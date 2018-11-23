|
На ближайший матч на «Самара Арену» разрешат проносить термосы с чаем
|
23 ноября 2018, 09:28
|
В Самаре на Мехзаводе «паровозиком» столкнулись четыре грузовика
В четверг днем, 22 ноября, в областной столице произошла авария с участием сразу четырех большегрузов. Видео с места событий попало в Сеть. По словам очевидцев, четыре грузовика, ехавшие по Московскому шоссе в районе поселка Мехзавод, столкнулись «паровозиком». Видимо, водитель …
|
23 ноября 2018, 08:53
|
Площадь пожара в бывшей воинской части в Самаре составила 1000 кв. метров
|
23 ноября 2018, 08:33
|
В Самаре взяли под стражу депутата Минахмета Халиуллова
|
22 ноября 2018, 08:54
|
У Самарской области появилась символика для товаров местного производства
У Самарской области появился свой логотип -теперь он будет размещаться на всех товарах, которые производятся в нашем регионе. Графические изображения и описание региональной символики товаров опубликовал областной департамент туризма. В его основе туристический логотип города, который создали перед чемпионатом мира …
|
11 октября 2018, 10:33
|
В Чапаевске открылся завод Knauf за 1,7 млрд рублей
В понедельник, 1 октября, в Чапаевске открылся завод по производству сухих строительных смесей на основе гипса группы компаний «Кнауф». Создание нового производства - партнерский проект. Инженерная инфраструктура индустриального парка была возведена за счет областного бюджета, а немецкая фирма стала якорным …
|
1 октября 2018, 07:46
|
Фрезеровщик из Самары завоевал золотую медаль на EuroSkills 2018
|
1 октября 2018, 10:37
|
Форум «Инженеры будущего-2019» может пройти в Самарской области
Один из крупнейших современных образовательных проектов России - форум "Инженеры будущего" может уже в 2019-м году пройти в Самарской области. С просьбой помочь в этом к первому заместителю председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, …
|
6 сентября 2018, 09:47
|
В Самарской области подвели итоги стратегических сессий
В Тольятти завершилась заключительная сессия "Стратегия лидерства 2030", призванная сформировать долгосрочный план развития региона. В течение лета по инициативе Дмитрия Азарова прошло 7 таких мероприятий в самых крупных городах области. После каждой сессии десятки тысяч жителей присылали свои предложения по …
|
5 сентября 2018, 06:36
|
Пути решения проблем с очистными сооружениями в Тольятти обсудил с горожанами Владимир Гутенев
В четверг в Тольятти с рабочим визитом прибыл первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. Он наградил грамотами федерального медико-биологического агентства и благодарностями депутата Госдумы участников донорского …
|
16 августа 2018, 09:00
|
Эксперты обсудят перспективные направления развития энергетического и нефтегазового машиностроения
В пятницу, 27 июля, в конференц-зале АО «Технодинамика» состоится первое заседание Комитета по энергетическому, нефтегазовому машиностроению и новым производственным технологиям Союза машиностроителей России.
Участники мероприятия обсудят основные направления деятельности Комитета, развитие поставок продукции, меры господдержки предприятий энергетического и нефтегазового …
|
26 июля 2018, 02:11
|
В блогах: Лидер партии «Альтернатива для Германии» посетил площадку «Инженеров будущего»
Депутат Госдумы от Самарской области, первый вице-президент "СоюзМаш России" Владимир Гутенев сообщил в "Фейсбуке", что площадку международного молодежного форума «Инженеры будущего» посетил известный политический деятель, председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен. Он впервые в России и остался в восторге …
|
18 июля 2018, 09:21