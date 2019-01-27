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«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
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Материалы по теме:

Группа подростков закидала камнями грузовой поезд на перегоне Чапаевск-Звезда

Группа подростков закидала камнями грузовой поезд на перегоне Чапаевск-Звезда

Сегодня, 6 января, в Самарской области группа подростков нашла весьма своеобразное развлечение. Они закидали камнями грузовой поезд на 1052 километре перегона Чапаевск-Звезда, передает 63.ru со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.
 
Дети разбили лобовое стекло локомотива товарняка. К счастью, 
6 января 2018, 05:01
Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с начальником Куйбышевской железной дороги

Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с начальником Куйбышевской железной дороги

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с начальником Куйбышевской железной дороги Рашидом Сайбаталовым. Они обсудили реализацию совместных проектов на территории Самарской области, инвестиционную программу РЖД и обеспечение перевозок болельщиков во время чемпионата мира по футболу.
 Рашид Сайбаталов 

1 ноября 2017, 05:32
В Чапаевске студентка погибла, пытаясь сделать селфи

В Чапаевске студентка погибла, пытаясь сделать селфи

Вчера, 21 мая, около 3 -х часов часу ночи на станции Чапаевск Куйбышевской железной дороги 20-летняя студентка музыкального училища пыталась залезть на вагон-цистерну.
 
Девушка полезла на нее, чтобы сделать селфи, сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура. На станции она была вместе 

22 мая 2017, 08:38
Куйбышевскую железную дорогу возглавил Рашид Сайбаталов

Куйбышевскую железную дорогу возглавил Рашид Сайбаталов

Сегодня он был представлен коллективу Куйбышевской железной дороги и губернатору Самарской области Николаю Меркушкину.
Рашид Сайбаталов пришел на пост начальника КбшЖД с должности первого заместителя начальника филиала ОАО РЖД Центральная дирекция управления движением. Его место займет прежний руководитель Куйбышевской дороги 

20 декабря 2016, 06:02
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