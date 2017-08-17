В Самаре ищут инвестора проекта по организации платных парковок В ближайшее время в Самаре будет проведен конкурс по определению инвестора, который начнет реализовывать на территории города проект по организации платных парковок, сообщает мэрия. "У муниципалитета уже есть ряд предложений от компаний, которые готовы вложиться в проект. При этом отчисления …