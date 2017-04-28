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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2017г 
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Дальше только хуже: когда наступит ад в центре Самары?

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«Время 10:15, пробочки начинают спадать. Но я свое отстоял. Раньше перепробовал все: электричку, Старый и Южный мост, мотоцикл, пешком обходил пробку... Но после очередной 3-часовой поездки из-за 
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Тольяттинцы три дня наблюдали за битвой юношей и девушек

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С 30 апреля в центре Самары начнут перекрывать улицы

С 30 апреля в центре Самары начнут перекрывать улицы

В воскресенье, 30 апреля, в центре Самары введут ограничения для движения и стоянки транспорта по ряду улиц. Это связано с подготовкой к празднованию 1 мая. В этот день состоится демонстрация, маршрут пройдет через площадь Куйбышева, сообщили в правительстве Самарской области.
25 апреля 2017, 03:33
Самара тонет

Самара тонет

После дождя в Самаре начался потоп. Горожане опубликовали в социальных сетях фото и видео затопленных дорог. В частности, автомобили «плавали» по улице Ташкентской, проспекту Карла Маркса и Красноармейской в районе ТЦ «Гудок». 
20 апреля 2017, 07:07
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Сколько протянут самарские мосты: за проверку заплатят 10 миллионов

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Согласно техзаданию, 

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В Томске создан радар для беспилотного «КАМАЗа»

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По словам экспертов, некоторое время назад для КАМАЗа был разработан радиолокационный датчик. Оснастка большегруза только камерами видеонаблюдения не даст нужной точности и надежности, что 

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Минобороны РФ получит пять сверхточных радарных спутников

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13 октября 2016, 09:31
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