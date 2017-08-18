На руководителя департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова возбуждено второе уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета. На этот раз ему вменяется 4 часть 159 статьи уголовного кодекса - мошенничество. По версии следствия 30 мая этого года Рубаков, находясь на рабочем месте, пообещал директору одной из фирм поспособствовать в изменении технических условий подключения к ливневой канализации жилого комплекса на улице Водников. При этом ввел предпринимателя в заблуждение относительно своих истинных намерений и полномочий. После чего, по формулировке правоохранителей, незаконно завладел 5 миллионами рублей, принадлежащими директору фирмы. Напомню, Сергей Рубаков уже проходит обвиняемым по делу о посредничестве при получении взятки. Он был задержан сотрудниками ФСБ в момент получения 2.5 миллионов рублей от исполнительного директора СОФЖИ Реналя Мязитова.
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