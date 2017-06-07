В России, где каждый гражданин имеет право на бесплатную медицинскую помощь, болеть становится все дороже. Платных услуг в госучреждениях все больше, а очереди в бесплатные кабинеты все длиннее. При этом в нашем регионе только в 2017-м на оказание безвозмездной медпомощи …