время в Самаре будет проведен конкурс по определению инвестора, который начнет реализовывать на территории города проект по организации платных парковок, сообщает мэрия. "У муниципалитета уже есть ряд предложений от компаний, которые готовы вложиться в проект. При этом отчисления 

17 августа 2017, 10:41
В Самаре машиностроители обсудили профстандарты

В Самаре машиностроители обсудили профстандарты

Что должен знать и уметь специалист по надежности ракетно-космической техники или инженер-технолог по изготовлению космических аппаратов и систем? Все эти требования содержатся в утвержденных профессиональных стандартах. Закон о них принят в 2015-м, но уже сейчас потребовалось актуализировать нормативные документы. Именно 

26 июля 2017, 08:09
Владимир Путин принял участие в заседании Бюро СоюзМаш России в Ижевске

Владимир Путин принял участие в заседании Бюро СоюзМаш России в Ижевске

27 июня 2017 года Президент России Владимир Путин принял участие в расширенном заседании Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям, которое прошло на площадке Концерна «Калашников» в Ижевске. От нашего региона в составе Бюро СоюзМаш на мероприятии присутствовал заместитель 

27 июня 2017, 10:36
Владимир Гутенев проголосовал там же, где и губернатор

Владимир Гутенев проголосовал там же, где и губернатор

Первый заместитель председателя комитета по промышленности Государственной думы Российской Федерации уходящего, шестого созыва, первый вице-президент крупнейшей общественной организации страны, Союза машиностроителей России Владимир Гутенев баллотируется в нижнюю палату федерального собрания от Самарской области во второй раз. Для того, чтобы подчеркнуть 

18 сентября 2016, 04:07
Представители СоюзМаш России вошли в состав Комиссии при Президенте России по вопросам развития авиации общего назначения

Представители СоюзМаш России вошли в состав Комиссии при Президенте России по вопросам развития авиации общего назначения

В преобразованную Комиссию при Президенте России, которая теперь будет заниматься не только вопросами развития авиации общего назначения, но и навигационно-информационных технологий на основе глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, вошли Председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор Госкорпорации Ростех  Сергей Чемезов, занявший 

21 июня 2016, 07:52
«Инженеры будущего - 2015»: более 200 молодых специалистов приняли участие в Дне донора

«Инженеры будущего - 2015»: более 200 молодых специалистов приняли участие в Дне донора

Акцию по сдаче крови на площадке пятого международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего - 2015» в Челябинской области организовал Союз машиностроителей России совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА).
 
К мобильному пункту сдачи крови — специально оборудованному 22-метровому трейлеру, в котором есть 
22 июля 2015, 04:26
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