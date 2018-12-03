В администрации Самары подвели итоги работы сельскохозяйственных ярмарок. Всего в городе функционировали семь площадок в различных районах областного центра. Там смогли реализовать свою продукцию не только местные производители, но также торговцы из Оренбуржья, Пензенской области и других регионов. Для пенсионеров были предоставлены 130 льготных точек. Всего же на ярмарках побывали около 265 тысяч человек. При этом отмечается, что цены на продукцию были ниже, чем в сетевых магазинах.
«В этом году ярмарка на площади имени Куйбышева проводилась в новом формате с использованием арочных шатров. Это позволило более эффективно и вариативно использовать территорию площади, повысить комфортабельность, а также увеличить количество торговых мест с 270 до 296», - сказал глава Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Александр Андриянов.
|
Россия планирует в 2 раза увеличить поставки продовольствия на мировой рынок
|
1 декабря 2018, 08:30
|
В России подешевела гречка
Цена гречки по итогам сентября упала на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на минсельхоз пишут Известия. Зафиксирована самая низкая стоимость за последние три года - чуть больше 47 рублей за килограмм. Как …
|
15 ноября 2018, 01:11
|
Депутат Госдумы от Самарской области опубликовал меню парламентской столовой
Депутат Государственной думы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн опубликовал в своем микроблоге в Твиттере меню парламентской столовой и снимки собственного обеда. Сделал он это в ответ на реплику пользователя о том, что в думской столовой можно …
|
15 ноября 2018, 10:30
|
В России запретили возвращать нераспроданнные скоропортящиеся продукты поставщикам
Госдума запретила возвращать непроданные скоропортящиеся продукты поставщикам. Речь идет о товарах со сроком хранения меньше 30 дней. К таким, например, относятся большинство наименований молочной продукции, хлеб, мясо и рыба в сыром незамороженном виде, некоторые овощи и фрукты. Закон также вводит …
|
10 ноября 2018, 07:57
|
Что будет с рынками и ярмарками в Самарской области?
Большинство уличных рынков в Самарской области, которые сейчас принято называть ярмарками, работают с грубыми нарушениями санитарных правил и требований по благоустройству. Все упирается в то, что действующее законодательство не регламентирует порядок и график проведения проверок. Как навести порядок в этой …
|
3 октября 2018, 09:57
|
С 15 сентября на площади Куйбышева откроется сельхозярмарка
|
3 сентября 2018, 03:07
|
Самарским фермерам разрешат торговать около музея
В связи с реконструкцией площади Куйбышева фермерскую ярмарку, которую там проводили каждый год в конце лета, в этом году отменили. По словам руководителя городского департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка Александра Андриянова, взамен продавцам предложат три новые площадки в разных …
|
31 июля 2017, 02:40
|
В Самаре накануне Дня России пройдут фермерские ярмарки
Накануне Дня России в Самаре организуют предпраздничные фермерские ярмарки. Продукцию местных производителей можно будет приобрести на трех площадках - в Куйбышевском, Промышленном и Красноглинском районах. Все ярмарки откроются в пятницу, 9 июня и продлятся до воскресенья, 11 июня, включительно. Время …
|
8 июня 2017, 11:02