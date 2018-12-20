Что ждет ЖКХ в Самарской области в 2019? … В соответствии с решением российского правительства, повышение коммунальных тарифов в 2019 году будет двухэтапным. Первый раз предельно допустимые индексы, то есть общая сумма коммунальных платежей, вырастут 1 января - на 1,7%. Второй раз - с 1 июля - еще на