Такова легенда учений врачей на стадионе "Локомотив". У бригады медиков, дежурящих у кромки поля, 2 минуты на то, что добежать до пациента и начать реанимацию. 1 минуту делают непрямой массаж сердца, 10 секунд бегут, потом всё повторяется.
Рядом на поле тренируются доктора, которые будут работать в 18-ти стационарных пунктах на стадионе. Сердечно-легочную реанимацию они отрабатывают на манекене. На каждые 30 нажатий, 2 короткие подачи воздуха из кислородного баллона. И так до 30-ти минут, пока сердце снова не заработает. На манекене есть специальные датчики, позволяющие понять, удалось ли продавить грудную клетку на 5-6 см и в правильном ли месте нажимает врач.
Команда врачей тренируется по вечерам 2 раза в неделю. Каждая тренировка идет не менее двух часов.
Тренировки будут проводиться до марта следующего года. Медикам предстоит отработать действия во время обрушения трибун, обморока, инсульта и получения спортсменами или болельщиками черепно-мозговой травмы. Пока тренируются на действующих стадионах. Когда учения перенесут на "Самара-Арену", пока неизвестно.
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