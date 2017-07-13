Правоохранительные органы Самарской области проводят проверку по факту организации несанкционированного детского лагеря. Подростки в возрасте от 10 до 16 лет проживали в палатках на острове Голодный. По данным правоохранителей, там обнаружили двадцать детей. С ними были трое взрослых мужчин. Сообщается, что ни педагогического, ни медицинского образования у них нет. Всех воспитанников нелегальной «колонии» эвакуировали. Установлено, что создатели лагеря просто публиковали в сети объявления о своем частном лагере. Родителям за это нужно было заплатить по 7000 рублей за каждого ребенка. По словам силовиков, в лагере было мало еды и все найденные там лекарства оказались просроченными. Кроме того, выяснилось, что детей туда привозили на обычных надувных лодках, несмотря на предупреждения МЧС об особенностях погодных условий этим летом. Напомним, июнь и июль оказались небывало дождливыми, неоднократно выпадал град. Из-за этого в Самаре до сих пор продолжается паводок. В течение 10 дней ожидается повышение уровня воды в Волге до 30 с лишним метров. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту создания детского «лагеря выживания».
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