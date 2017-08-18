Глава Самары Олег Фурсов прокомментировал телерадиокомпании «ТЕРРА» задержание руководителя городского департамента строительства Сергея Рубакова. «То, что случилось, для нас это шок, удар. В любом случае мы будем в этом разбираться предметно и всю необходимую информацию и поддержку следствию мы окажем», …