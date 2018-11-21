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Материалы по теме:

Самарец зарезал жену и 2-летнюю дочку и покончил с собой

Самарец зарезал жену и 2-летнюю дочку и покончил с собой

В среду, 21 ноября, примерно в 15:30 в одной из квартир дома по улице Клинической в областной столице обнаружили тела трех человек - 56-летнего мужчины, его 36-летней супруги и их двухлетней дочери. Дверь жилища была закрыта изнутри.

По версии 
21 ноября 2018, 07:05
В Самаре завели уголовное дело из-за массового отравления детей в школе №81

В Самаре завели уголовное дело из-за массового отравления детей в школе №81

В областной столице возбудили уголовное дело из-за отравления детей. Напомним, что 15 и 16 ноября учащимся школы №81 стало плохо, в больницы обратились 14 детей и один взрослый. Шесть пациентов до сих пор находятся под наблюдением врачей. Им всем был 
21 ноября 2018, 05:18
В Тольятти из-за коммунальной аварии мерзнут более 20 тысяч человек

В Тольятти из-за коммунальной аварии мерзнут более 20 тысяч человек

В Тольятти 57 многоквартирных домов, в которых проживают 20 377 человек, среди которых 6 792 ребенка остались без отопления из-за аварии на теплотрассе. О ней стало известно в 09:01 в среду. Оказалось, что на трубопроводе теплоснабжения диаметром 700 мм в 
21 ноября 2018, 05:01
Разорвало на части: в Сызранском районе столкнулись Lada Granta и грузовик

Разорвало на части: в Сызранском районе столкнулись Lada Granta и грузовик

В среду, 21 ноября, в Самарской области произошла жуткая авария. В Сызранском районе на 897 километре трассы М-5 лоб в лоб столкнулись легковушка Lada Granta и большегруз МАН. От сильного удара автомобиль отечественного производства разорвало на две части, рассказали в 
21 ноября 2018, 04:14
Устранены недостатки ремонта четвертой очереди набережной в Самаре

Устранены недостатки ремонта четвертой очереди набережной в Самаре

Подрядчик устранил недостатки, которые были допущены во время реконструкции четвертой очереди набережной в Самаре. Там выполнено примыкание асфальта к люкам ливневой канализации, восстановлен борт на нижней террасе, асфальто-бетонное покрытие и разметка на велосипедной дорожке. Сейчас идет процесс передачи объекта сетевым 
19 ноября 2018, 04:08
Эксперты рассказали, насколько подорожает отдых в Турции для россиян

Эксперты рассказали, насколько подорожает отдых в Турции для россиян

Стартовал период раннего бронирования летних заграничных туров. Не все страны пока выставили свои предложения, но выбрать уже есть из чего. Например, июньская неделя в Турции сейчас стоит 50 000 рублей на двоих - это отель 3 звезды, и 70 тысяч 
13 ноября 2018, 09:34
Эксперты рассказали, где любят отдыхать самарцы

Эксперты рассказали, где любят отдыхать самарцы

Любимыми местами отдыха самарцев являются парки в спальных районах. К такому выводу пришли в компании МТС после анализа мобильного трафика в летний период и выявления участков массовой локации. Лидером по голосовому и интернет-трафику ожидаемо стал парк имени Гагарина – излюбленное 
30 октября 2018, 09:08
Стало известно, в каких парках чаще всего отдыхали самарцы прошедшим летом

Стало известно, в каких парках чаще всего отдыхали самарцы прошедшим летом

Любимыми местами отдыха самарцев являются парки в спальных районах. К такому выводу пришли в компании МТС после анализа мобильного трафика в летний период и выявления участков массовой локации. Лидером по голосовому и интернет-трафику ожидаемо стал парк им. Гагарина – излюбленное 

30 октября 2018, 02:35
Россияне не спешат запасаться путевками на Новый год

Россияне не спешат запасаться путевками на Новый год

Россияне не торопятся покупать туристические путевки на Новый год. Многие надеются на снижение цен из-за возможного укрепления рубля и открытие Египта, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России. В 2017-м граждане начали приобретать новогодние туры еще в сентябре, но в этом 
30 октября 2018, 11:38
В Самаре посадят Аллею журналистской солидарности

В Самаре посадят Аллею журналистской солидарности

18 октября в Самаре состоится закладка Аллеи журналисткой солидарности. Мероприятие приурочено к 100-летию регионального Союза журналистов.

25 каштанов будут высажены на четвертой очереди набережной. Это дерево было выбрано неслучайно. Как поясняют организаторы, каштан — это символ заботы, мудрости и доблести. Корни 

15 октября 2018, 02:20
В мэрии рассказали, почему склон четвертой очереди набережной размывает во время дождя

В мэрии рассказали, почему склон четвертой очереди набережной размывает во время дождя

15 августа глава Самары Елена Лапушкина провела выездное совещание. Одним из вопросов стало обсуждение недочетов недавно благоустроенных объектов города. Особое внимание было уделено состоянию четвертой очереди набережной, качество ремонта которой уже не раз становилось объектом критики.

К подрядчику, выполнявшему работы, возник 

16 августа 2018, 10:15
В Самаре установят арт-объект в честь хита «Синей птицы»

В Самаре установят арт-объект в честь хита «Синей птицы»

Ко Дню города в Самаре, который отмечается 8 сентября, в областной столице установят скульптурную композицию «Клен» в честь хита «Синей птицы», впервые исполненного в Куйбышеве. 

«Естественно, скульптура изготовлена за счёт спонсорских средств, без копейки бюджета», - написал в своем 
27 июля 2018, 06:01
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