  • Новости
    \/news
    /news/na-samarskom-stadione-lokomotiv-vo-vremya-matcha-u-futbolista-ostanovilos-serdce/07062017-1248
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/na-samarskom-stadione-lokomotiv-vo-vremya-matcha-u-futbolista-ostanovilos-serdce/07062017-1248
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/na-samarskom-stadione-lokomotiv-vo-vremya-matcha-u-futbolista-ostanovilos-serdce/07062017-1248
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/na-samarskom-stadione-lokomotiv-vo-vremya-matcha-u-futbolista-ostanovilos-serdce/07062017-1248
  • Видео
    \/video
    /news/na-samarskom-stadione-lokomotiv-vo-vremya-matcha-u-futbolista-ostanovilos-serdce/07062017-1248
  • Передачи
    \/programs
    /news/na-samarskom-stadione-lokomotiv-vo-vremya-matcha-u-futbolista-ostanovilos-serdce/07062017-1248
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/na-samarskom-stadione-lokomotiv-vo-vremya-matcha-u-futbolista-ostanovilos-serdce/07062017-1248
  • Онлайн
    \/online
    /news/na-samarskom-stadione-lokomotiv-vo-vremya-matcha-u-futbolista-ostanovilos-serdce/07062017-1248
  • Партнеры
    \/air
    /news/na-samarskom-stadione-lokomotiv-vo-vremya-matcha-u-futbolista-ostanovilos-serdce/07062017-1248
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/na-samarskom-stadione-lokomotiv-vo-vremya-matcha-u-futbolista-ostanovilos-serdce/07062017-1248
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/na-samarskom-stadione-lokomotiv-vo-vremya-matcha-u-futbolista-ostanovilos-serdce/07062017-1248
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/na-samarskom-stadione-lokomotiv-vo-vremya-matcha-u-futbolista-ostanovilos-serdce/07062017-1248
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/na-samarskom-stadione-lokomotiv-vo-vremya-matcha-u-futbolista-ostanovilos-serdce/07062017-1248
  • Блоги
    \/blogs
    /news/na-samarskom-stadione-lokomotiv-vo-vremya-matcha-u-futbolista-ostanovilos-serdce/07062017-1248
  • О компании
    \/about
    /news/na-samarskom-stadione-lokomotiv-vo-vremya-matcha-u-futbolista-ostanovilos-serdce/07062017-1248
    • Контакты
      \/contacts
      /news/na-samarskom-stadione-lokomotiv-vo-vremya-matcha-u-futbolista-ostanovilos-serdce/07062017-1248
    • История развития
      \/about\/history
      /news/na-samarskom-stadione-lokomotiv-vo-vremya-matcha-u-futbolista-ostanovilos-serdce/07062017-1248
    • Награды
      \/about\/award
      /news/na-samarskom-stadione-lokomotiv-vo-vremya-matcha-u-futbolista-ostanovilos-serdce/07062017-1248
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/na-samarskom-stadione-lokomotiv-vo-vremya-matcha-u-futbolista-ostanovilos-serdce/07062017-1248
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/na-samarskom-stadione-lokomotiv-vo-vremya-matcha-u-futbolista-ostanovilos-serdce/07062017-1248
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/na-samarskom-stadione-lokomotiv-vo-vremya-matcha-u-futbolista-ostanovilos-serdce/07062017-1248
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/na-samarskom-stadione-lokomotiv-vo-vremya-matcha-u-futbolista-ostanovilos-serdce/07062017-1248
  • Реклама
    \/advert
    /news/na-samarskom-stadione-lokomotiv-vo-vremya-matcha-u-futbolista-ostanovilos-serdce/07062017-1248
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/na-samarskom-stadione-lokomotiv-vo-vremya-matcha-u-futbolista-ostanovilos-serdce/07062017-1248
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/na-samarskom-stadione-lokomotiv-vo-vremya-matcha-u-futbolista-ostanovilos-serdce/07062017-1248
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/na-samarskom-stadione-lokomotiv-vo-vremya-matcha-u-futbolista-ostanovilos-serdce/07062017-1248
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/na-samarskom-stadione-lokomotiv-vo-vremya-matcha-u-futbolista-ostanovilos-serdce/07062017-1248
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/na-samarskom-stadione-lokomotiv-vo-vremya-matcha-u-futbolista-ostanovilos-serdce/07062017-1248
2
48
19
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.   Y88b   d88P                      8888888b.                  888 
 d88P  Y88b   Y88b d88P                       888   Y88b                 888 
 Y88b. d88P    Y88o88P                        888    888                 888 
  "Y88888"      Y888P      .d88b.   888  888  888   d88P   .d88888   .d88888 
 .d8P""Y8b.     d888b     d8P  Y8b  888  888  8888888P"   d88" 888  d88" 888 
 888    888    d88888b    88888888  888  888  888 T88b    888  888  888  888 
 Y88b  d88P   d88P Y88b   Y8b.      Y88b 888  888  T88b   Y88b 888  Y88b 888 
  "Y8888P"   d88P   Y88b   "Y8888    "Y88888  888   T88b   "Y88888   "Y88888 
                                                               888           
                                                               888           
                                                               888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В центре Самары запретят ездить на машинах?

В центре Самары запретят ездить на машинах?

В Самаре планируют запретить движение автомобилей через центр города во время матчей ЧМ-2018. Введение таких мер сейчас обсуждают в городском департаменте транспорта. По планам, проезд в дни матчей будет запрещен по улицам Максима Горького, Вилоновской, Галактионовской, Красноармейской, Льва Толстова, Шостаковича, 
6 июня 2017, 11:20
Самарский фонд капремонта займет к ЧМ-2018 почти два миллиарда рублей

Самарский фонд капремонта займет к ЧМ-2018 почти два миллиарда рублей

Фонд капитального ремонта Самарской области хочет занять 1 млрд 800 млн рублей на обновление фасадов многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых маршрутов ЧМ-2018. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Деньги организация хочет взять на 43 месяца под 13,9% годовых. На обслуживание 

5 июня 2017, 04:30
За стоки недостроенной «Самара-Арены» уже переплатили 2,5 млн рублей

За стоки недостроенной «Самара-Арены» уже переплатили 2,5 млн рублей

Почти 5-километровый коллектор для сточных вод со стадиона «Самара-Арена» должен быть сдан в эксплуатацию в сентябре текущего года. Счётная палата Самарской области установила, что у чиновников отсутствуют правоустанавливающие документы на 20 из 86 земельных участков, по которым будут пролегать трубы. 

2 июня 2017, 02:47
Губернатор назвал имя нового главного тренера ФК «Крылья Советов»

Губернатор назвал имя нового главного тренера ФК «Крылья Советов»

Новым главным тренером самарского футбольного клуба «Крылья Советов» станет Андрей Тихонов, сообщил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Он заявил об этом в четверг, 1 июня, во время выступления на Петербургском экономическом форуме.

Как уже сообщала «ТЕРРА», Андрей Тихонов 
1 июня 2017, 03:46
В Самаре появятся футболисты-гиганты

В Самаре появятся футболисты-гиганты

В 2017 году в Самаре появятся футболисты-гиганты. Высота одной топиарной фигуры будет два метра, другой – 3 метра. Запланировано создание и других зеленых скульптур на спортивную тематику: бутсы с мячом, «летящего» мяча, мяча на волнах и тому подобного. Всего город 

1 июня 2017, 09:36
В Самаре неотремонтированные фасады домов хотят замаскировать лианами

В Самаре неотремонтированные фасады домов хотят замаскировать лианами

Блогер not_used_name предложил жителям Самары не тратить десятки лет в ожидании капитального ремонта, а прямо сейчас украсить дома лианами глицинии "Блю Мун". "Например, наш замечательный и прекрасный дом 1964 года постройки после посадки лиан станет еще прекраснее, - утверждает 
31 мая 2017, 05:14
Андрей Тихонов может вернуться в Самару в качестве тренера «Крыльев Советов»

Андрей Тихонов может вернуться в Самару в качестве тренера «Крыльев Советов»

Новым тренером «Крыльев Советов» может стать Андрей Тихонов, об этом пишут федеральные СМИ. В июне прошлого года он возглавил красноярский «Енисей», который под его руководством занял третье место в первенстве ФНЛ - это лучший результат команды в истории. «Енисей» попал 

31 мая 2017, 11:51
Кто будет тренировать «Крылья Советов» в первой лиге?

Кто будет тренировать «Крылья Советов» в первой лиге?

Руководство самарского футбольного клуба «Крылья Советов» решило не продлевать контракт с нынешним главным тренером команды Вадимом Скрипченко, сообщил портал «Спорт-Экспресс». Ожидается, что официально об этом решении будет объявлено сегодня. Напомним, белорусский специалист стал наставником самарских футболистов в ноябре 2016 
29 мая 2017, 11:15
В Самаре врач украл более 1 млн рублей пожертвований на лечение тяжелобольных детей

В Самаре врач украл более 1 млн рублей пожертвований на лечение тяжелобольных детей

Сегодня об этом сообщает пресс-служба МВД России. По версии следствия, заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением областной клинической больницы сообщал благотворительной организации ложные данные о потребности юных пациентов в дорогостоящем медоборудовании. На основании предоставленных документов, фонд оплатил проведение операций по коррекции сколиотической 

18 мая 2017, 09:03
Кто угрожает врачам самарской «скорой»?

Кто угрожает врачам самарской «скорой»?

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники скорой медицинской помощи. В Самаре работают 46 бригад врачей, которые каждый день спасают жизни горожан. При этом, нередко они сами рискуют своим здоровьем, сталкиваясь с враждебно настроенными пациентами и их родственниками.
Здесь не знают 

28 апреля 2017, 06:10
К чемпионату мира по футболу готовится команда медиков Самарской области

К чемпионату мира по футболу готовится команда медиков Самарской области

К чемпионату мира по футболу, матчи которого пройдут в Самаре в 2018 году, готовится команда медиков Самарской области. 250 специалистов выйдут не только на стадион, но и заступят на дежурство в места массового присутствия гостей мундиаля. Остановка сердца - ЧП, 

23 марта 2017, 05:46
В Самарской губернии на оказание медпомощи жителям будет выделено более 28 миллиардов рублей

В Самарской губернии на оказание медпомощи жителям будет выделено более 28 миллиардов рублей

В России, где каждый гражданин имеет право на бесплатную медицинскую помощь, болеть становится все дороже. Платных услуг в госучреждениях все больше, а очереди в бесплатные кабинеты все длиннее. При этом в нашем регионе только в 2017-м на оказание безвозмездной медпомощи 

21 февраля 2017, 06:11
В Самаре врача-лора призовут к ответу за смерть пациентки в частной клинике

В Самаре врача-лора призовут к ответу за смерть пациентки в частной клинике

В Промышленном районном суде Самары приступили к рассмотрению дела о смерти пациентки в частной клинике. Отоларинголога обвиняют в нарушении методики проведения операции по удалению гланд, что и привело к гибели молодой женщины. На скамье подсудимых - врач-отоларинголог с 30-летним стажем 

2 февраля 2017, 09:01
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна