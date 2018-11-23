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Материалы по теме:

На ближайший матч на «Самара Арену» разрешат проносить термосы с чаем

На ближайший матч на «Самара Арену» разрешат проносить термосы с чаем

Футболистам самарских «Крыльев Советов» в этом году осталось провести одну домашнюю игру. 8 декабря на «Самара Арене» соперником подопечных Миодрага Божовича станет клуб «Ростов». На этот поединок впервые за долгое время болельщикам будет разрешен пронос термосов, однако они должны быть 
23 ноября 2018, 09:28
В Самаре на Мехзаводе «паровозиком» столкнулись четыре грузовика

В Самаре на Мехзаводе «паровозиком» столкнулись четыре грузовика

В четверг днем, 22 ноября, в областной столице произошла авария с участием сразу четырех большегрузов. Видео с места событий попало в Сеть. По словам очевидцев, четыре грузовика, ехавшие по Московскому шоссе в районе поселка Мехзавод, столкнулись «паровозиком». Видимо, водитель 
23 ноября 2018, 08:53
Площадь пожара в бывшей воинской части в Самаре составила 1000 кв. метров

Площадь пожара в бывшей воинской части в Самаре составила 1000 кв. метров

Стало известно, что площадь пожара в здании на площадке военного городка №3 в областной столице составила 1000 кв. м. Напомним, что сигнал о возгорании поступил в 14:58 22 ноября. Загорелось здание в границах улиц Мичурина, Николая Панова, Гая и проспекта 
23 ноября 2018, 08:33
В Самаре взяли под стражу депутата Минахмета Халиуллова

В Самаре взяли под стражу депутата Минахмета Халиуллова

Сегодня Самарский районный суд принял решение об аресте на два месяца - до 20 января 2019 года председателя Совета депутатов Промышленного внутригородского района Самары Минахмета Халиуллова. Его задержали накануне.
 
Ранее он был вовлечен в скандал, связанный с «Фондом капитального ремонта». По 
22 ноября 2018, 08:54
У Самарской области появилась символика для товаров местного производства

У Самарской области появилась символика для товаров местного производства

У Самарской области появился свой логотип -теперь он будет размещаться на всех товарах, которые производятся в нашем регионе. Графические изображения и описание региональной символики товаров опубликовал областной департамент туризма. В его основе туристический логотип города, который создали перед чемпионатом мира 
11 октября 2018, 10:33
В Чапаевске открылся завод Knauf за 1,7 млрд рублей

В Чапаевске открылся завод Knauf за 1,7 млрд рублей

В понедельник, 1 октября, в Чапаевске открылся завод по производству сухих строительных смесей на основе гипса группы компаний «Кнауф». Создание нового производства - партнерский проект. Инженерная инфраструктура индустриального парка была возведена за счет областного бюджета, а немецкая фирма стала якорным 
1 октября 2018, 07:46
Фрезеровщик из Самары завоевал золотую медаль на EuroSkills 2018

Фрезеровщик из Самары завоевал золотую медаль на EuroSkills 2018

Фрезеровщик Михаил Воронцов из Самары завоевал золотую медаль на EuroSkills 2018 в Будапеште и стал лучшим представителем РФ, за что также получил медаль «Best of Nation». Он выступил на чемпионате Европы по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». Всего 
1 октября 2018, 10:37
Форум «Инженеры будущего-2019» может пройти в Самарской области

Форум «Инженеры будущего-2019» может пройти в Самарской области

Один из крупнейших современных образовательных проектов России - форум "Инженеры будущего" может уже в 2019-м году пройти в Самарской области. С просьбой помочь в этом к первому заместителю председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, 
6 сентября 2018, 09:47
В Самарской области подвели итоги стратегических сессий

В Самарской области подвели итоги стратегических сессий

В Тольятти завершилась заключительная сессия "Стратегия лидерства 2030", призванная сформировать долгосрочный план развития региона. В течение лета по инициативе Дмитрия Азарова прошло 7 таких мероприятий в самых крупных городах области. После каждой сессии десятки тысяч жителей присылали свои предложения по 
5 сентября 2018, 06:36
Пути решения проблем с очистными сооружениями в Тольятти обсудил с горожанами Владимир Гутенев

Пути решения проблем с очистными сооружениями в Тольятти обсудил с горожанами Владимир Гутенев

В четверг в Тольятти с рабочим визитом прибыл первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. Он наградил грамотами федерального медико-биологического агентства и благодарностями депутата Госдумы участников донорского 
16 августа 2018, 09:00
Эксперты обсудят перспективные направления развития энергетического и нефтегазового машиностроения

Эксперты обсудят перспективные направления развития энергетического и нефтегазового машиностроения

В пятницу, 27 июля, в конференц-зале АО «Технодинамика» состоится первое заседание Комитета по энергетическому, нефтегазовому машиностроению и новым производственным технологиям Союза машиностроителей России.

Участники мероприятия обсудят основные направления деятельности Комитета, развитие поставок продукции, меры господдержки предприятий энергетического и нефтегазового 
26 июля 2018, 02:11
В блогах: Лидер партии «Альтернатива для Германии» посетил площадку «Инженеров будущего»

В блогах: Лидер партии «Альтернатива для Германии» посетил площадку «Инженеров будущего»

Депутат Госдумы от Самарской области, первый вице-президент "СоюзМаш России" Владимир Гутенев сообщил в "Фейсбуке", что площадку международного молодежного форума «Инженеры будущего» посетил известный политический деятель, председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен. Он впервые в России и остался в восторге 

18 июля 2018, 09:21
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