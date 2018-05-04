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Оставить отзывы‍ смогут болельщики после матча на «Самара Арене» 6 мая

После второго тестового матча на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» (Самара) – «Кубань» (Краснодар), который состоится в воскресенье, 6 мая, будет организован сбор отзывов. Болельщики смогут поделиться своими конструктивными предложениями по многоканальному телефону 8(846)200-01-27 (будет работать 6 и 7 мая), 
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В Самаре в день второго тестового матча на стадионе «Самара Арена» изменится движение транспорта. Схемы предоставил департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области. Напомним, 6 мая в 17 часов на стадионе 
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«Крылья Советов» обыграли «Ротор» со счетом 0:2

«Крылья Советов» обыграли «Ротор» со счетом 0:2

2 мая футболисты самарских «Крыльев Советов» играли на выезде с волгоградским «Ротором». Матч проходил в рамках 36-го тура первенства ФНЛ.

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Новый спорткомплекс появится на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной в Самаре

Новый спорткомплекс появится на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной в Самаре

На месте рынка, который располагался на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной, появится новый спортивный комплекс. Он получит название «РФЛ Арена» и будет состоять из двух ангаров, в которых оборудуют по два футбольных поля. Об этом сообщает департамент информационной политики 

3 мая 2018, 08:45
«Крылья Советов» (Самара) - «Факел» (Воронеж). Прямая онлайн-трансляция первого тестового матча на стадионе «Самара Арена»

«Крылья Советов» (Самара) - «Факел» (Воронеж). Прямая онлайн-трансляция первого тестового матча на стадионе «Самара Арена»

Без всяких сомнений, 28 апреля 2018 года станет одним из знаковых дней в истории самарского футбола. В этот субботний вечер на новом стадионе «Самара Арена» состоится первый тестовый матч, в котором сойдутся «Крылья Советов» и воронежский «Факел». Вокруг строительства спортивного 

28 апреля 2018, 10:02
Названы цены билетов на 2-й тестовый матч на стадионе «Самара Арена»

Названы цены билетов на 2-й тестовый матч на стадионе «Самара Арена»

В Самаре объявлены цены на билеты на второй тестовый матч на стадионе «Самара Арена». 6 мая в рамках первенства ФНЛ сыграют «Крылья Советов» (Самара) и «Кубань» (Краснодар). Планируется, что игра состоится при полной заполняемости трибун, рассчитанных на 45 тысяч человек. 

26 апреля 2018, 04:50
Стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» ждет заключение о соответствии 26 апреля

Стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» ждет заключение о соответствии 26 апреля

Стадиону ЧМ-2018 "Самара Арена" заключение о соответствии будет выдано в четверг, 26 апреля. Об этом на пресс-конференции в Москве журналистам сообщил вице-премьер и председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович. Напомним, 28 апреля на новом поле запланирован первый тестовый матч в рамках 
25 апреля 2018, 05:00
Мировые телеканалы купили права на трансляцию Олимпийских игр за 1,3 млрд евро

Мировые телеканалы купили права на трансляцию Олимпийских игр за 1,3 млрд евро

Международный олимпийский комитет (МОК) реализовал права на трансляцию по ТВ-каналам Олимпиад с 2018 по 2024 год за 1,3 млрд евро. Такая информация появилась на официальном портале организации.

Победителем в конкурсе МОК вышла компания из США Discovery Communications. Львиную долю 
30 июня 2015, 05:39
Трансляцию парада Победы в Самаре можно увидеть на шести больших экранах

Трансляцию парада Победы в Самаре можно увидеть на шести больших экранах

В День Победы, 9 мая, в Самаре на пл. Куйбышева состоится парад Победы. На площадь можно будет пройти только по пригласительным билетам. Чтобы торжественное шествие смогли увидеть больше людей, в этом году трансляция парада будет организована ещё в 6 точках 
6 мая 2015, 09:14
Первый канал покажет церемонию награждения «Оскар» в записи 23 февраля

Первый канал покажет церемонию награждения «Оскар» в записи 23 февраля

В этом году ежегодная церемония вручения премии «Оскар», 87-я по счету, пройдет в Лос-Анджелесе 22 февраля. Российским телезрителям будет предложена запись торжественного мероприятия, трансляция которой запланирована Первым каналом на 23 февраля 00:00. Таким образом россияне увидят международную версию церемонии, которая 

18 февраля 2015, 05:29
В июне 2014 года в Самаре пройдет международный фестиваль футбольных болельщиков

В июне 2014 года в Самаре пройдет международный фестиваль футбольных болельщиков

С 12 по 22 июня 2014 года в Самаре на пл. Куйбышева пройдет международный фестиваль болельщиков FIFA. На подготовку к проведению мероприятия будут выделены субсидии – 15,2 млн рублей из бюджета Самарской области и 4,8 млн рублей из бюджета региональной 

31 марта 2014, 02:42
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