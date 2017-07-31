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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2017г 
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Август начнется с дождика

Август начнется с дождика

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У Самарской площади загорелась многоэтажка

У Самарской площади загорелась многоэтажка

Вечером в воскресенье, 30 июля, самарским пожарным поступило сообщение о ЧП в районе Самарской площади. Загорелся многоэтажный дом на улице Галактионовской. Вызов пришел в 20:38 минут. К месту ЧП направили девять единиц техники. В тушении принимали участие почти 40 человек. 

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МЧС: в ночь на понедельник в Самаре ожидаются сильный ветер, гроза и град

МЧС: в ночь на понедельник в Самаре ожидаются сильный ветер, гроза и град

Жителей Самарской области предупреждают о резком изменении погодных условий. Как сообщает региональное ГУ МЧС, в ночь с 30 на 31 июля в губернии ожидается кратковременный дождь с грозой и порывами ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Самаре 
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На Самару идет гроза

На Самару идет гроза

В пятницу, 28 июля, в Самаре прошел дождь. По прогнозу синоптиков, в течение дня в отдельных районах области возможна гроза. Погода при этом останется жаркой: до +34 градусов по Цельсию. В субботу, 29 июля, осадков не ожидается, а вот в 
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Растворились как дым: в Самаре исчезли миллионы на жилье для пожарных

Растворились как дым: в Самаре исчезли миллионы на жилье для пожарных

Начальник главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг строительства ведомственного жилья для пожарных. По  факту исчезновения 142 миллионов бюджетных рублей, выделенных федералами еще в 2013 году  на возведение девятиэтажки на 80 квартир,  заведено уголовное 

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Сколько в Самаре продлится жара?

Сколько в Самаре продлится жара?

Ближайшие 4-5 дней в Самарской области обещают быть жаркими. В тени столбик термометра будет подниматься до 35 градусов по Цельсию. При этом в лесах сохраняется высокий уровень пожароопасности. Ситуация настолько серьезная, что МЧС продлило штормовое предупреждение и просит граждан быть 

27 июля 2017, 07:02
Срочно: Самару снова может засыпать градом

Срочно: Самару снова может засыпать градом

В Самарской области снова объявлено штормовое предупреждение, передает МЧС. По прогнозу синоптиков, в среду 21 июня с семи часов вечера в Самаре ожидается ухудшение погодных условий. Возможны грозы, град, усиление ветра до 20 метров в секунду. Такие погодные явления могут 
21 июня 2017, 01:38
Новое штормовое предупреждение пришло из Тольятти

Новое штормовое предупреждение пришло из Тольятти

В Самарской области в ближайшее время начнется гроза, которая, по прогнозу, может продлиться до конца дня. Ветер усилится до 16 метров в секунду. Непогода ожидается в Тольятти и на территории Ставропольского района. Мэрия Автограда распространила штормовое предупреждение.  

При сильном ветре 

16 июня 2017, 03:41
МЧС: вечером 13 июня в Самаре возможно резкое ухудшение погоды

МЧС: вечером 13 июня в Самаре возможно резкое ухудшение погоды

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, с семи часов вечера 13 июня до 19:00 14 июня возможна гроза и усиление ветра до 20 метров в секунду, передает МЧС.

Напомним, 12 июня самарские синоптики зафиксировали суточный максимум осадков, в 

13 июня 2017, 01:48
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

На сегодня в Самарской области, так же как еще в двух десятках регионов Центрального и Приволжского округов, объявлено штормовое предупреждение. Ожидается ухудшение погоды, местами дождь, гроза и шквалистый ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. МЧС рекомендует жителям 

1 июня 2017, 11:16
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