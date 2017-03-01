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Мэрия Самары объявила тендер на оказание услуг по уборке 16 туалетов
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22 декабря 2016, 11:00
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Самарцам предлагают поучаствовать в забеге в костюме оленей
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3 декабря 2016, 06:15
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Стелу «Я люблю Самару» из парка Гагарина могут перенести на набережную
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6 сентября 2016, 10:35
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Стала известна вся программа Дня города в Самаре 11 сентября
Появилась программа праздничных мероприятий, которые пройдут в Самаре в День города 11 сентября. Информацию распространил департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.
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1 сентября 2016, 03:12
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В Самаре на ремонт набережной у Ладьи выделят 100 млн рублей
Самарская губернская дума утвердила поправки в бюджет Самарской области на 2016 год. 100 миллионов рублей предусмотрено на реконструкцию четвертой очереди набережной Волги – в районе Ладьи. Планируется сделать велодорожку, фонтан, клумбы, амфитеатр, выложить плиткой тротуары. На автобусных остановках соорудят новые …
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29 июня 2016, 11:45