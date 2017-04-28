Блогер Сергей Игуменов поведал, про "треножных предпринимателей, которые скрывают госномера своих авто". Непонятные владельцы радаров для ловли нарушителей скоростного режима были замечены вдоль одной из областных автотрасс. "Предприниматели сидят в кустах в своих автомобилях и компрометируют власть своей вседозволенностью. Они заклеивают номера своих авто или просто открывают багажники. Теперь - вопрос. А можно ли верить таким регистраторам, если они сами нарушают закон и прячут номера? И чего тогда они так боятся? Считаю, что они скрываются от возмездия", - заявляет Игуменов.
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«С потолка на голову капает что-то» - обзор самарских туалетов накануне ЧМ-2018
Блогера Анну Носову беспокоит вопрос, какие туалеты закупят в Самаре к чемпионату мира по футболу? «Я все-таки надеюсь, что они окажутся не фейковыми и не будут состоять из матерчатых баннеров или штакетника с дизайном «косметический ремонт от инвесторов». Сегодня …
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28 апреля 2017, 04:25
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Самарские дороги загрузят дачниками с 1 мая
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28 апреля 2017, 12:26
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Дальше только хуже: когда наступит ад в центре Самары?
Блогер eirc63 рассуждает о пробках в Самаре, вызванных ремонтом Южного моста.
«Время 10:15, пробочки начинают спадать. Но я свое отстоял. Раньше перепробовал все: электричку, Старый и Южный мост, мотоцикл, пешком обходил пробку... Но после очередной 3-часовой поездки из-за …
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28 апреля 2017, 05:45
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Самара под угрозой пыльных бурь
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27 апреля 2017, 09:21
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Тольяттинцы три дня наблюдали за битвой юношей и девушек
Блогер Алексей Сиверкин рассказал, что с 22 по 24 апреля в тольяттинском спортивном центре "Гранит" прошло трехдневное первенство ПФО по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет. "За звание лучших сражались почти 200 спортсменов, представляющих 21 команду со …
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26 апреля 2017, 10:37
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С 30 апреля в центре Самары начнут перекрывать улицы
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25 апреля 2017, 03:33
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Самара тонет
После дождя в Самаре начался потоп. Горожане опубликовали в социальных сетях фото и видео затопленных дорог. В частности, автомобили «плавали» по улице Ташкентской, проспекту Карла Маркса и Красноармейской в районе ТЦ «Гудок».
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20 апреля 2017, 07:07
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Сколько протянут самарские мосты: за проверку заплатят 10 миллионов
В Самарской области проверят состояние всех мостов. Областной минтранс объявил тендер по определению подрядчика, который займется выполнением работ по диагностике, обследованию и испытанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения. Сообщение об этом опубликовано на портале госзакупок.
Согласно техзаданию, …
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19 апреля 2017, 02:34
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В Томске создан радар для беспилотного «КАМАЗа»
Томские ученые создали уникальный предупреждающий радар для беспилотного «КАМАЗа». Испытания оборудования стартуют в начале 2017 года.
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12 декабря 2016, 03:01
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Минобороны РФ получит пять сверхточных радарных спутников
Министерство обороны России заключило контракт с Химкинским НПО им. С.А. Лавочкина (НПОЛ) на производство новой системы радарных спутников, которая даст возможность получать изображения поверхности Земли при любой погоде. Такая аппаратура не производилась в стране с распада СССР. Об этом рассказывают …
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13 октября 2016, 09:31