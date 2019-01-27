Группа подростков закидала камнями грузовой поезд на перегоне Чапаевск-Звезда передает 63.ru со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.



Дети разбили лобовое стекло локомотива товарняка. К счастью, … Сегодня, 6 января, в Самарской области группа подростков нашла весьма своеобразное развлечение. Они закидали камнями грузовой поезд на 1052 километре перегона Чапаевск-Звезда,со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.Дети разбили лобовое стекло локомотива товарняка. К счастью,