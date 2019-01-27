В ночь на воскресенье, 27 января, на станции Безымянка произошло столкновение снегоуборочного и грузового поездов.
В результате ЧП две платформы грузового поезда сошли с рельсов и опрокинулись, сообщает пресс-служба КбЖД В результате инцидента никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошел на главном пути на жд-станции. Дорожное полотно не повреждено.
Из-за ЧП было задержано движение пассажирского поезда Новосибирск — Белгород. Для пропуска составов организовано реверсивное движение по второму пути. Дальнейшая задержка поездов не предвидится.
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