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Самарец зарезал жену и 2-летнюю дочку и покончил с собой
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21 ноября 2018, 07:05
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В Самаре завели уголовное дело из-за массового отравления детей в школе №81
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21 ноября 2018, 05:18
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В Тольятти из-за коммунальной аварии мерзнут более 20 тысяч человек
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21 ноября 2018, 05:01
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Разорвало на части: в Сызранском районе столкнулись Lada Granta и грузовик
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21 ноября 2018, 04:14
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Устранены недостатки ремонта четвертой очереди набережной в Самаре
Подрядчик устранил недостатки, которые были допущены во время реконструкции четвертой очереди набережной в Самаре. Там выполнено примыкание асфальта к люкам ливневой канализации, восстановлен борт на нижней террасе, асфальто-бетонное покрытие и разметка на велосипедной дорожке. Сейчас идет процесс передачи объекта сетевым …
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19 ноября 2018, 04:08
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Эксперты рассказали, насколько подорожает отдых в Турции для россиян
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13 ноября 2018, 09:34
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Эксперты рассказали, где любят отдыхать самарцы
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30 октября 2018, 09:08
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Стало известно, в каких парках чаще всего отдыхали самарцы прошедшим летом
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30 октября 2018, 02:35
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Россияне не спешат запасаться путевками на Новый год
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30 октября 2018, 11:38
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В Самаре посадят Аллею журналистской солидарности
18 октября в Самаре состоится закладка Аллеи журналисткой солидарности. Мероприятие приурочено к 100-летию регионального Союза журналистов.
25 каштанов будут высажены на четвертой очереди набережной. Это дерево было выбрано неслучайно. Как поясняют организаторы, каштан — это символ заботы, мудрости и доблести. Корни …
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15 октября 2018, 02:20
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В мэрии рассказали, почему склон четвертой очереди набережной размывает во время дождя
15 августа глава Самары Елена Лапушкина провела выездное совещание. Одним из вопросов стало обсуждение недочетов недавно благоустроенных объектов города. Особое внимание было уделено состоянию четвертой очереди набережной, качество ремонта которой уже не раз становилось объектом критики.
К подрядчику, выполнявшему работы, возник …
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16 августа 2018, 10:15
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В Самаре установят арт-объект в честь хита «Синей птицы»
Ко Дню города в Самаре, который отмечается 8 сентября, в областной столице установят скульптурную композицию «Клен» в честь хита «Синей птицы», впервые исполненного в Куйбышеве.
«Естественно, скульптура изготовлена за счёт спонсорских средств, без копейки бюджета», - написал в своем …
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27 июля 2018, 06:01