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Материалы по теме:

В Самаре вандал похитил светящуюся снежинку с кинотеатра «Художественный»

В Самаре вандал похитил светящуюся снежинку с кинотеатра «Художественный»

В областной столице ищут неизвестного вандала, который похитил часть иллюминации с кинотеатра «Художественный» на улице Куйбышева, 105. Добычей злоумышленника стала большая светящаяся снежинка. Само похищение попало на видео - его записала камера, прикрепленная на здании. 
 
- Надеемся, у вора проснётся совесть, 
20 декабря 2018, 02:05
В Самаре могут оставить без отопления рестораны, кафе и чайхану

В Самаре могут оставить без отопления рестораны, кафе и чайхану

В ближайшее время завсегдатаи нескольких самарских кафе и ресторанов будут неприятно удивлены: в заведениях могут перекрыть отопление. В «черный» список попали рестораны чешской и грузинской кухни, чайхана и десертное кафе. Суммарный долг точек общепита превысил 600 тысяч рублей.
 
- Возобновление теплоснабжения 
20 декабря 2018, 01:44
В Самаре водитель Land Cruiser сбил женщину на «зебре», проехав на красный

В Самаре водитель Land Cruiser сбил женщину на «зебре», проехав на красный

Накануне, 19 декабря, в областной столице под колесами джипа оказалась женщина-пешеход. В 10:30 53-летний автомобилист ехал на Toyota Land Cruiser 150 по улице Черемшанской в сторону проспекта Кирова. По предварительным данным, при повороте направо на проспект Кирова напротив дома № 
20 декабря 2018, 12:37
На начальницу отдела ГСУ областного МВД завели уголовное дело

На начальницу отдела ГСУ областного МВД завели уголовное дело

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении начальника контрольно-методического отдела по преступлениям в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области. Женщину подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере, а также фигурантами дела по статье «Посредничество во 
20 декабря 2018, 12:16
Министр экономического развития Самарской области рассказал о росте зарплат

Министр экономического развития Самарской области рассказал о росте зарплат

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал об уровне зарплат и реальных доходов населения в этом году. По данным подконтрольного ему ведомства, в 2017 году показатель реальной заработной платы составлял 104,6, а уже в 2018 — 108,5.
 
20 декабря 2018, 12:01
О распаде Советского Союза жалеет рекордное за 10 лет число россиян

О распаде Советского Союза жалеет рекордное за 10 лет число россиян

Число россиян, сожалеющих о распаде Советского Союза, достигло максимума за последнее десятилетие, следует из опроса компании «Левада-центр». Сейчас об этом говорят 66 процентов респондентов. 60 процентов считают, что распада можно было избежать. Большинство тоскующих по СССР - люди от 55 
20 декабря 2018, 10:28
Что ждет ЖКХ в Самарской области в 2019?

Что ждет ЖКХ в Самарской области в 2019?

В соответствии с решением российского правительства, повышение коммунальных тарифов в 2019 году будет двухэтапным. Первый раз предельно допустимые индексы, то есть общая сумма коммунальных платежей, вырастут 1 января - на 1,7%. Второй раз - с 1 июля - еще на 
20 декабря 2018, 08:10

"АвиаАгрегат" поработает на Сухого

На самарском заводе "АвиаАгрегат" запустили линию по изготовлению трубопроводов для самолетов Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает материнский холдинг «Технодинамика» госкорпорации Ростех. Монтаж нового конвейера для авиаотрасли был выполнен в рамках федеральной целевой программы.

Оборудование позволит запустить полный производственный 
18 декабря 2018, 08:25
В Тольятти на 3 месяца закрыли цементный завод

В Тольятти на 3 месяца закрыли цементный завод

Представители надзорных органов проверили предприятие по производству цементного оборудования в Тольятти. Выяснилось, что организация не соблюдает нормы и правила технической эксплуатации электроустановок. В отношении предприятия завели исполнительное производство, и об этом уведомили его руководителя.

Судебные приставы и специалисты в 
10 декабря 2018, 10:50
Самарца задержали с КАМАЗом этилового спирта

Самарца задержали с КАМАЗом этилового спирта

Сотрудники УФСБ по Самарской области выяснили, что жители Сызрани организовали цех по производству контрафактного алкоголя в поселке Возрождение в Саратовской области. 27 ноября в помещении задержали двух граждан России и четырех работников, трое из которых — нелегалы. На «заводе» стояло 
30 ноября 2018, 02:16
На самарском заводе «Кузнецов» начались работы по возведению корпуса производства ротора компрессора

На самарском заводе «Кузнецов» начались работы по возведению корпуса производства ротора компрессора

На самарском заводе «Кузнецов» стартовали работы по возведению самого большого объекта федеральной целевой программы на предприятии - корпуса 111А, где разместится производство ротора компрессора. Новый корпус - один из пяти проектов, направленных на увеличение пропускной способности подразделений предприятия, задействованных в 
23 ноября 2018, 09:48
Самарский завод «Кузнецов» поставит Минобороны 22 двигателя для ракетоносцев

Самарский завод «Кузнецов» поставит Минобороны 22 двигателя для ракетоносцев

Минобороны России заключило контракт с самарским заводом "Кузнецов" на поставку 22 двигателей НК-32-02 второй очереди, предназначенных для установки на модернизированные ракетоносцы-бомбардировщики Ту-160 "Белый лебедь", рассказали в Объединённой двигателестроительной корпорации. Кроме этого, до конца этого года военное ведомство получит установочную партию 
2 ноября 2018, 08:34
Свежие силы: в Самаре возрождают производство легендарных двигателей для бомбардировщиков

Свежие силы: в Самаре возрождают производство легендарных двигателей для бомбардировщиков

Заместитель министра обороны Юрий Борисов в цехах самарского завода «Кузнецов» частый гость. Именно он со стороны ведомства курирует процесс восстановления производства двигателей НК-32 для модернизированных стратегических бомбардировщиков ТУ-160. С середины 90-х предприятие занималось лишь ремонтом силовых агрегатов, но продлять их 

27 июля 2017, 05:58
Самару посетил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов

Самару посетил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов

В пятницу, 17 июля, в Самару с рабочим визитом прибыл заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов. Он посетил входящее в "Союз машиностроителей России" самарское ОАО "Кузнецов", где провел совещание, касающееся хода работ по восстановлению производства двигателей НК-32.

Напомним, соответствующее решение 
17 июля 2015, 04:58
В Самару приедет заместитель министра обороны РФ

В Самару приедет заместитель министра обороны РФ

В пятницу, 17 июля, в Самару с рабочим визитом приедет замминистра обороны России Юрий Борисов.

На ОАО "Кузнецов" он проведет совещание, где будут рассмотрены вопросы выполнения гособоронзаказа двигателестроительным предприятием. Кроме того, речь пойдет о возобновлении производства авиационного двигателя НК-32 
16 июля 2015, 05:10
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