В Клявлинском районе 19-летней матери, закопавшей новорожденную дочь в снегу, дали 2,5 года В Самарской области молодую девушку признали виновной в убийстве своего новорожденного ребенка, сообщает областной следственный комитет. По версии следователей, в ночь с 18 на 19 марта этого года в доме одного из сел Клявлинского района женщина родила ребенка. После этого мать …