В этот раз в акции приняли участие около 50 человек. Отметим, подобные мероприятия постоянно проводятся по всей стране, на предприятиях и в вузах, по инициативе одной из крупнейших общественных организаций "Союза машиностроителей России".
Как говорят сотрудники областной станции переливания крови, ежедневно к ним приходят около 100 доноров - сдаваемой им плазмы и крови вполне хватает для того, чтобы покрыть потребности самарских больниц. Но, во-первых, всегда необходимо иметь определенные резервы, во-вторых, иногда нужны дополнительные объемы. Поэтому такие мероприятия, как на "Самарском электромеханическом заводе", большое подспорье. День донора проводится здесь уже третий год подряд.
Василий Мухин, генеральный директор АО "СЭМЗ":
- Эту хорошую традицию нам подсказал депутат Государственной думы, вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Владимирович Гутенев. И с тех пор с его доброго благословения мы проводим эту очень хорошую, значимую акцию для людей, для области, я считаю, что это очень правильно
Каждый раз кровь сдают по 50-70 человек. Приходит много молодежи. Дмитрий Синицын уже опытный донор, сам приходит и на станцию переливания, и участвует в акциях на заводе.
Дмитрий Синицын, работник АО "СЭМЗ":
- Если помогу кому-то, уже хорошо. Бывали случаи, когда надо было, требовалась, смски приходили с донорского пункта, то что надо прийти сдать кровь. Приходил, сдавал и плазму и кровь. Все как положено. По мере надобности.
Дни донора "Союз машиностроителей России" проводит на десятках предприятий и вузов по всей стране. Все это было бы невозможно сделать без помощи как самих заводов, так и медиков. Тех, кто оказывает содействие в губернской столице отметило Самарское региональное отделение СоюзМаш.
Юрий Куликов, Руководитель аппарата Регионального совета РО "СоюзМаш России":
- Мы проводим эти мероприятия не только в Самаре, но и в Тольятти, Сызрани и других городах Самарской области. И вот одного из сотрудников станции переливания крови награждает центральный аппарат нашей организации.
Грамоту за личный вклад в развитие машиностроительной отрасли и по случаю 10-тилетия Союза машиностроителей, подписанную первым вице-президентом СоюзМаш Владимира Гутенева получила медсестра стерильного разлива Самарской областной станции переливания крови Алла Узункоян. Она принимает участие в организации Дней Донора в Самаре с самого начала проведения таких акций.
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