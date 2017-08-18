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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 августа 2017г 
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В Самарской области во время прогулки ребенка убило током

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Банкиров оправдали: в Самаре завершилось резонансное вексельное дело

Банкиров оправдали: в Самаре завершилось резонансное вексельное дело

В Самаре полным оправданием всех фигурантов завершилось резонансное вексельное дело с участием Сбербанка и «КуйбышевАзота». Октябрьский районный суд не нашел преступного сговора в действиях бывшего руководителя тольяттинского Автозаводского отделения Сбербанка Светланы Лисицыной, ее подчиненного Владислава Герасимова и начальника финансово-экономического управления 

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В Самаре арестовали директора гимназии № 1

В Самаре арестовали директора гимназии № 1

Директор гимназии № 1 Любовь Картамышева проведет в СИЗО ближайшие 2 месяца. Такое решение принял суд Самарского района. Напомним, в отношении руководителя образовательного учреждения возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере».

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7 августа 2017, 04:14
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Появилось видео задержания Сергея Рубакова, но без звука

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Олег Фурсов прокомментировал арест Сергея Рубакова: эксклюзивное интервью

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Глава Самары Олег Фурсов прокомментировал телерадиокомпании «ТЕРРА» задержание руководителя городского департамента строительства Сергея Рубакова. «То, что случилось, для нас это шок, удар. В любом случае мы будем в этом разбираться предметно и всю необходимую информацию и поддержку следствию мы окажем», 
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Как уже сообщала «ТЕРРА», в пятницу в одном из ресторанов чиновника задержали сотрудники ФСБ при получении 
5 июня 2017, 04:08
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