Новый спорткомплекс появится на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной в Самаре На месте рынка, который располагался на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной, появится новый спортивный комплекс. Он получит название «РФЛ Арена» и будет состоять из двух ангаров, в которых оборудуют по два футбольных поля. Об этом сообщает департамент информационной политики …