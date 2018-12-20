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В Самаре вандал похитил светящуюся снежинку с кинотеатра «Художественный»
В областной столице ищут неизвестного вандала, который похитил часть иллюминации с кинотеатра «Художественный» на улице Куйбышева, 105. Добычей злоумышленника стала большая светящаяся снежинка. Само похищение попало на видео - его записала камера, прикрепленная на здании.
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20 декабря 2018, 02:05
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В Самаре могут оставить без отопления рестораны, кафе и чайхану
В ближайшее время завсегдатаи нескольких самарских кафе и ресторанов будут неприятно удивлены: в заведениях могут перекрыть отопление. В «черный» список попали рестораны чешской и грузинской кухни, чайхана и десертное кафе. Суммарный долг точек общепита превысил 600 тысяч рублей.
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20 декабря 2018, 01:44
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В Самаре водитель Land Cruiser сбил женщину на «зебре», проехав на красный
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20 декабря 2018, 12:37
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На начальницу отдела ГСУ областного МВД завели уголовное дело
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20 декабря 2018, 12:16
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Министр экономического развития Самарской области рассказал о росте зарплат
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20 декабря 2018, 12:01
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О распаде Советского Союза жалеет рекордное за 10 лет число россиян
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20 декабря 2018, 10:28
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Что ждет ЖКХ в Самарской области в 2019?
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20 декабря 2018, 08:10
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"АвиаАгрегат" поработает на Сухого
На самарском заводе "АвиаАгрегат" запустили линию по изготовлению трубопроводов для самолетов Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает материнский холдинг «Технодинамика» госкорпорации Ростех. Монтаж нового конвейера для авиаотрасли был выполнен в рамках федеральной целевой программы.
Оборудование позволит запустить полный производственный …
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18 декабря 2018, 08:25
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В Тольятти на 3 месяца закрыли цементный завод
Представители надзорных органов проверили предприятие по производству цементного оборудования в Тольятти. Выяснилось, что организация не соблюдает нормы и правила технической эксплуатации электроустановок. В отношении предприятия завели исполнительное производство, и об этом уведомили его руководителя.
Судебные приставы и специалисты в …
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10 декабря 2018, 10:50
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Самарца задержали с КАМАЗом этилового спирта
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30 ноября 2018, 02:16
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На самарском заводе «Кузнецов» начались работы по возведению корпуса производства ротора компрессора
На самарском заводе «Кузнецов» стартовали работы по возведению самого большого объекта федеральной целевой программы на предприятии - корпуса 111А, где разместится производство ротора компрессора. Новый корпус - один из пяти проектов, направленных на увеличение пропускной способности подразделений предприятия, задействованных в …
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23 ноября 2018, 09:48
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Самарский завод «Кузнецов» поставит Минобороны 22 двигателя для ракетоносцев
Минобороны России заключило контракт с самарским заводом "Кузнецов" на поставку 22 двигателей НК-32-02 второй очереди, предназначенных для установки на модернизированные ракетоносцы-бомбардировщики Ту-160 "Белый лебедь", рассказали в Объединённой двигателестроительной корпорации. Кроме этого, до конца этого года военное ведомство получит установочную партию …
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2 ноября 2018, 08:34
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Свежие силы: в Самаре возрождают производство легендарных двигателей для бомбардировщиков
Заместитель министра обороны Юрий Борисов в цехах самарского завода «Кузнецов» частый гость. Именно он со стороны ведомства курирует процесс восстановления производства двигателей НК-32 для модернизированных стратегических бомбардировщиков ТУ-160. С середины 90-х предприятие занималось лишь ремонтом силовых агрегатов, но продлять их …
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27 июля 2017, 05:58
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Самару посетил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов
В пятницу, 17 июля, в Самару с рабочим визитом прибыл заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов. Он посетил входящее в "Союз машиностроителей России" самарское ОАО "Кузнецов", где провел совещание, касающееся хода работ по восстановлению производства двигателей НК-32.
Напомним, соответствующее решение …
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17 июля 2015, 04:58
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В Самару приедет заместитель министра обороны РФ
В пятницу, 17 июля, в Самару с рабочим визитом приедет замминистра обороны России Юрий Борисов.
На ОАО "Кузнецов" он проведет совещание, где будут рассмотрены вопросы выполнения гособоронзаказа двигателестроительным предприятием. Кроме того, речь пойдет о возобновлении производства авиационного двигателя НК-32 …
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16 июля 2015, 05:10