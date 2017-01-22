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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 января 2017г 
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Следственный комитет по Самарской области: в ходе распития спиртного убито 8 человек

Следственный комитет по Самарской области: в ходе распития спиртного убито 8 человек

Еще один был тяжело ранен и скончался в больнице. Это статистика за 8 дней января. Все конфликты произошли на бытовой почве.
Пожары за новогодние праздники унесли жизни шестерых. Из 54 случаев возгораний большинство произошло в жилом секторе. Сгорело 14 автомобилей.

9 января 2017, 05:44
Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 5-месячного малыша в Волжском районе

Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 5-месячного малыша в Волжском районе

Следственный комитет региона выясняет обстоятельства смерти 5-месячного малыша. В полицию обратились врачи скорой помощи, которых вызвали родственники ребенка в поселке Рассвет. По предварительным данным, его смерть в этот понедельник могла наступить от вирусной инфекции. Данных о следах насилия нет.
Известно, 

20 декабря 2016, 04:55
Задержан тольяттинец, отрезавший голову студенту

Задержан тольяттинец, отрезавший голову студенту

3 ноября днем в лесном массиве по улице Баныкина Тольятти была обнаружена голова неустановленного мужчины. В дальнейшем личность потерпевшего была установлена, им оказался 20 летний студент одного из местных колледжей, числившийся с 16 октября как без вести пропавший. 

Следователям 
7 ноября 2016, 10:08
В Клявлинском районе 19-летней матери, закопавшей новорожденную дочь в снегу, дали 2,5 года

В Клявлинском районе 19-летней матери, закопавшей новорожденную дочь в снегу, дали 2,5 года

В Самарской области молодую девушку признали виновной в убийстве своего новорожденного ребенка, сообщает областной следственный комитет.

По версии следователей, в ночь с 18 на 19 марта этого года в доме одного из сел Клявлинского района женщина родила ребенка. После этого мать 

28 сентября 2016, 11:27
В Подмосковье онкобольной себя подорвал на самодельной бомбе

В Подмосковье онкобольной себя подорвал на самодельной бомбе

В подмосковном Домодедове 52-летний местный житель скончался после взрыва в собственной квартире. Об этом сообщают отечественные средства массовой информации.
Как отмечается, мужчина страдал онкологическим недугом. Сейчас все обстоятельства этого чрезвычайного происшествия выясняют правоохранители в ходе проводимого расследования.
По предварительной версии, 

16 августа 2016, 01:06
В Самаре женщина оставила записку и выпрыгнула из окна

В Самаре женщина оставила записку и выпрыгнула из окна

Самарские следователи проводят проверку по факту гибели женщины. Трагедия случилась в пятницу, 29 июля, в Куйбышевском районе Самары.

Около дома на улице Осетинской (это в микрорайоне Волгарь) нашли  тело женщины. Специалисты обнаружили повреждения, характерные для падения с высоты (по неофициальной информации, 

1 августа 2016, 10:25
В Самаре мужчина зарезал двоих детей, сожительницу и себя

В Самаре мужчина зарезал двоих детей, сожительницу и себя

Женщина успела спасти 1,5-месячную дочь.
Массовое убийство произошло в ночь с 19 на 20 июля по адресу: ул. Советская, 9. Жители  дома услышали плач младенца.
Ребёнок лежал под балконом. Люди подобрали его и вызвали полицию. Оперативники попробовали пройти в квартиру, 

20 июля 2016, 06:52
В отделении полиции Петербурга найден повешенным безрукий инвалид

В отделении полиции Петербурга найден повешенным безрукий инвалид

Минувшим вечером в 10-м отделе полиции Санкт-Петербурга обнаружено тело мертвого мужчины. 31-летний инвалид с ампутированными по локоть руками был повешен на лямке от сумки, которая оказалась закрепленной на решетке от окна. Следователи проводят проверку. Предварительная версия – самоубийство…
По имеющимся 

19 июля 2016, 03:12
В блогах: рынок «Шапито» в Самаре закроется?

В блогах: рынок «Шапито» в Самаре закроется?

Блогер eremkin_kub размышляет над будущим рынка «Шапито» в Самаре. «На его месте планируется постройка очередного торгового центра. Ясно, что тогда точно не будет этого рынка и что сам магазин "Шапито" закроется если не вместе с началом строительства ТЦ, то 
16 сентября 2015, 05:56
Издевательство над Великой Победой

Издевательство над Великой Победой

Фото, сделанное на рынке "Шапито", вызвало возмущение самарцев. На снимке - плакат, поздравляющий горожан с Победой. Праздничный баннер размещен на стене одного из торговых павильонов. Общую картину портит трубка кондиционера, выходящая "изо лба" ветерана Великой Отечественной войны. Самарские пользователи осудили 
5 мая 2015, 01:01
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