Мэрия Самары объявила тендер на оказание услуг по уборке 16 туалетов Согласно техзаданию на портале госзакупок, в течение 2017 года нужно обслуживать 12 стационарных туалетов в сквере Высоцкого, на площади Куйбышева и на улице Маяковского, а также 4 модульные кабинки в парке Победы, в скверах на площадях Куйбышева и Пушкина. Цена …