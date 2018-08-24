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«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре обсудили проблемы фермеров и пути развития АПК

В Самаре обсудили проблемы фермеров и пути развития АПК

В Усть-Кинельском прошла очередная стратегическая сессия "Новая жизнь села" в рамках разработки концепции развития региона. Напомню, губернские власти уже провели сессии "Новое качество жизни", "Сбережение народа", "Кадровая стратегия - достояние региона", "Экономический прорыв. Цифровая экономика", "Малые города - большие возможности". 
 
Проблем 
24 августа 2018, 03:12
Свой первый матч за Кубок России «Крылья Советов» сыграют с «Тамбовом»

Свой первый матч за Кубок России «Крылья Советов» сыграют с «Тамбовом»

Завершилась жеребьевка команд, которые будут играть в 1\16 финала Кубка России по футболу. По ее результатам соперником «Крыльев Советов» стал «Тамбов».

Кубковые встречи состоятся 26 и 27 сентября. Все команды Премьер-лиги на этом этапе будут играть на выезде. Победитель матча «Тамбов» 

24 августа 2018, 03:09
В Самаре 200 пациентам с тяжелыми заболеваниями помогло лечение клетками пуповинной крови

В Самаре 200 пациентам с тяжелыми заболеваниями помогло лечение клетками пуповинной крови

За последние 15 лет в Самаре удалось значительно улучшить состояние или полностью вылечить более двухсот пациентов с ДЦП, циррозом печени и целым рядом других заболеваний. Это стало возможным благодаря лечению с помощью клеток пуповинной крови. 
 
Перспективы лечения с помощью клеток пуповинной 
24 августа 2018, 02:57
Самарский СОФЖИ ищет покупателей на землю и «вторичку»

Самарский СОФЖИ ищет покупателей на землю и «вторичку»

Самарский областной Фонд жилья и ипотеки возобновил реализацию непрофильных и неликвидных активов. Речь идет, прежде всего, о квартирах, домах, в том числе и с земельными участками, а также коммерческих помещениях, находящихся на территории различных муниципалитетов региона. Список "неликвида" был сформирован 
24 августа 2018, 02:29
Сызранская

Сызранская "ЖЭС" останется муниципальной

Обмануть не удалось: Сызранская "ЖЭС" останется муниципальным предприятием. Управление ФНС по Самарской области признало недействительной реорганизацию в акционерное общество Сызранского МУП "Жилищно-эксплуатационная служба".

Такое решение было вынесено после того, как в налоговую обратился регфилиал "ЭнергосбыТ Плюс", которому сызранские коммунальщики 
13 августа 2018, 05:41
В Самаре выставлено на торги имущество швейной фабрики

В Самаре выставлено на торги имущество швейной фабрики

В Самаре выставлено на торги имущество обанкроченной городской швейной фабрики. Соответствующее объявление появилось на Портале единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Процедура пройдет в форме публичного предложения. Начальная цена предлагаемого к продаже имущественного комплекса в доме № 48 по 
13 августа 2018, 05:16
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
В Самаре отреставрируют дворец культуры на площади Кирова

В Самаре отреставрируют дворец культуры на площади Кирова

В Самаре отреставрируют дворец культуры имени Литвинова на площади Кирова. Сейчас на сайте госзакупок ищут подрядчика, который возьмется за работу. Победитель аукциона получит 9,29 миллиона рублей.

Предполагается, что организация, получившая заказ, должна будет привести в порядок внутренние архитектурные элементы, отремонтирует канализацию 

24 июля 2018, 01:05
На реконструкцию «МТЛ-Арены-2» потратят почти 60 миллионов рублей

На реконструкцию «МТЛ-Арены-2» потратят почти 60 миллионов рублей

Управление капитального строительства Самарской области ищет подрядчика, который займется реконструкцией спорткомплекса «МТЛ-Арена-2». Начальная цена контракта составляет 59,87 миллиона рублей.

Исполнителю предстоит провести целый ряд работ. Ему необходимо выполнить отделку внутренних помещений, обустроить фундамент и привести в порядок кровлю. Также, подрядчик проложит 

20 июля 2018, 09:48
Треснул пополам ветхий дом в Самаре на Ставропольской

Треснул пополам ветхий дом в Самаре на Ставропольской

Жители Самары пожаловались на состояние одного их домов на Металлурге., на улице Ставропольской. Двухэтажное здание послевоенной постройки нуждается в срочном ремонте, передает портал 63.ru.

«На Металлург уже давно плюнули? Или тут не люди живут? Здание же скоро пополам разойдётся», 
15 апреля 2018, 03:11
В Самаре сорвана программа по переселению из ветхого и аварийного жилья

В Самаре сорвана программа по переселению из ветхого и аварийного жилья

В Самаре сорвана программа по переселению из ветхого и аварийного жилья, которая должна была завершиться к 1 сентября этого года. Однако переезда до сих пор ждет 671 семья. Проблема уже вышла на федеральный уровень - за невыполнение сроков регион могут 

27 октября 2017, 11:24
В блогах: 15 000 самарцев переселят из старых домов

В блогах: 15 000 самарцев переселят из старых домов

Блогер Владимир Марин рассказал, что нужно сделать в Самаре для переселения людей из аварийного жилья. "У нас 203 дома были признаны аварийными до 2012 года, еще почти 600 - после. Из зданий со столетней историей вскоре предстоит переселить примерно 
6 октября 2017, 08:22
Самарская область в лидерах по количеству аварийного жилья: как решить проблему?

Самарская область в лидерах по количеству аварийного жилья: как решить проблему?

В Жигулевске провел рабочий день ВРИО губернатора Самарской области Дмитрий Азаров вместе с председателем наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергеем Степашиным. В центре внимания - проблема переселения из аварийного жилья (а его в регионе 400 тысяч квадратных метров). 

3 октября 2017, 02:40
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