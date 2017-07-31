В управлении МЧС по Самарской области предупредили о неблагоприятных погодных условиях 1 августа. По сообщению синоптиков, во вторник ожидается гроза и усиление ветра до 18 метров в секунду.
Спасатели напоминают самарцам, что если непогода застанет на улице, то следует держаться на расстоянии от деревьев, рекламных щитов и линий электропередач. А при порывах ветра лучше спрятаться в помещении.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.
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