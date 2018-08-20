|
Какой музей разместить в здании «Фабрики-кухни», спрашивают у жителей Самары
В субботу, 1 сентября, в Самару должен приехать с рабочим визитом министр культуры России Владимир Мединский. Одним из центральных вопросов обсуждения будет дальнейшая судьба «Фабрики-кухни».
По словам советника директора Росгвардии Александра Хинштейна, вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым он …
|
20 августа 2018, 03:28
|
Назначен новый директор МАУ «Парки Самары»
Стало известно, кто возглавит МАУ «Парки Самары». Кресло занял Алексей Воеводин, бывший директор самарского муниципального предприятия «Жиллидер».
|
20 августа 2018, 03:02
|
Сызранец получил 8,5 лет тюрьмы за убийство друга
|
20 августа 2018, 02:40
|
На М-5 два внедорожника улетели в кювет под Сызранью
|
20 августа 2018, 12:35
|
Беглеца-водителя черной «Приоры» разыскивают в Тольятти
|
20 августа 2018, 09:54
|
В Тольятти иномарка Ford столкнулась с «семеркой»: пострадали двое детей
|
20 августа 2018, 08:51
|
Пьяный самарец на «Калине» протаранил ограждение у «Современника»
Вчера, 18 августа, вечером в Самаре на улице Ново-Садовой произошло одиночное ДТП с участием «Лада Калины», пишут очевидцы в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте».
По предварительным версии, мужчина, находившийся за рулем вазовской легковушки, не справился с управлением, после …
|
19 августа 2018, 02:13
|
Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
|
13 августа 2018, 11:37