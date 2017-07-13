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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
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Привет родителям: В Тольятти подростки делают опасное селфи на крыше

Привет родителям: В Тольятти подростки делают опасное селфи на крыше

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«Родители 
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Пьяные самарские подростки насмерть забили мужчину

Пьяные самарские подростки насмерть забили мужчину

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В блогах: закрывают «Юность»

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В блогах: Пионерский лагерь Металлурга

В блогах: Пионерский лагерь Металлурга

Блогер Игорь Кондратьев рассказал, как во времена СССР строили пионерский лагерь Куйбышевского металлургического завода: "Место для лагеря выбрали в прелестном уголке, в 50 километрах от Куйбышева. Сосновый бор на берегу тихой лесной речки Кондурчи, песчаные отмели, чистейший воздух. Строить 
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В Африке найдены следы древнего суперцунами высотой 300 метров

На равнинном участке северной части острова Сантьяго в Республике Кабо-Верде (Африка) группе геологов удалось найти и установить происхождение огромных каменных валунов. Ученые утверждают: их на африканские побережье принесло сильнейшее цунами высотой около 300 метров. Подобный природный катаклизм случился около 70 
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Пожар на острове Быстренький под Самарой тушили почти 7 часов

Пожар на острове Быстренький под Самарой тушили почти 7 часов

В субботу, 19 сентября, самарские спасатели получили сообщение о пожаре на острове Быстренький, который расположен в русле Волги в районе Новокуйбышевска. Загорелась сухая трава и камыш на площади в пять гектаров.

Из-за сильного ветра огонь стремительно распространился по территории. 
21 сентября 2015, 10:20
В блогах: экскурсия в заброшенный лагерь под Самарой

В блогах: экскурсия в заброшенный лагерь под Самарой

Блогер Евгений Синюков совершил экскурсию в бывший пионерлагерь "Спутник", расположенный в сосновом бору на реке Кондурче. «Лагерь появился здесь в конце 60-х - начале 70-х годов. Власть отдавала детям самые лучшие места, - пишет блогер. - Крепости для детворы там 
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Самарские спасатели 6 часов тушили пожар на острове на Волге

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26 августа 2015, 01:33
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