В Самаре потратят 241 миллион рублей на работы по содержанию зеленых насаждений на территориях общего пользования, говорится в сообщении на портале госзакупок. Речь идет о парках, аллеях и скверах. Тендер по определению подрядчика объявил департамент городского хозяйства. Согласно техзаданию, исполнитель должен будет в течение 2018 года очищать от мусора и снега дорожки и лестницы, опорожнять урны, ухаживать за цветниками, газонами, деревьями, кустарниками, устанавливать ландшафтные скульптуры. Имя победителя определят по результатам открытого конкурса 21 декабря.
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В Самаре вместо рынка на углу Авроры и Аэродромной может появиться сквер
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1 декабря 2017, 05:12
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Самару представили как город-организатор ЧМ-2018 в московском медиацентре
В четверг, 30 ноября, в Москве прошла презентация городов-организаторов ЧМ-2018. Всего 11 городов, в том числе Самара. Мероприятие состоялось в медиацентре финальной жеребьевки мундиаля. Знаменитую песню «Самара-городок» исполнили самарские послы ЧМ-2018 Сергей Войтенко, Олег Кононенко, Евгений Савин и Тагир Хайбулаев.
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1 декабря 2017, 04:03
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В Самаре зальют более ста катков площадью 106 000 кв. метров
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30 ноября 2017, 04:49
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В детсадах Самары могут запретить Деда Мороза
В детсадах Самары, Кирова, Новосибирска и Казани собираются запретить Дедов Морозов на новогодних праздниках. Учреждениям разрешат показывать детям только Снегурочку, в которую должна переодеться нянечка, пишут федеральные СМИ. На радикальные меры муниципалитеты решили пойти из соображений безопасности - ведь под …
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29 ноября 2017, 09:04
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В Самаре открыли зеленую скульптуру в виде рояля
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9 июня 2016, 10:53
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В Самаре на Управленческом появился зеленый рояль
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6 июня 2016, 02:51
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В Самаре посчитают деревья и кустарники
Деревья перепишут. Мэрия Самары объявила тендер на выполнение работ по инвентаризации и паспортизации зеленых насаждений на территории города. Цена контракта - 5 млн 600 тыс. руб. Согласно документации на сайте госзакупок, исполнитель будет обязан установить виды деревьев и кустарников, определить …
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30 мая 2013, 03:32