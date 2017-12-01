7
56
46
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 1 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
11 + 7 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре вместо рынка на углу Авроры и Аэродромной может появиться сквер

В Самаре вместо рынка на углу Авроры и Аэродромной может появиться сквер

30 ноября областной арбитражный суд полностью отказал владельцам торгового объекта из компании «Спарта» в рассмотрении иска, в котором они пытаются отстоять право рынка на существование. 
1 декабря 2017, 05:12
Самару представили как город-организатор ЧМ-2018 в московском медиацентре

Самару представили как город-организатор ЧМ-2018 в московском медиацентре

В четверг, 30 ноября, в Москве прошла презентация городов-организаторов ЧМ-2018. Всего 11 городов, в том числе Самара. Мероприятие состоялось в медиацентре финальной жеребьевки мундиаля. Знаменитую песню «Самара-городок» исполнили самарские послы ЧМ-2018 Сергей Войтенко, Олег Кононенко, Евгений Савин и Тагир Хайбулаев.
1 декабря 2017, 04:03
В Самаре зальют более ста катков площадью 106 000 кв. метров

В Самаре зальют более ста катков площадью 106 000 кв. метров

В этом году в Самаре зальют более ста катков площадью 106 000 кв. метров, сообщили в мэрии. Работа начнется, как только наступит подходящая погода: нужна стабильная минусовая температура. Самые большие катки традиционно обустроят на самарской набережной, в парках и на 
30 ноября 2017, 04:49
В детсадах Самары могут запретить Деда Мороза

В детсадах Самары могут запретить Деда Мороза

В детсадах Самары, Кирова, Новосибирска и Казани собираются запретить Дедов Морозов на новогодних праздниках. Учреждениям разрешат показывать детям только Снегурочку, в которую должна переодеться нянечка, пишут федеральные СМИ. На радикальные меры муниципалитеты решили пойти из соображений безопасности - ведь под 

29 ноября 2017, 09:04
В Самаре открыли зеленую скульптуру в виде рояля

В Самаре открыли зеленую скульптуру в виде рояля

В среду, 8 июня, в поселке Управленческий на улице Сергея Лазо появилась новая топиарная фигура. Зеленая скульптура в виде рояля с цветами установлена у перекрестка с улицей Ногина неподалеку от остановки общественного транспорта «Центральная».

Напомним, это уже третья топиарная 
9 июня 2016, 10:53
В Самаре на Управленческом появился зеленый рояль

В Самаре на Управленческом появился зеленый рояль

В поселке Управленческий на улице Сергея Лазо установили зеленую скульптуру в виде рояля. Пока она упакована в оберточный материал. Открыть топиарную фигуру, по данным администрации, должны до конца этой недели.

Напомним, ранее в поселке были установлены две другие зеленые 
6 июня 2016, 02:51
В Самаре посчитают деревья и кустарники

В Самаре посчитают деревья и кустарники

Деревья перепишут. Мэрия Самары объявила тендер на выполнение работ по инвентаризации и паспортизации зеленых насаждений на территории города. Цена контракта - 5 млн 600 тыс. руб. Согласно документации на сайте госзакупок, исполнитель будет обязан установить виды деревьев и кустарников, определить 

30 мая 2013, 03:32
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Наверх