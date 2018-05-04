6 мая на стадионе «Самара Арена» состоится второй тестовый матч. В рамках 37 тура первенства Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» примут краснодарскую «Кубань». Игра обещает быть рекордной по посещаемости для «Крыльев». Все 40 с лишним тысяч билетов уже раскуплены. Желающих попасть на стадион оказалось гораздо больше, чем мест на трибунах. Специально для тех, кто не сможет лично поприсутствовать на стадионе «Самара Арена», у нас будет организована прямая текстовая онлайн-трансляция матча «Крылья Советов» (Самара) - «Кубань» (Краснодар). Следить за ней можно будет 6 мая на сайте trkterra.ru, она начнется около 15:00.
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Оставить отзывы смогут болельщики после матча на «Самара Арене» 6 мая
После второго тестового матча на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» (Самара) – «Кубань» (Краснодар), который состоится в воскресенье, 6 мая, будет организован сбор отзывов. Болельщики смогут поделиться своими конструктивными предложениями по многоканальному телефону 8(846)200-01-27 (будет работать 6 и 7 мая), …
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4 мая 2018, 11:38
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Появились схемы движения к стадиону «Самара Арена» 6 мая
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3 мая 2018, 04:28
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«Крылья Советов» обыграли «Ротор» со счетом 0:2
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3 мая 2018, 09:02
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Новый спорткомплекс появится на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной в Самаре
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3 мая 2018, 08:45
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«Крылья Советов» (Самара) - «Факел» (Воронеж). Прямая онлайн-трансляция первого тестового матча на стадионе «Самара Арена»
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28 апреля 2018, 10:02
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Названы цены билетов на 2-й тестовый матч на стадионе «Самара Арена»
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26 апреля 2018, 04:50
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Стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» ждет заключение о соответствии 26 апреля
Стадиону ЧМ-2018 "Самара Арена" заключение о соответствии будет выдано в четверг, 26 апреля. Об этом на пресс-конференции в Москве журналистам сообщил вице-премьер и председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович. Напомним, 28 апреля на новом поле запланирован первый тестовый матч в рамках …
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25 апреля 2018, 05:00
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Мировые телеканалы купили права на трансляцию Олимпийских игр за 1,3 млрд евро
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30 июня 2015, 05:39
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Трансляцию парада Победы в Самаре можно увидеть на шести больших экранах
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6 мая 2015, 09:14
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Первый канал покажет церемонию награждения «Оскар» в записи 23 февраля
В этом году ежегодная церемония вручения премии «Оскар», 87-я по счету, пройдет в Лос-Анджелесе 22 февраля. Российским телезрителям будет предложена запись торжественного мероприятия, трансляция которой запланирована Первым каналом на 23 февраля 00:00. Таким образом россияне увидят международную версию церемонии, которая …
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18 февраля 2015, 05:29
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В июне 2014 года в Самаре пройдет международный фестиваль футбольных болельщиков
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31 марта 2014, 02:42