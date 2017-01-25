По данным областного Роспотребнадзора, в Самаре эпидпорог по гриппу превышен более чем на 35%. В школах карантин.
Эксперты посчитали, что в прошлую неделю в регионе было зарегистрировано почти 17 000 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. И это только официальная статистика. Много и тех, кто к врачам не обращался и решил заняться самолечением.
По результатам лабораторного мониторинга, сейчас чаще всего встречается грипп типа А. Его еще называют «гонконгским».
Напомним, на прошлой неделе в Самаре были полностью закрыты на карантин три школы и три детских сада. Частично образовательный процесс был приостановлен в 20 учреждениях.
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