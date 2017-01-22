Самарские следователи проводят проверку по факту смерти 21-летней девушки. Ее тело нашли сегодня, 22 января, утром на рынке «Шапито».
По словам старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Самарской области по связям со СМИ Елены Шкаевой, тело девушки находилось между контейнеров. Она была одета в зимнюю одежду, при ней обнаружили удостоверяющий личность документ. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают родственников погибшей и обстоятельства происшествия. По предварительной версии, девушка совершила самоубийство.
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